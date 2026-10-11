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الرياضة رياضة سعودية

‫ براونهيل لـ«الشرق الأوسط»: جماهير الشباب تستحق الفرح

براونهيل محتفلا مع زملاءه بعد نهاية المباراة (موقع نادي الشباب)
براونهيل محتفلا مع زملاءه بعد نهاية المباراة (موقع نادي الشباب)
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‫ براونهيل لـ«الشرق الأوسط»: جماهير الشباب تستحق الفرح

براونهيل محتفلا مع زملاءه بعد نهاية المباراة (موقع نادي الشباب)
براونهيل محتفلا مع زملاءه بعد نهاية المباراة (موقع نادي الشباب)

أكد الإنجليزي جوش براونهيل، لاعب الشباب، أن الانتصار الذي حققه فريقه على التعاون، يحمل أهمية خاصة، كونه جاء رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق، مشيراً إلى أن تسجيل ثلاثة أهداف والمحافظة على نظافة الشباك يعكسان الروح القتالية والرغبة الكبيرة لدى اللاعبين في تحقيق الفوز الأول هذا الموسم.

وقال براونهيل في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جداً، ورغم أننا أكملنا المواجهة بعشرة لاعبين، وهو ما جعل الأمور أكثر صعوبة، فإن تسجيل الهدف الثاني كان مهماً للغاية، وبشكل عام كنا نستحق الانتصار».

وأوضح اللاعب الإنجليزي أن الشباب نجح في التعامل مع ظروف المواجهة، خصوصاً بعد طرد المدافع علي البليهي، إذ أظهر اللاعبون تماسكاً كبيراً، وتمكنوا من المحافظة على تقدمهم وتعزيزه بهدفين إضافيين، ليخرج الفريق بانتصار ثمين أعاد إليه الثقة بعد سلسلة من النتائج غير المرضية.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن الاختلاف الذي طرأ على الشباب بعد فترة التوقف، قلل براونهيل من حجم التغييرات الفنية التي شهدها الفريق، مؤكداً أن التحسن البدني وانخفاض درجات الحرارة كانا من العوامل التي ساعدت اللاعبين على الظهور بصورة أفضل.

وقال: «لا أعتقد أن الكثير قد تغير، ربما أصبحنا أفضل من الناحية البدنية، كما أن درجات الحرارة انخفضت، وحتى قبل فترة التوقف كنا نقدم مستويات جيدة، لكننا لم نتمكن من تحقيق الفوز، واليوم حرصنا على أن نترجم أداءنا إلى انتصار».

وعبّر لاعب الشباب عن سعادته الكبيرة بتحقيق الانتصار الأول في الدوري، مؤكداً أن جماهير النادي تستحق أن تعيش مثل هذه اللحظات بعد انتظارها عودة الفريق إلى طريق الانتصارات.

وقال: «إنه شعور رائع للغاية، لقد عملنا بجد من أجل هذه اللحظة، وجماهير الشباب تستحق هذا الانتصار».

وأضاف: «لم يكن فوزاً عادياً على الإطلاق، بل كان انتصاراً مميزاً جداً؛ فزنا بثلاثية نظيفة على أرضنا، وحافظنا على شباكنا، رغم أننا لعبنا بعشرة لاعبين».

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دياي حارس الشباب: العمل والاجتهاد خلف الانتصار

الحارس دياي محتفلا مع إبنه بعد نهاية المباراة (موقع نادي الشباب)
الحارس دياي محتفلا مع إبنه بعد نهاية المباراة (موقع نادي الشباب)
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دياي حارس الشباب: العمل والاجتهاد خلف الانتصار

الحارس دياي محتفلا مع إبنه بعد نهاية المباراة (موقع نادي الشباب)
الحارس دياي محتفلا مع إبنه بعد نهاية المباراة (موقع نادي الشباب)

أكد موري دياي، حارس مرمى الشباب، أن العمل الجاد الذي قدمه اللاعبون خلال فترة التوقف كان له دور بارز في تحقيق الانتصار الأول للفريق في الدوري السعودي للمحترفين، مشدداً على أن الفريق لم يشهد تغييرات جوهرية، وإنما استفاد من فترة التوقف في رفع جاهزيته وتحسين أدائه.

وقال دياي في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «دخلنا المواجهة بهدف تحقيق الفوز، والحمد لله نجحنا في ذلك، وسنواصل العمل بجدية من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات خلال المباريات المقبلة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن الفوارق التي ظهرت على أداء الشباب قبل فترة التوقف وبعدها، نفى دياي حدوث تغييرات كبيرة داخل الفريق، مؤكداً أن العمل والاجتهاد كانا وراء التحسن الذي ظهر في مواجهة التعاون.

