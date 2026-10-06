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الرياضة رياضة سعودية

الجوائز الفردية... إرث سعودي أصيل في «بطولات الخليج»

همام والعويس والبريكان «عرسان» النسخة 27

همام الهمامي توج بجائزة أفضل لاعب (تصوير: علي خمج)
همام الهمامي توج بجائزة أفضل لاعب (تصوير: علي خمج)
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الجوائز الفردية... إرث سعودي أصيل في «بطولات الخليج»

همام الهمامي توج بجائزة أفضل لاعب (تصوير: علي خمج)
همام الهمامي توج بجائزة أفضل لاعب (تصوير: علي خمج)

على مدار بطولات كأس الخليج، تميز المنتخب السعودي بحضوره، ليس على صعيد اللقب أو الوصافات والنتائج البارزة، بل أيضاً على صعيد التتويجات الفردية، والتي شهدت بروز أسماء سعودية تركت بصمتها في سباق الهدافين، وبين القائمين على حماية المرمى، وكذلك في جائزة أفضل لاعب.

ومع تتويج المنتخب السعودي بلقب خليجي 27 في جدة، أضاف نجوم «الأخضر» فصلاً جديداً إلى هذا السجل، بعدما حصد فراس البريكان لقب الهداف، ومحمد العويس جائزة أفضل حارس، فيما توج همام الهمّامي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، لتكون النسخة الأخيرة واحدة من أكثر النسخ حضوراً للجوائز الفردية السعودية.

وبدأ الحضور السعودي في قائمة هدافي كأس الخليج مبكراً، عندما توج سعيد غراب هدافاً للنسخة الثانية من البطولة، بعدما سجل 5 أهداف، ليكون أحد أبرز الوجوه الهجومية السعودية في تلك المرحلة، ويضع اسمه ضمن أوائل اللاعبين السعوديين الذين اعتلوا قمة الهدافين في تاريخ البطولة.

وبعد سنوات، جاء الدور على أحد أعظم المهاجمين في تاريخ الكرة السعودية، ماجد عبد الله، الذي توج هدافاً في خليجي 6، مسجلاً 3 أهداف، في نسخة شهدت استمرار الحضور الهجومي السعودي عبر واحد من أبرز الهدافين الذين عرفتهم الكرة الخليجية والآسيوية.

وفي خليجي 12، عاد لقب الهداف إلى السعودية عبر فؤاد أنور، الذي سجل 4 أهداف، ليضيف إنجازاً فردياً جديداً إلى مسيرته، ويؤكد استمرار الحضور السعودي في سباق الهدافين رغم اختلاف الأجيال وتغير طبيعة المنافسة بين نسخة وأخرى.

وظل اسم فؤاد أنور مرتبطاً أيضاً بذاكرة البطولات الخليجية، بعدما كان أحد أبرز عناصر المنتخب السعودي في جيله، قبل أن تتجدد قصة الهداف السعودي بعد سنوات طويلة مع عبد الله الحمدان.

وانتظر المنتخب السعودي سنوات حتى عاد أحد لاعبيه إلى صدارة هدافي البطولة، وكان ذلك في خليجي 26، عندما توج عبد الله الحمدان هدافاً برصيد 3 أهداف.

فراس البريكان حلق بجائزة الهداف (تصوير: علي خمج)

وجاء هذا التتويج ليعيد المهاجم السعودي إلى الواجهة في واحدة من أهم الجوائز الفردية في البطولة، ويؤكد أن الكرة السعودية لا تزال قادرة على إنتاج مهاجمين قادرين على المنافسة على صدارة الهدافين.

وفي خليجي 27 بجدة، كتب فراس البريكان أحدث فصول الحضور السعودي في قائمة الهدافين، بعدما توج هدافاً للبطولة برصيد 4 أهداف.

وبذلك أصبح البريكان خامس لاعب سعودي يتوج هدافاً في تاريخ كأس الخليج، بعد سعيد غراب وماجد عبد الله وفؤاد أنور وعبد الله الحمدان، ليحمل الراية الهجومية السعودية في أحدث نسخة من البطولة، ويضع اسمه ضمن قائمة الهدافين السعوديين الذين تعاقبوا على الجائزة عبر عقود طويلة.

وإذا كان المهاجمون السعوديون قد تركوا بصمتهم في صدارة الهدافين، فإن حراس المرمى لم يكونوا أقل حضوراً في الجوائز الفردية، إذ عرف المنتخب السعودي أكثر من جيل من الحراس الذين نجحوا في الحصول على جائزة أفضل حارس في البطولة.

وكانت البداية مع أحمد عيد، الذي حصل على جائزة أفضل حارس في الدورة الأولى والثانية، ليكون من أوائل الحراس السعوديين الذين سجلوا حضوراً بارزاً في تاريخ البطولة، قبل أن ينتقل الإرث إلى واحد من أعظم حراس الكرة السعودية.

