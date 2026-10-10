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الرياضة رياضة سعودية

أولكساك: التوقف الطويل أثّر على نيوم أمام الحزم

جانب من المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 (تصوير: بشير صالح)
جانب من المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 (تصوير: بشير صالح)
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أولكساك: التوقف الطويل أثّر على نيوم أمام الحزم

جانب من المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 (تصوير: بشير صالح)
جانب من المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 (تصوير: بشير صالح)

أرجع تيري أولكساك، مساعد مدرب فريق نيوم، البداية غير الجيدة لفريقه أمام الحزم إلى تأثير فترة التوقف الطويلة، مشيراً إلى أن الفريق تحسن في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل، لكنه لم يتمكن من استثمار عودته لتحقيق النتيجة التي كان يطمح إليها.

وقال أولكساك، خلال المؤتمر الصحافي عقب مواجهة الحزم ونيوم، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين: «لم تكن بدايتنا جيدة، وهذا ما كنا نخشاه بعد فترة التوقف الطويلة، لكننا عدنا بصورة أفضل في الشوط الثاني ونجحنا في إدراك التعادل، إلا أن ذلك لم يكن كافياً».

وتولى أولكساك قيادة نيوم في المواجهة، في ظل غياب المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، بسبب عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات التي فرضتها عليه لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بدءاً من مواجهة الحزم.

وأشار مساعد مدرب نيوم إلى أن فريقه عانى على مستوى الأطراف، الأمر الذي منح الحزم فرصة تشكيل الخطورة والوصول إلى المرمى، مضيفاً: «افتقدنا الجودة المطلوبة على الأطراف، وهو ما سمح للحزم بتشكيل خطورة على مرمانا، وللأسف لم ننجح في الحد من خطورته».

وعن إدارته للمباراة في غياب غالتييه، أكد أولكساك معرفته الجيدة بطريقة تفكير المدرب الفرنسي وأسلوبه في إدارة المباريات، حتى في حال عدم وجود تواصل مباشر بينهما.

وحول الخيارات الهجومية، أوضح: «المشكلة اليوم لم تكن في اللعب بمهاجم واحد أو أكثر، بل في فقداننا الكثير من الكرات خلال الشوط الأول، مما صعّب وصولها إلى المهاجمين، لكننا صححنا ذلك في الشوط الثاني، وأصبحنا أكثر قدرة على الوصول إلى المرمى».

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باباس: تعادلنا مع الخليج أشبه بالخسارة

من مباراة الاتفاق والخليج ضمن الدوري السعودي (موقع نادي الاتفاق)
من مباراة الاتفاق والخليج ضمن الدوري السعودي (موقع نادي الاتفاق)
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باباس: تعادلنا مع الخليج أشبه بالخسارة

من مباراة الاتفاق والخليج ضمن الدوري السعودي (موقع نادي الاتفاق)
من مباراة الاتفاق والخليج ضمن الدوري السعودي (موقع نادي الاتفاق)

أبدى اليوناني آرثر باباس، مدرب الاتفاق، عدم رضاه عن المستوى الهجومي لفريقه بعد تعادله مع الخليج بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن فريقه كان قادراً على تسجيل المزيد من الأهداف، خصوصاً خلال الشوط الثاني.

وقال باباس خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المواجهة: الشعور يشبه التعادل بطعم الخسارة، بالنظر إلى الفرص التي أتيحت لنا خلال المباراة. في الشوط الأول كان إيقاع اللعب أقل من المستوى المطلوب، لكن الوضع تغير في الشوط الثاني، ونجحنا في تحسين أدائنا وفرض سيطرتنا، وكنا قريبين من تسجيل أكثر من هدف، ولذلك نتحسر على الفرص التي لم نستثمرها».

وأشار مدرب الاتفاق إلى أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال المواجهة، خصوصاً في النصف الثاني من المباراة، موضحاً أن الخليج لم يشكل خطورة هجومية كبيرة قبل حصوله على ركلة الجزاء.

وأضاف: «الخليج لم يحصل إلا على فرصة واحدة قبل ركلة الجزاء، في المقابل كنا الأكثر وصولاً إلى المرمى وصناعة للفرص، وظهر تفوقنا بصورة واضحة خلال الشوط الثاني، الذي قدمنا فيه أداءً أفضل».

وعن القرار التحكيمي بإلغاء أحد أهداف الاتفاق، قال باباس: «لا أعلم مدى صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف الذي سجلناه».

بدوره، أكد ستيفان بيكيه، مساعد مدرب الخليج، أن فترة التوقف الطويلة انعكست سلباً على أداء فريقه، وأسهمت في تراجع نسق اللعب.

