عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:0 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

العويس... «أمين سر» الشباك السعودية

الحارس الخبير قدم من كرسي البدلاء وسطر مشاركة بطولية في «خليجي 27»

العويس خلال تصديه لركلة القطري خوخي بوعلام (تصوير: علي خمج)
العويس خلال تصديه لركلة القطري خوخي بوعلام (تصوير: علي خمج)
TT
TT

العويس... «أمين سر» الشباك السعودية

العويس خلال تصديه لركلة القطري خوخي بوعلام (تصوير: علي خمج)
العويس خلال تصديه لركلة القطري خوخي بوعلام (تصوير: علي خمج)

وقف محمد العويس بين الخشبات الثلاث، بينما كانت بطاقة العبور إلى نهائي «خليجي 27» معلقة بين قدم المنفذ القطري خوخي بوعلام وقفاز الحارس السعودي.

تصدى العويس للركلة، لكن الفرحة لم تكتمل؛ فالحكم قرر إعادتها بسبب تقدم الحارس عن خط المرمى. وعاد اللاعب القطري إلى نقطة الجزاء، وعاد العويس إلى الخط، وكأن المشهد يبدأ من جديد. سددها مجدداً... وتصدى لها العويس مرة أخرى في لقطة تختصر الكثير من قصة الحارس السعودي في هذه البطولة؛ فرصة تأتي مرة أخرى، والعويس يتمسك بها مرة أخرى.

وبعد 120 دقيقة لم تهتز خلالها شباكه أمام قطر، واصل العويس حضوره في ركلات الترجيح، وأسهم بتصدياته في انتصار السعودية 3 - 2، قبل أن يسجل مختار علي الركلة الأخيرة، ويعلن وصول «الأخضر» إلى نهائي كأس الخليج.

لكن اللافت أن بطل ليلة نصف النهائي لم يبدأ البطولة أساسياً، حيث دخل المنتخب السعودي «خليجي 27» ونواف العقيدي بين الخشبات الثلاث أمام الكويت. وبقي العويس ينتظر على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 78، عندما تعرض العقيدي لإصابة لم يستطع معها إكمال المباراة.

عندها دخل العويس بضع دقائق كانت تبدو في حينها مشاركة اضطرارية لإكمال المباراة، قبل أن تؤكد الفحوص الطبية لاحقاً انتهاء مشاركة العقيدي في البطولة.

وفجأة تحولت المسؤولية كاملة إلى العويس، فأمام عُمان بدأ أساسياً للمرة الأولى، وحافظ على نظافة شباكه في الفوز السعودي 3 - 0، ثم فعل الأمر ذاته أمام العراق في الانتصار 2 - 0، ليغادر «الأخضر» دور المجموعات بالعلامة الكاملة، ومن دون أن يستقبل أي هدف.

وبعد مباراتين هادئتين نسبياً، جاءت قطر لتضع الحارس السعودي أمام الاختبار الأصعب. مباراة نصف نهائي، 120 دقيقة، ثم ركلات ترجيح؛ وهي اللحظة التي يتحول فيها حارس المرمى من أحد 11 لاعباً إلى الشخصية الأكثر حضوراً في الملعب.

وهناك استدعى العويس خبرة سنوات طويلة بقميص المنتخب، فالحارس البالغ 34 عاماً يعرف جيداً معنى الوقوف في مرمى السعودية في المباريات الكبرى. كان حارس «الأخضر» في مونديال قطر 2022، وارتبط اسمه تحديداً بليلة الانتصار التاريخي على الأرجنتين 2 - 1، عندما قدم واحدة من أشهر مبارياته الدولية، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المواجهة.

وبعد أربعة أعوام عاد ليحرس مرمى السعودية أساسياً في كأس العالم 2026، وبرز بصورة لافتة أمام أوروغواي بعدما تصدى لتسع تسديدات، في مباراة انتهت بالتعادل 1 - 1.

ومع ذلك جاءت كأس الخليج بقصة مختلفة تماماً. هذه المرة لم يدخل العويس البطولة باعتباره الخيار الأول، ولم تكن مشاركته نتيجة قرار فني قبل انطلاقها، بل فتحت إصابة العقيدي أمام الكويت الباب أمامها.

