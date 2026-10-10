أولكساك: التوقف الطويل أثّر على نيوم أمام الحزم

أرجع تيري أولكساك، مساعد مدرب فريق نيوم، البداية غير الجيدة لفريقه أمام الحزم إلى تأثير فترة التوقف الطويلة، مشيراً إلى أن الفريق تحسن في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل، لكنه لم يتمكن من استثمار عودته لتحقيق النتيجة التي كان يطمح إليها.

وقال أولكساك، خلال المؤتمر الصحافي عقب مواجهة الحزم ونيوم، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين: «لم تكن بدايتنا جيدة، وهذا ما كنا نخشاه بعد فترة التوقف الطويلة، لكننا عدنا بصورة أفضل في الشوط الثاني ونجحنا في إدراك التعادل، إلا أن ذلك لم يكن كافياً».

وتولى أولكساك قيادة نيوم في المواجهة، في ظل غياب المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، بسبب عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات التي فرضتها عليه لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بدءاً من مواجهة الحزم.

وأشار مساعد مدرب نيوم إلى أن فريقه عانى على مستوى الأطراف، الأمر الذي منح الحزم فرصة تشكيل الخطورة والوصول إلى المرمى، مضيفاً: «افتقدنا الجودة المطلوبة على الأطراف، وهو ما سمح للحزم بتشكيل خطورة على مرمانا، وللأسف لم ننجح في الحد من خطورته».

وعن إدارته للمباراة في غياب غالتييه، أكد أولكساك معرفته الجيدة بطريقة تفكير المدرب الفرنسي وأسلوبه في إدارة المباريات، حتى في حال عدم وجود تواصل مباشر بينهما.

وحول الخيارات الهجومية، أوضح: «المشكلة اليوم لم تكن في اللعب بمهاجم واحد أو أكثر، بل في فقداننا الكثير من الكرات خلال الشوط الأول، مما صعّب وصولها إلى المهاجمين، لكننا صححنا ذلك في الشوط الثاني، وأصبحنا أكثر قدرة على الوصول إلى المرمى».