وفرض محمد الدعيع نفسه حارساً مميزاً في تاريخ كأس الخليج، بعدما توج بجائزة أفضل حارس في خليجي 14 وخليجي 15.

وجاءت الثنائية لتؤكد مكانته بين أبرز حراس المنطقة، إذ لم يكن الدعيع مجرد حارس مرمى بارز في الكرة السعودية، بل أحد الأسماء التي ارتبطت بالمنتخب السعودي خلال حقبة طويلة، وحضر في العديد من الاستحقاقات الكبرى.

وبعد سنوات، عاد الحضور السعودي في جائزة أفضل حارس عبر فواز القرني، الذي توج بالجائزة في خليجي 24، قبل أن يأتي الدور على محمد العويس في النسخة الأخيرة.

العويس توج مجهوداته بجائزة أفضل حارس (تصوير: علي خمج)

وفي خليجي 27، كان محمد العويس عنواناً جديداً للتميز السعودي في حراسة المرمى، بعدما توج بجائزة أفضل حارس، ليكمل سلسلة الحراس السعوديين الذين حصدوا الجائزة منذ النسخة الأولى للبطولة.

وتحمل جائزة العويس دلالة خاصة، كونها جاءت في البطولة التي أقيمت في جدة وشهدت تتويج المنتخب السعودي باللقب، لتكتمل الصورة السعودية في النسخة: لقب جماعي، وهداف سعودي، وأفضل حارس سعودي، وأفضل لاعب سعودي.

أما جائزة أفضل لاعب في كأس الخليج، فقد حملت هي الأخرى أسماء سعودية بارزة، إذ نجح أربعة لاعبين في الحصول عليها عبر تاريخ البطولة.

وكان ماجد المرشدي أول هؤلاء في القائمة الحديثة، عندما توج بجائزة أفضل لاعب في خليجي 19، ليحصل المدافع السعودي على تقدير فردي يؤكد أن جوائز البطولة لم تكن حكراً على المهاجمين وأصحاب الأهداف.

وفي خليجي 22، انتقلت الجائزة إلى نواف العابد، الذي كان أحد أبرز الأسماء السعودية في تلك النسخة، ليضيف إنجازاً فردياً مهماً إلى مسيرته مع المنتخب.

ثم جاء الدور على عبد الله عطيف، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في خليجي 24، بعدما قدم مستويات مميزة جعلته أحد أبرز لاعبي المنتخب السعودي في البطولة، ليواصل لاعب الوسط السعودي سلسلة الحضور في الجوائز الفردية.

أما أحدث الأسماء، فجاءت في خليجي 27، عندما توج همام الهمّامي بجائزة أفضل لاعب، ليصبح رابع لاعب سعودي يحمل هذه الجائزة، ويضيف اسمه إلى قائمة تضم المرشدي والعابد وعطيف.

ويقدم هذا السجل الفردي صورة زمنية لافتة عن تطور الحضور السعودي في كأس الخليج؛ فمن سعيد غراب في النسخة الثانية، إلى ماجد عبد الله في خليجي 6، ثم فؤاد أنور في خليجي 12، وصولاً إلى عبد الله الحمدان في خليجي 26 وفراس البريكان في خليجي 27، تعاقبت أجيال مختلفة من المهاجمين السعوديين على صدارة الهدافين.

وفي حراسة المرمى، امتد الخط من أحمد عيد في أول نسختين، مروراً بـمحمد الدعيع في خليجي 14 و15، ثم فواز القرني في خليجي 24، وصولاً إلى محمد العويس في خليجي 27.

أما جائزة أفضل لاعب، فجمعت أسماء من مراكز مختلفة كماجد المرشدي، نواف العابد، عبد الله عطيف، وهمام الحمّامي، في تأكيد على تنوع العناصر السعودية القادرة على صناعة الفارق.

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TT
TT

4 مدربين و4 مديرين… رجال الذهب الخليجي للأخضر

أربعة مدربين وأربعة مديرين ارتبطت أسماؤهم بتتويجات الأخضر الخليجية (الاتحاد السعودي)
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الرزيزاء لـ«الشرق الأوسط»: روح الأخضر منحتنا كأس الخليج… ومستقبل دونيس بيد «الفنيين»

تتويج المنتخب السعودي بلقب البطولة الخليجية (تصوير: عدنان مهدلي)
تتويج المنتخب السعودي بلقب البطولة الخليجية (تصوير: عدنان مهدلي)
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الرزيزاء لـ«الشرق الأوسط»: روح الأخضر منحتنا كأس الخليج… ومستقبل دونيس بيد «الفنيين»

تتويج المنتخب السعودي بلقب البطولة الخليجية (تصوير: عدنان مهدلي)
تتويج المنتخب السعودي بلقب البطولة الخليجية (تصوير: عدنان مهدلي)

أعرب بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن سعادته بتتويج المنتخب السعودي بلقب «خليجي 27»، مشيراً إلى أن الروح التي ظهرت بين اللاعبين كانت من أبرز ملامح «الأخضر» خلال البطولة، فيما أكد أن مستقبل المدرب اليوناني جيورجوس دونيس سيخضع للتقييم والقرار الفني.