وما بدا في البداية ظرفاً اضطرارياً، تحول مع تقدم البطولة إلى أحد أهم تفاصيل رحلة المنتخب السعودي نحو النهائي.

ومنذ اللحظة التي دخل فيها أمام الكويت، لم تستقبل شباك العويس أي هدف أمام عُمان، والعراق، ثم صمد طوال 120 دقيقة أمام قطر، قبل أن يصبح صاحب الدور الأبرز عندما وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح.

وربما تحمل قصة العويس مفارقة أخرى؛ فالحارس الذي لا يحظى بالمشاركة المنتظمة مع الهلال في ظل وجود المغربي ياسين بونو ما زال عند ارتداء قميص المنتخب قادراً على الظهور في كبرى اللحظات.

من الأرجنتين في الدوحة، إلى أوروغواي في مونديال 2026، وصولاً إلى قطر في جدة، تغيرت البطولات، والمناسبات، لكن العويس احتفظ بعلاقة خاصة مع المباريات التي تضع الحارس تحت الضغط.

أما في «خليجي 27»، فقد بدأت حكايته من مكان لم يكن يتوقع أن يغادره سريعاً: مقاعد البدلاء. إصابة زميله منحته الفرصة، وشباكه النظيفة ثبّتته، وركلات قطر جعلته أحد أبطال البطولة. وبين الدقيقة 78 أمام الكويت، والركلة الأخيرة أمام قطر، تغيرت قصة محمد العويس بالكامل، دخل البطولة بديلاً... ووصل إلى النهائي بطلاً لإحدى أكثر لياليها حسماً.

مواضيع
كأس الخليج السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

خلطة دونيس… تصنع أخضر مثالياً رغم الغيابات

رياضة سعودية دونيس تعرض معه الأخضر لظروف قوية تمثلت بإصابة نواف العقيدي ثم حسن كادش (تصوير: محمد المانع)

خلطة دونيس… تصنع أخضر مثالياً رغم الغيابات

عبر المنتخب السعودي ببراعة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» المقامة في جدة، وذلك بعد تفوقه المثير على نظيره القطري.

سعد السبيعي (جدة )
رياضة سعودية الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (تصوير: محمد المانع)
رياضة سعودية

لوبيتيغي: قاتلنا كالأسود… وكنا قريبين من إقصاء المنتخب السعودي

أكد الإسباني جوليان لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، أن لاعبيه يستحقون الإشادة رغم وداع بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» أمام المنتخب السعودي بركلات

عبد الله الثميري (جدة )
رياضة سعودية صمد المنتخب السعودي في 4 مباريات لتظل شباكه نظيفة بلا أهداف (تصوير: محمد المانع)
رياضة سعودية

شباك «الأخضر» عصيّة... 390 دقيقة بلا أهداف

بلغ المنتخب السعودي نهائي كأس الخليج «خليجي 27» من طريق ربما لم يكن الأكثر صخباً هجومياً، لكنه كان الأكثر صلابة.

فارس الفزي (الرياض )
رياضة سعودية لاعبو الأخضر يحييون جماهيرهم بعد التأهل للنهائي (تصوير: محمد المانع)
رياضة سعودية

بعد 7 أعوام... الأخضر يعود لمعترك النهائيات

عادت الكرة السعودية لتسجل حضورها مجدداً في المشهد الختامي للبطولات الإقليمية.

خالد العوني (بريدة )
رياضة سعودية فرحة سعودية بالتأهل لنهائي كأس الخليج (تصوير: محمد المانع)
رياضة سعودية

هل ينهي الأخضر غياب 22 عاماً عن منصات التتويج؟

أعاد تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي «خليجي 27» في جدة حلم التتويج إلى جيل من المشجعين وُلد بعد آخر لقب خليجي للأخضر.

