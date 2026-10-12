إيبانيز بعد ثلاثية الوصل: الآن سنركز على النصر

أعرب البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، عن سعادته بحصوله على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الوصل الإماراتي، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعن غيابه عن المباراة الماضية وما إذا كان ذلك سبباً في ظهوره بهذا المستوى وتتويجه بجائزة رجل المباراة، أجاب إيبانيز ضاحكاً: «نعم، يمكنك قول ذلك».

وتحدث المدافع البرازيلي عن مواجهة الوصل، مشيراً إلى أن الأهلي سبق أن واجه الفريق الإماراتي قبل عامين، ونجح في تحقيق الانتصار، لكنه أكّد أن مباراة اليوم كانت أكثر صعوبة من المواجهة السابقة.

وقال إيبانيز: «لعبنا أمام الوصل قبل عامين، وحققنا الانتصار، لكن مباراة اليوم كانت أصعب من الأولى».

وشدد لاعب الأهلي على أهمية استعادة اللاعبين لجاهزيتهم البدنية خلال الفترة المقبلة، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام النصر، مؤكداً أن الفريق سيعمل على الاستشفاء والتركيز من أجل مواصلة نتائجه الإيجابية.

وأضاف: «الآن علينا العودة والاستشفاء، والتركيز على اللقاء المقبل أمام النصر».

ويأتي تتويج إيبانيز بجائزة رجل المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال المواجهة، التي شهدت تفوق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل الفريق مشواره القاري بثبات، قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام النصر.