وقال بيكيه، خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: «أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة قياساً بما قدمه الفريقان، فعلى الرغم من سيطرة الاتفاق على فترات طويلة من المواجهة، فإننا نجحنا في صناعة عدد من الفرص الهجومية التي كان بإمكاننا استثمارها والتقدم في النتيجة، حتى قبل حصولنا على ركلة الجزاء».

وأضاف: «التوقف الطويل كان له تأثير سلبي نسبياً على الفريق، خصوصاً في مثل هذه الأجواء؛ إذ إن الابتعاد عن المباريات الرسمية لفترة طويلة يؤثر على نسق الأداء والإيقاع الذي اعتاد عليه اللاعبون».

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ليتش مدرب الشباب يتغنى بموهبة «همام»

همام خلال احتفالية الشباب بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب في خليجي 27 (موقع نادي الشباب)
همام خلال احتفالية الشباب بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب في خليجي 27 (موقع نادي الشباب)
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ليتش مدرب الشباب يتغنى بموهبة «همام»

همام خلال احتفالية الشباب بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب في خليجي 27 (موقع نادي الشباب)
همام خلال احتفالية الشباب بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب في خليجي 27 (موقع نادي الشباب)

عبّر الألماني توماس ليتش مدرب الشباب عن سعادته بوجود عدد من اللاعبين الشباب في صفوف الفريق، مشيداً بما قدمه همام الهمامي، الذي أظهر جودته منذ مبارياته الأولى مع النادي، قبل أن يقدم بطولة مميزة مع المنتخب في كأس الخليج.

وأشار إلى أن وجود لاعبين شباب يمتلكون هذه الجودة والموهبة يمثل أمراً إيجابياً للنادي، لافتاً أيضاً إلى أن عادل عباس لاعب موهوب وصغير في السن.

وعن جاهزية توماس بارتي ودانيال بودينس بعد فترة التوقف، أكد ليتش أن هذه المرحلة منحتهم فرصة للتدرب مع المجموعة والحصول على دقائق في المباريات الودية، مشيراً إلى أن واحداً منهم على الأقل، وربما كلاهما، بات جاهزاً للمواجهة المقبلة.

واعتبر مدرب الشباب أن اتساع دائرة الخيارات، سواء بين اللاعبين الأجانب أو السعوديين، وضع الفريق في موقف أفضل من حيث المنافسة على المراكز، مؤكداً أن ذلك يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر قبل مواجهة التعاون.

وأكد أن فترة التوقف كانت مفيدة لفريقه من ناحية العمل البدني والتنظيمي، مشيراً إلى أن الجهاز الفني استغلها لرفع جاهزية اللاعبين وتحسين بعض الجوانب داخل الفريق، قبل العودة إلى منافسات الدوري بمواجهة التعاون الأحد.

وقال ليتش إن فترة التوقف «كانت طويلة بعض الشيء، لكننا استغللناها بشكل جيد»، موضحاً أن العمل تركز على التدريبات ورفع المستوى البدني للاعبين، إلى جانب تحسين تنظيم الفريق، فضلاً عن خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الماضية.

وتطرق ليتش إلى مواجهة التعاون، مؤكداً أنها لن تكون سهلة، في ظل حاجة الفريقين إلى النقاط، وقال إن الشباب يدرك وضعه في جدول الترتيب، وإن الهدف لا يقتصر على تقديم كرة قدم جيدة، بل يتجاوز ذلك إلى ضرورة تحقيق الفوز.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول تشابه وضع الفريقين في غياب الانتصارات، مع اختلاف المشهد الفني بعد تغيير التعاون لمدربه واستمرار الجهاز الفني في الشباب، أقر ليتش بأن المواجهة ستكون صعبة، مشيراً إلى أن تغيير مدرب المنافس يجعل عملية التحضير أكثر تعقيداً.

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التعادل يحسم مواجهة الاتفاق والخليج

من المباراة التي جمعت الاتفاق والخليج ضمن الدوري السعودي (موقع نادي الخليج)
من المباراة التي جمعت الاتفاق والخليج ضمن الدوري السعودي (موقع نادي الخليج)
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التعادل يحسم مواجهة الاتفاق والخليج

من المباراة التي جمعت الاتفاق والخليج ضمن الدوري السعودي (موقع نادي الخليج)
من المباراة التي جمعت الاتفاق والخليج ضمن الدوري السعودي (موقع نادي الخليج)

تعادل الاتفاق والخليج إيجابياً (1 - 1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الخليج رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر.

وتقدم الخليج عن طريق جوشوا كينج في الدقيقة 68 من ضربة جزاء، ثم أدرك الاتفاق التعادل عبر بيرسانت سيلينا في الدقيقة 76.

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