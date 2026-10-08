تيري أولكساك: نيوم بحاجة لاستعادة التركيز أمام الحزم

أكد الفرنسي تيري أولكساك، مساعد مدرب نيوم، أن الفريق مطالب باستعادة تركيزه سريعاً بعد فترة التوقف، مشيراً إلى أن 7 لاعبين كانوا مع منتخبات بلادهم خلال الفترة الماضية، ما يتطلب إعادة توحيد الجهود والتركيز على منافسات الدوري.

ويستعد فريق نيوم لاستئناف مشواره في الدوري السعودي للمحترفين، عندما يحل ضيفاً على الحزم، وسط تحديات فرضها التوقف الدولي وتعدد المنافسات التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال أولكساك إن الهدف داخل نيوم واضح، ويتمثل في المحافظة على عقلية الانتصارات ومواصلة حصد النقاط، مؤكداً أن تحقيق ذلك مسؤولية مشتركة بين جميع عناصر المنظومة.

️| تيري أولكساك مساعد مدرب فريق #نيوم في المؤتمر الصحافي:-هذه أول مباراة بعد التوقف الطويل، كان لدينا 7 لاعبين مع منتخبات بلدانهم، وعلينا إعادة التركيز للاعبينا في بطولة الدوري، ولابد من المحافظة على نفس عقلية الانتصارات، وهذا الهدف يجب على كل منظومة الفريق تحقيقه.... pic.twitter.com/kPC7iYxQgY — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 8, 2026

وتطرَّق مساعد مدرب نيوم إلى إصابة علاء آل حجي، التي وصفها بالخبر المؤسف، موضحاً أن الفريق سيفقد خدمات أحد أبرز لاعبيه لأسابيع عدة، في وقت تتزامن فيه المرحلة المقبلة مع ازدحام كبير في رزنامة الفريق، الذي ينافس في الدوري وبطولة دوري أبطال الخليج وكأس الملك.

وأكد أولكساك أن الجهاز الفني درس الحزم بشكل جيد، ووقف على نقاط القوة والضعف لديه، مشيراً إلى أن المنافس من الفرق الجيدة، وأن نيوم سيدخل المباراة بحثاً عن النقاط الثلاث.

وفيما يتعلق بجاهزية سعيد بن رحمة وفالنتين فادا وعباس الحسن، أوضح أولكساك أن جميع اللاعبين باتوا جاهزين للمشاركة، مبيناً أن فترة التوقف الدولي شكَّلت فرصة مناسبة لاستعادة جاهزية عدد كبير من عناصر الفريق.

وأشار إلى أن عبد العزيز العثمان لا يزال في المراحل الأخيرة من برنامج الجاهزية، مشدداً على أن توالي المباريات يفرض على الجهاز الفني عدم المجازفة بأي لاعب قبل وصوله إلى الجاهزية التامة.