عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

السلامي مدرب الفتح الجديد: بدايتي أمام الأهلي «صعبة»

استقبال حافل وجده السلامي في نادي الفتح (موقع نادي الفتح)
استقبال حافل وجده السلامي في نادي الفتح (موقع نادي الفتح)
TT
TT

السلامي مدرب الفتح الجديد: بدايتي أمام الأهلي «صعبة»

استقبال حافل وجده السلامي في نادي الفتح (موقع نادي الفتح)
استقبال حافل وجده السلامي في نادي الفتح (موقع نادي الفتح)

عبر المدرب المغربي جمال السلامي عن سعادته بالثقة التي نالها للعمل في الدوري السعودي للمحترفين، من خلال قيادة فريق الفتح، مع اعتزازه وسعيه لتقديم أفضل ما لديه في هذه التجربة الجديدة من مسيرته التدريبية.

وقال السلامي بعد توقيعه العقد مدرباً للفتح حتى نهاية الموسم خلفاً للسعودي خالد العطوي، إنه سيسعى لاستغلال كل الإمكانيات لتقديم الفريق بأفضل صورة وتحقيق النتائج المرجوة.

وأكد أن المباراة الأولى له مع الفتح «أمام الأهلي الجمعة»، ستكون أمام فريق قوي وصعب وهو بطل آخر نسختين من البطولة الآسيوية للنخبة، ومن ثم ستكون البداية صعبة في ظل وجود لاعبين مميزين في الفريق الذي سنواجه.

وأوضح السلامي أن لديهم طموحاً للظهور بصوة مشرفة مع كل الصعوبات والتحديات المقبلة، مشيراً إلى أن وصوله المتأخر لقيادة الفريق لا يمكن أن يكون عذراً في عدم التجهيز للقادم بالطريقة المناسبة.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

جمال السلامي مدرباً لـ«الفتح» خلفاً للعطوي

رياضة سعودية جمال السلامي (رويترز)

جمال السلامي مدرباً لـ«الفتح» خلفاً للعطوي

أعلن نادي الفتح، المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، الخميس، تعاقده مع المغربي جمال سلامي ليتولى تدريب الفريق الأول خلفاً لخالد العطوي.

رياضة سعودية دونيس يحتفل بالكأس الخليجية (الاتحاد السعودي)
رياضة سعودية

مصدر في اتحاد القدم لـ«الشرق الأوسط»: لا اتفاق مع مارتينيز لتدريب الأخضر

أكد مصدر مطلع في الاتحاد السعودي لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط» عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن توصل الاتحاد إلى اتفاق مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية خالد العطوي (نادي الفتح)
رياضة سعودية

رسمياً... الفتح يقيل مدربه خالد العطوي

أعلن نادي الفتح، الخميس، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب السعودي خالد العطوي بالتراضي بين الطرفين، بعد الاتفاق على إنهاء مهمته الفنية مع الفريق.

علي القطان (الدمام)
رياضة سعودية تيري أولكساك (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

تيري أولكساك: نيوم بحاجة لاستعادة التركيز أمام الحزم

أكد الفرنسي تيري أولكساك، مساعد مدرب نيوم، أن الفريق مطالب باستعادة تركيزه سريعاً بعد فترة التوقف، مشيراً إلى أن 7 لاعبين كانوا مع منتخبات بلادهم.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية كشفت مصادر «الشرق الأوسط» عن جاهزية منشأة نادي الوطني في مدينة تبوك لاستضافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

منشأة الوطني بتبوك تقترب من استضافة مباريات الدوري السعودي

كشفت مصادر «الشرق الأوسط» عن جاهزية منشأة نادي الوطني في مدينة تبوك لاستضافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

حامد القرني (تبوك)
الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يجدد مع الفرنسي أتانغانا حتى عام 2029

أتانغانا (موقع النادي الأهلي)
أتانغانا (موقع النادي الأهلي)
TT
TT

الأهلي يجدد مع الفرنسي أتانغانا حتى عام 2029

أتانغانا (موقع النادي الأهلي)
أتانغانا (موقع النادي الأهلي)

جددت إدارة النادي الأهلي عقد اللاعب الفرنسي فالنتين أتانغانا حتى عام 2029، في خطوة تعكس رغبتها في المحافظة على العناصر التي تراهن عليها في بناء مستقبل الفريق، وتعزيز الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة، في ظل تطلعات النادي لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

ويأتي قرار التجديد مع أتانغانا امتداداً لتوجه الإدارة الأهلاوية نحو تأمين استمرار العناصر الشابة التي تمتلك إمكانات فنية واعدة، وتوفير الاستقرار اللازم للفريق، بما يضمن المحافظة على توازنه وتطوير أدائه خلال المواسم المقبلة.