وقال: «لم يتغير شيء، فنحن الفريق نفسه، لكن اللاعبين عملوا بجد خلال فترة التوقف، واليوم أثمر ذلك العمل عن تحقيق الفوز، والحمد لله، وسنسعى إلى مواصلة النتائج الإيجابية».

وفي رسالة وجهها إلى جماهير الشباب، عبّر دياي عن تقديره للدعم والمساندة التي يحظى بها الفريق، قائلاً: «أشكر جميع جماهير الشباب على دعمهم ومساندتهم، وسنواصل العمل، وبإذن الله نحقق المزيد من الانتصارات».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

أخضر الناشئات يودع تصفيات آسيا بفوز شرفي

لاعبات الأخضر يحتفلن بالفوز على البحرين (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
لاعبات الأخضر يحتفلن بالفوز على البحرين (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
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أخضر الناشئات يودع تصفيات آسيا بفوز شرفي

لاعبات الأخضر يحتفلن بالفوز على البحرين (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
لاعبات الأخضر يحتفلن بالفوز على البحرين (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

كسب المنتخب السعودي للناشئات، مباراته أمام نظيره البحريني بنتيجة 2-1، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا المقامة في سنغافورة.

وسجلت زينب رضا الهدف الأول الدقيقة 51 من زمن المباراة، وأضافت زميلتها غدي العتيبي الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وأصبح الأخضر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد خسارته أمام إندونيسيا بنتيجة 3-1، وسنغافورة 1-0، ليختتم مشواره في التصفيات برصيد ثلاثة نقاط ويخسر بذلك فرصة التأهل.

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كرة القدم للسيدات سنغافورة
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الشباب يبدي تضامنه مع السعودية... ويشيد بأداء لاعبيه

من المباراة التي جمعت الشباب والتعاون ضمن الدوري السعودي (واس)
من المباراة التي جمعت الشباب والتعاون ضمن الدوري السعودي (واس)
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مدرب الشباب يبدي تضامنه مع السعودية... ويشيد بأداء لاعبيه

من المباراة التي جمعت الشباب والتعاون ضمن الدوري السعودي (واس)
من المباراة التي جمعت الشباب والتعاون ضمن الدوري السعودي (واس)

أبدى الألماني توماس ليتش، مدرب الشباب تضامنه مع المملكة في ظل الظروف الراهنة، وما تخللها من اعتداءات إرهابية من الميليشيات الحوثية، قائلاً: «نترحم على الشهداء، وأنا بصفتي مدرباً أدعم السعودية، وأتمنى أن يسودها السلم والأمان دائماً».

كما أبدى سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه فوزاً عريضاً على التعاون بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون كانت العامل الأبرز في حسم المواجهة، رغم اضطرار الفريق إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع علي البليهي.

وقال ليتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أنا سعيد للغاية برؤية فرحة اللاعبين واحتفالاتهم داخل غرفة الملابس، وسعيد بتحقيق الفوز الأول، وبالأداء الذي قدمه جميع اللاعبين دون استثناء، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الفريق».

وأكد ليتش أن الرغبة والإصرار كانا أكثر تأثيراً من الجوانب التكتيكية في تحقيق الانتصار، لافتاً إلى أن الخطأ الذي ارتكبه ياسين وأسفر عن طرد علي البليهي فرض على الجهاز الفني إجراء تعديل اضطراري بإخراج مارتينيز والدفع بمدافع آخر.

وأوضح: «بعد حالة الطرد اضطررنا إلى تعديل بعض الأمور داخل الملعب، لكن ما شاهدته من اللاعبين من روح قتالية ورغبة كبيرة في الفوز جعلني أدرك أن هذا ما كنا نحتاج إليه أكثر من التكتيكات، فالروح التي ظهر بها الفريق كانت سر الانتصار».

وفيما يتعلق بملف الإصابات، كشف مدرب الشباب عن احتمالية غياب الثنائي بارتي وهمام عن المواجهة المقبلة أمام الاتحاد، في ظل معاناتهما من مشكلات بدنية تستدعي إجراء مزيد من الفحوصات الطبية.

وقال: «لا نريد المزيد من الإصابات، فحتى طبيب الفريق يعاني من المرض. بارتي شعر بآلام خلال الحصة التدريبية الأخيرة ولم يتمكن من إكمالها، وسننتظر نتائج الأشعة لمعرفة طبيعة إصابته».

وتابع: «همام خاض المباراتين الأخيرتين رغم معاناته من الإصابة، وسيخضع للفحوصات الطبية، ولا أتوقع جاهزية اللاعبين لمواجهة الاتحاد المقبلة، كما تعرض العبود لعدوى فيروسية، وكذلك طبيب النادي».

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