إبراهيم جابر (جدة )
الرياضة رياضة سعودية

جوجيتسو السعودية تمطر ذهباً في دورة الألعاب الآسيوية

عبدالله ندا أهدى الإنجاز للوطن (فريق السعودية)
عبدالله ندا أهدى الإنجاز للوطن (فريق السعودية)
TT
TT

جوجيتسو السعودية تمطر ذهباً في دورة الألعاب الآسيوية

عبدالله ندا أهدى الإنجاز للوطن (فريق السعودية)
عبدالله ندا أهدى الإنجاز للوطن (فريق السعودية)

واصل فريق السعودية للجوجيتسو تسطير إنجازاته في دورة الألعاب الـ20 بناغويا اليابانية، بعدما انتزع عبد الله ندا (19 عاماً)، ذهبية منافسات وزن 85 كيلوغراماً، رافعاً بذلك الرصيد الأخضر إلى 14 ميدالية (3 ذهبيات، وفضيتان، و9 برونزيات). ‬

وجاء فوز عبد الله ندا، بالميدالية الذهبية في أول مشاركة له بالأسياد، بعد تغلبه في ثُمن النهائي على نظيره المنغولي ألتنغريل بياركهو بالإخضاع، ثم انتصاره بالنتيجة ذاتها في رُبع النهائي على الياباني غواتسوكي، وتفوقه في نصف النهائي على الكوري الجنوبي مينغيو كيم بنتيجة 6 - 2، واكتساحه الكازاخي ميري كابدولاييف في النهائي بسباعية نظيفة، معلناً انضمامه لقائمة أبطال الجوجيتسو السعودية، إلى جانب شقيقه الذهبي عمر الحاصل على ذهبية وزن 94 كيلوغراماً، الجمعة.

وبذهبية عبد الله ندا، اختتم فريق الجوجيتسو، مشاركته الثالثة في الدورات الآسيوية، بعد إدراجها للمرة الأولى في «أسياد جاكرتا 2018»، بحصوله على 5 ميداليات في النسخة الحالية (ذهبيتان، و3 برونزيات)، بالإضافة إلى برونزيتَي «أسياد هانغتشو 2022».

ندا على منصة التتويج (فريق السعودية)

وقال اللاعب السعودي عبد الله ندا، الفائز بذهبية 85 كيلوغراماً، إن الفوز الذي حققه شقيقه عمر بذهبية وزن 94 كيلوغراماً كان له أثر إيجابي في نجاحه في حصد الذهبية الثانية للفريق السعودي بهذه اللعبة.

وبيَّن في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط » بعد التتويج، أن الاستعداد لهذه البطولة مع شقيقه كان من خلال معسكر لمدة عام، مشيراً إلى أنه نجح في الفوز بجميع المباريات وآخرها أمام اللاعب الكازاخي، وأنه سعيد بكونه يحقق هذه الميدالية الذهبية في المشاركة الأولى له بعد أن كان شقيقه عمر حقق ميداليتين الأولى برونزية في «أولمبياد هانغتشو»، والثانية في بطولة الأولمبياد الحالية.

وأهدى الفوز بالميدالية الذهبية إلى وطنه، وإلى فريق السعودية على كل الدعم، ولوالديه، وكل مَن دعمه في مسيرته.

ويعد اللاعب عبد الله أصغر لاعب سعودي حقَّق ميدالية ذهبية من الميداليات الـ3 التي تحقَّقت في دورة الأسياد الحالية.

بدوره أكد راكان الفهيد، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجوجيتسو، أن اللاعبين «لم يقصروا، وحقَّقوا منجزات مشرِّفة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا».

وبيَّن في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط » أن سقف الطموحات دائماً عالٍ من أجل جعل اللاعبين يقدِّمون الأفضل، ويكونون على قدر المسؤولية، مشيراً إلى أن القادم أفضل.

وأشاد بالدعم الذي تحظى به الرياضة السعودية، ومن بينها الجوجيتسو، من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حيث إن هذه اللعبة موجودة في الدعم التحفيزي للأندية.

وحول التحديات المقبلة بعد ما تحقَّق من منجزات، أوضح أن هذه ميزة بكونك قائداً، وتكون على قدر التطلعات وتحقِّق منجزات والقادم أفضل، والتحديات أكبر.

في حين أشار أنس أورفلي، رئيس الاتحاد السعودي للجوجيتسو، أن أنهاء فريق السعودية هذه اللعبة بحصد 5 ميداليات من بينها ذهبيتان و3 برونزيات يمثِّل منجزاً لهذه الرياضة في المملكة، مبيناً أن تحقيق الشقيقين عمر وعبد الله ندا الميداليتين الذهبيتين، إضافة إلى تحقيق الثلاثي عبد الملك آل مرضي، ومحمد آل حريمل، وخالد حباب ميداليات برونزية أيضاً، إنجازات غير مسبوقة.