ويمثل اللاعب الفرنسي أحد الخيارات في منطقة وسط الملعب، نظير ما يتمتع به من إمكانات بدنية وفنية، وقدرة على المساهمة في الأدوار الدفاعية والهجومية، إلى جانب صغر سنه الذي يمنحه مساحة أكبر للتطور واكتساب الخبرات.

مواضيع
النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الانضباط الآسيوية توقف سامرفيل 3 مباريات وتغرمه 2000 دولار

سامرفيل (موقع نادي الهلال)
سامرفيل (موقع نادي الهلال)
TT
TT

الانضباط الآسيوية توقف سامرفيل 3 مباريات وتغرمه 2000 دولار

سامرفيل (موقع نادي الهلال)
سامرفيل (موقع نادي الهلال)

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف لاعب الهلال كريسينسيو سامرفيل ثلاثة مباريات وتغريمه 2000 دولار، إثر طرده بسبب السلوك العنيف خلال مواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم 15 سبتمبر الماضي.

وبموجب القرار، سيغيب سامرفيل عن مواجهات الهلال أمام السد القطري في 13 أكتوبر، والشمال القطري في 27 أكتوبر، وشباب الأهلي الإماراتي في 3 نوفمبر المقبل.

كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الغرافة إسماعيل بن ناصر 3 مباريات وتغريمه 2000 دولار، بسبب السلوك العنيف في المواجهة ذاتها، ليغيب عن مباريات الاستقلال الإيراني في 12 أكتوبر، والأهلي السعودي في 26 أكتوبر، والقادسية السعودي في 2 نوفمبر.

وألزمت اللجنة اللاعبين بسداد الغرامات خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغهما بالقرار، وفقاً للوائح الانضباط الآسيوية.

مواضيع
نادي الهلال دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

جمال السلامي مدرباً لـ«الفتح» خلفاً للعطوي

جمال السلامي (رويترز)
جمال السلامي (رويترز)
TT
TT

جمال السلامي مدرباً لـ«الفتح» خلفاً للعطوي

جمال السلامي (رويترز)
جمال السلامي (رويترز)

أعلن نادي الفتح، المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، الخميس، تعاقده مع المغربي جمال سلامي، ليتولى تدريب الفريق الأول خلفاً لخالد العطوي، الذي جرى إنهاء التعاقد معه بالتراضي.

وأبدى النادي ثقته في القدرات الفنية والخبرات التي يمتلكها السلامي، متمنياً له ولطاقمه الفني التوفيق والنجاح في قيادة الفريق وتحقيق تطلعات جماهير الفتح.

وقال «الفتح»، عبر موقعه: «يُعد السلامي من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة المغربية، حيث يمتلك سجلاً تدريبياً حافلاً وخبرة واسعة في إدارة الفِرق والمنافسة على مختلف البطولات، الأمر الذي يعزز طموحات (الفتح) في تقديم مستويات مميزة خلال المرحلة المقبلة».

من جانبه، أبدى السلامي سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة مع «الفتح»، مؤكداً عزمه على العمل مع جميع عناصر الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير.

وتولى السلامي (56 عاماً) تدريب منتخب الأردن وقاده للتأهل إلى كأس العالم 2026، قبل أن ينتهي مشوار الفريق بالخروج من دور المجموعات.

وعن إنهاء التعاقد مع العطوي، قال «الفتح» إن الأمر جرى بالتراضي بين الطرفين بما ينسجم مع مصلحة النادي والمدرب وتطلعات المرحلة المقبلة.

وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للعطوي نظير ما قدمه من جهود وعمل خلال الفترة الماضية، في ظل التحديات التي واجهها الفريق، مؤكدة تقديرها ما بذله من عطاء، واعتزازها بالعلاقة الطيبة التي جمعته بالنادي.

وتمنّت إدارة «الفتح» للعطوي التوفيق والنجاح في مسيرته التدريبية المقبلة، مقدّرة إسهاماته وجهوده، خلال فترة عمله مع الفريق.

وحصد «الفتح» 3 نقاط فقط خلال 7 مبارياته خاضها حتى الآن في «الدوري»، هذا الموسم، إذ خسر 4 مباريات، وتعادل في 3، ويتأهب للقاء الأهلي، غداً الجمعة، في الجولة الثامنة من المسابقة.

مواضيع
الدوري السعودي الرياضة كرة القدم السعودية