كيف صنع دونيس من الأخضر «فريقاً لا يقهر»؟

«منذ وصول دونيس، نشعر بأننا نتطور يوماً بعد يوم»... بهذه العبارة صرح لاعبو المنتخب السعودي «أبطال الخليج»، عقب إنجازهم مساء الثلاثاء السعيد في «ملعب الإنماء» بجدة، بعد إنهاء مهمتهم بنجاح، بانتصارهم على الإمارات بهدفين دون مقابل، ليصل «الأخضر» إلى اللقب الـ4 في تاريخه، محققاً هذا الإنجاز بأرقام استثنائية، بعدما نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة طيلة منافسات البطولة.

ومنذ اليوم الأول مع المدرب اليوناني دونيس، وتحديداً منذ انطلاق المعسكر التحضيري لـ«كأس العالم»، شعر اللاعبون بالثقة والتطور في أدائهم؛ لأن معرفة دونيس باللاعب السعودي وطريقة تفكيره ليست وليدة اللحظة؛ بل تعود إلى سنوات مضت.

وكان دونيس يركز في تدريباته على جوانب الاستحواذ، مع إيصال الأفكار الأخرى تدريجياً، خصوصاً بشأن الكرات الثابتة، إضافة إلى حرصه على الجوانب الذهنية وتهيئة اللاعبين نفسياً قبل خوض التحديات.

وقال نواف بوشل في حديث لـ«الشرق الأوسط» بعد المواجهة النهائية: «دونيس منحنا الثقة، وهو يعرف كل لاعب، ولديه خبرة في الدوري السعودي».

وكان معسكر «كأس الخليج» مختلفاً منذ اليوم الأول لوصول اللاعبين إلى فندق «شانغريلا»، مقر الإقامة؛ إذ سادت مشاعرُ بأن هذه المرة مختلفة، وإدراكُ أن البطولة تقام على أرض السعودية، وأن «الكأس» في النهاية ستكون في يد «الأخضر».

صالح أبو الشامات أحد أبرز عناصر المنتخب السعودي في البطولة (تصوير: محمد المانع)

كان هذا الحديث يتردد بين اللاعبين، وأكد عدد منهم أن الشعور كان مختلفاً خلال هذا المعسكر، وأنه كان لديهم إحساس بوجود فرصة استثنائية لإسعاد الجماهير السعودية والعودة إلى «منصات الذهب».

وسألت «الشرق الأوسط» ناصر الدوسري ونواف بوشل عن أسباب اختلاف هذه النسخة، فقال الدوسري: «قبل انطلاق البطولة تحدثنا بأن هذه الكأس لن تخرج من السعودية، وقطعنا وعداً بيننا نحن اللاعبين بأننا سنحقق الكأس».

وقال بوشل: «كان التركيز عالياً لتحقيق البطولة، وكنا ندرك مسبقاً أن البطولة تقام على أرضنا، وأن الجماهير السعودية منذ سنوات لم تفرح ببطولة مع المنتخب، وهذه المرة نجحنا في ذلك».

ولا يمكن لأي عمل أن ينجح دون فرض النظام، ولا يمكن فرض نظام دون وضع لوائح واضحة يعرفها الجميع. وهذا ما حدث في معسكر جدة، أول معسكر فعلي تحت إشراف فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي، الذي كان واضحاً منذ اليوم الأول مع الجميع بشأن النظام وما هو مسموح وما هو ممنوع، ليشكل ذلك مرجعية وانطلاقة للمعسكر.

وبعد الملاحظات التي خرج بها من معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأميركية، بدأ المفرج العمل على لائحة انضباطية جديدة، في إطار مساعيه لإعادة تنظيم العمل ورفع مستوى الالتزام داخل المجموعة.

ويبرز محمد خوجة، الحارس السابق وأحد أعضاء الفريق الإداري الذين يعتمد عليهم المفرج، في محيط الفريق، مستفيداً من علاقته القريبة باللاعبين ومعرفته الجيدة بطبيعة المجموعة، ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن خوجة يحظى بثقة عالية داخل المعسكر، ويتعامل مع اللاعبين بأريحية كبيرة؛ الأمر الذي يجعله قريباً منهم وقادراً على نقل الملاحظات والتوجيهات بصورة أكبر سلاسة.

وكشف اليوناني دونيس، المدير الفني للمنتخب، عن أن مرحلة ما بعد «كأس العالم» شهدت مراجعة شاملة لما حدث، موضحاً أنه أمضى 10 أيام في منزله يحلل تفاصيل المشاركة، قبل أن يجتمع مع المفرج، والمدير الفني مات كروكر؛ لمراجعة النتائج ووضع خريطة الطريق الجديدة.

دونيس قاد الكتيبة الخضراء للإنجاز الخليجي (رويترز)

وقال دونيس: «بعد معسكر أميركا جلست أنا وفهد المفرج ومات كروكر، وحللنا كل شيء حدث في (كأس العالم)، وبناءً على ذلك، رسمنا خريطة الطريق. قبل هذا الاجتماع جلست 10 أيام في منزلي وحللت ما حدث».

وأضاف: «بعد (كأس العالم) جلسنا جميعاً؛ أنا والمدير الفني مات كروكر، وفهد المفرج المدير التنفيذي، وراجعنا جميع النتائج، وقررنا أن نسلك طريقاً مختلفة مع المنتخب الوطني، ونحن سعداء جداً بما وصلنا إليه».

ولم تتوقف المراجعة عند النتائج والمردود الفني؛ إذ تحولت إلى إعادة ترتيب طريقة العمل داخل المنتخب، من خلال وضع مجموعة جديدة من القواعد التي تضبط سلوك المجموعة وتدعم وحدتها، مما يعكس جانباً من العمل الذي قاده المفرج ودونيس لتصحيح الصورة العامة للمجموعة.

وقال دونيس: «عندما راجعنا جميع نتائج (كأس العالم)، عقدنا اجتماعات عدة مع المدير الفني، ومع فهد، ووضعنا مجموعة من القواعد».

وتابع: «غيّرنا أيضاً بعض الأمور المتعلقة بالقواعد، وكنا حريصين على ألا تكون المجموعة منقسمة. ففي (كأس العالم)، وبسبب أننا لم يكن يعرف بعضنا بعضاً جيداً، كنا في كثير من الأحيان متفرقين».