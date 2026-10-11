مدرب الشباب يبدي تضامنه مع السعودية... ويشيد بأداء لاعبيه

أبدى الألماني توماس ليتش، مدرب الشباب تضامنه مع المملكة في ظل الظروف الراهنة، وما تخللها من اعتداءات إرهابية من الميليشيات الحوثية، قائلاً: «نترحم على الشهداء، وأنا بصفتي مدرباً أدعم السعودية، وأتمنى أن يسودها السلم والأمان دائماً».

كما أبدى سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه فوزاً عريضاً على التعاون بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون كانت العامل الأبرز في حسم المواجهة، رغم اضطرار الفريق إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع علي البليهي.

وقال ليتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أنا سعيد للغاية برؤية فرحة اللاعبين واحتفالاتهم داخل غرفة الملابس، وسعيد بتحقيق الفوز الأول، وبالأداء الذي قدمه جميع اللاعبين دون استثناء، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الفريق».

وأكد ليتش أن الرغبة والإصرار كانا أكثر تأثيراً من الجوانب التكتيكية في تحقيق الانتصار، لافتاً إلى أن الخطأ الذي ارتكبه ياسين وأسفر عن طرد علي البليهي فرض على الجهاز الفني إجراء تعديل اضطراري بإخراج مارتينيز والدفع بمدافع آخر.

وأوضح: «بعد حالة الطرد اضطررنا إلى تعديل بعض الأمور داخل الملعب، لكن ما شاهدته من اللاعبين من روح قتالية ورغبة كبيرة في الفوز جعلني أدرك أن هذا ما كنا نحتاج إليه أكثر من التكتيكات، فالروح التي ظهر بها الفريق كانت سر الانتصار».

وفيما يتعلق بملف الإصابات، كشف مدرب الشباب عن احتمالية غياب الثنائي بارتي وهمام عن المواجهة المقبلة أمام الاتحاد، في ظل معاناتهما من مشكلات بدنية تستدعي إجراء مزيد من الفحوصات الطبية.

وقال: «لا نريد المزيد من الإصابات، فحتى طبيب الفريق يعاني من المرض. بارتي شعر بآلام خلال الحصة التدريبية الأخيرة ولم يتمكن من إكمالها، وسننتظر نتائج الأشعة لمعرفة طبيعة إصابته».

وتابع: «همام خاض المباراتين الأخيرتين رغم معاناته من الإصابة، وسيخضع للفحوصات الطبية، ولا أتوقع جاهزية اللاعبين لمواجهة الاتحاد المقبلة، كما تعرض العبود لعدوى فيروسية، وكذلك طبيب النادي».