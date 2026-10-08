السلامي مدرب الفتح الجديد: بدايتي أمام الأهلي «صعبة»

عبر المدرب المغربي جمال السلامي عن سعادته بالثقة التي نالها للعمل في الدوري السعودي للمحترفين، من خلال قيادة فريق الفتح، مع اعتزازه وسعيه لتقديم أفضل ما لديه في هذه التجربة الجديدة من مسيرته التدريبية.

وقال السلامي بعد توقيعه العقد مدرباً للفتح حتى نهاية الموسم خلفاً للسعودي خالد العطوي، إنه سيسعى لاستغلال كل الإمكانيات لتقديم الفريق بأفضل صورة وتحقيق النتائج المرجوة.

وأكد أن المباراة الأولى له مع الفتح «أمام الأهلي الجمعة»، ستكون أمام فريق قوي وصعب وهو بطل آخر نسختين من البطولة الآسيوية للنخبة، ومن ثم ستكون البداية صعبة في ظل وجود لاعبين مميزين في الفريق الذي سنواجه.

وأوضح السلامي أن لديهم طموحاً للظهور بصوة مشرفة مع كل الصعوبات والتحديات المقبلة، مشيراً إلى أن وصوله المتأخر لقيادة الفريق لا يمكن أن يكون عذراً في عدم التجهيز للقادم بالطريقة المناسبة.