وقال الرزيزاء، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب التتويج: «أولاً نقول الحمد لله، ونشكر القيادة ووزير الرياضة على كل الدعم، وعلى وجوده معنا ودعمه وحضوره التدريبات. واليوم نقول الحمد لله، اللاعبون والجهاز الفني لم يقصروا، وهذه بطولة غابت عنا 23 عاماً، والحمد لله أننا فرحنا بها».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عما ميّز المنتخب السعودي في هذه النسخة، قال: «روح المنتخب هي ما يميزه. الروح التي لمستها بين اللاعبين، والانسجام الموجود بينهم، أعتقد أنهما كانا مميزين وبدرجة عالية جداً».

وعن مستقبل دونيس مع المنتخب السعودي، أوضح الرزيزاء: «هذه قرارات فنية وليست قراراتنا، وفي النهاية أي قرار يتعلق بدونيس يأتي من الجانب الفني، سواء المدير الفني أو الجهاز المختص، ولا نعرف ما سيحدث، لكن دونيس موجود معنا وشاهدتم ماذا قدم».

وحول تقييم أداء المنتخب خلال البطولة، قال رئيس الاتحاد السعودي: «في النهاية هناك تقييم فني للأداء، وهذا ما سننظر فيه إن شاء الله»

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بوشل لـ«الشرق الأوسط»: أجمل لحظة أن تُفرح وطنك

بوشل أشاد بالمدرب دونيس وكافة الأجهزة الفنية والإدارية (المنتخب السعودي)
بوشل أشاد بالمدرب دونيس وكافة الأجهزة الفنية والإدارية (المنتخب السعودي)
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بوشل لـ«الشرق الأوسط»: أجمل لحظة أن تُفرح وطنك

بوشل أشاد بالمدرب دونيس وكافة الأجهزة الفنية والإدارية (المنتخب السعودي)
بوشل أشاد بالمدرب دونيس وكافة الأجهزة الفنية والإدارية (المنتخب السعودي)

أكد نواف بوشل، لاعب المنتخب السعودي، أن التتويج بلقب «خليجي 27» يحمل بالنسبة إليه قيمة مختلفة عن البطولات التي حققها خلال مسيرته، مشيراً إلى أن فرحة الجماهير السعودية باللقب تمثل أجمل لحظاته في البطولة.

وقال بوشل في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «عندما تُفرح وطنك فالأمر مختلف، والحمد لله، الشعب السعودي يستحق هذه الفرحة الكبيرة، وإن شاء الله تكون هذه بداية الخير، والقادم أفضل».

وعن إنهاء انتظار أجيال من الجماهير السعودية التي لم تعش فرحة تتويج «الأخضر» بالبطولات، قال: «الأجيال السابقة من اللاعبين لم تقصر، لكن التوفيق لم يُكتب لهم. الحمد لله أن الله كتب لنا التوفيق، وأسهمنا في إسعاد شعب كامل، وإن شاء الله تكون هذه بداية الخير».

وكشف بوشل أن الرغبة في التتويج كانت حاضرة لدى اللاعبين منذ بداية المعسكر، مضيفاً: «منذ اليوم الأول الذي حضرنا فيه إلى المعسكر، كان تركيزنا وهدفنا واضحين؛ الوصول إلى النهائي وتحقيق الكأس، ولم نأتِ لمجرد المشاركة، خصوصاً أن البطولة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا».

وأضاف: «كان التركيز عالياً، ووضعنا تحقيق البطولة هدفاً لنا منذ البداية، خصوصاً أننا ابتعدنا فترة طويلة عن البطولات وعن إسعاد جماهيرنا، والحمد لله أن الله أكرمنا اليوم».

وعن المدرب اليوناني جيورجوس دونيس، قال بوشل: «دونيس مدرب كبير، وحقق فرحة كبيرة للشعب، ولديه خبرة في السعودية ويعرف اللاعبين ويعرفنا جيداً. منحنا الثقة، وكذلك الجهاز الفني والطبي وجميع المسؤولين في المنتخب، لم يقصر أحد معنا».

واختتم بوشل حديثه، رداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن أجمل لحظة عاشها في البطولة، قائلاً: «أن تُفرح شعب دولة كاملة... هذه أجمل لحظة».

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