وأكد في تصريح خاص أن هناك اهتماماً أيضاً بالمستقبل والفئات السنية من أجل المواصلة بمزيد من المنجزات في هذه اللعبة، خصوصاً أن الأسماء التي أنجزت أيضاً لا تزال شابة.

وعن سقف الطموحات، قال إنهم يسعون دائماً إلى رفع سقف الطموحات، وإنهم حققوا الطموحات، ومن المهم أن يواصلوا التقدم والطموح؛ لأن السعوديين دائماً سقفهم عالٍ.

وعن انتشار اللعبة على مستوى المملكة للرجال والسيدات، أشار إلى أن هناك انتشاراً جيداً لممارسي اللعبة في الأوزان كافة للرجال والسيدات أيضاً، إلا أن الهدف هو توسيع القاعدة أيضاً.

وحول مستقبل اللعبة وتحديداً دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في الدوحة 2030، قال إن المستقبل كبير لهذه اللعبة، خصوصاً أن مَن حقَّقوا منجزات من الفئات الشابة، بداية من اللاعب خالد حباب الذي حصد برونزية بسن 17 عاماً، مروراً بعبد الله الذي حقَّق الذهبية في سن 19 عاماً، وشقيقه عمر في سن 21 عاماً، وبقية اللاعبين المنجزين.

اللاعب السعودي مبتهجا بالإنجاز الآسيوي (فريق السعودية)

من جهة ثانية، تصدَّر فرسان فريق السعودية لقفز الحواجز، قائمة ترتيب منافسات اليوم الأول للمجموعتين الأولى والثانية من مسابقة الفردي بالدورة الآسيوية.

وحلَّ الفارس خالد المبطي بالمركز الأول في منافسات المجموعة الأولى المُقامة على ارتفاع 1.45 متر، بزمن 74.38 ثانية ودون أخطاء، تاركاً المركز الثاني لزميله الفارس سعد العجمي بزمن 75.18 ثانية وبلا أخطاء.

وفي منافسات المجموعة الثانية، المُقامة على ارتفاع 1.55 متر، تصدَّر الفارس عبد الرحمن الراجحي قائمة الترتيب، بزمن 72.87 ثانية بجولة نظيفة، وحلَّ الفارس رمزي الدهامي ثالث الترتيب بزمن 73.95 ثانية دون أخطاء.

وتُستَكمل منافسات الجولة الثانية للمجموعتين، بداية من التاسعة والنصف من صباح الأحد للمجموعة الأولى، على أن تعقبها المجموعة الثانية عند الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وكانت اللجنة المنظِّمة لمسابقة الفروسية بالدورة الآسيوية، قد اعتمدت وللمرة الأولى في تاريخ الأسياد، إقامة منافسة الفردي، بنظام المجموعتين، مع توزيع 3 ميداليات (ذهبية - فضية - برونزية) لكل مجموعة.

مواضيع
دورة الألعاب الآسيوية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

خلطة دونيس… تصنع أخضر مثالياً رغم الغيابات

دونيس تعرض معه الأخضر لظروف قوية تمثلت بإصابة نواف العقيدي ثم حسن كادش (تصوير: محمد المانع)
دونيس تعرض معه الأخضر لظروف قوية تمثلت بإصابة نواف العقيدي ثم حسن كادش (تصوير: محمد المانع)
TT
TT

خلطة دونيس… تصنع أخضر مثالياً رغم الغيابات

دونيس تعرض معه الأخضر لظروف قوية تمثلت بإصابة نواف العقيدي ثم حسن كادش (تصوير: محمد المانع)
دونيس تعرض معه الأخضر لظروف قوية تمثلت بإصابة نواف العقيدي ثم حسن كادش (تصوير: محمد المانع)

عبر المنتخب السعودي ببراعة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» المقامة في جدة، وذلك بعد تفوقه المثير على نظيره القطري بركلات الترجيح بنتيجة (3-2) إثر تعادل سلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، مواصلاً بذلك عروضه القوية ومشواره المثالي الذي لم تهتز فيه شباكه بأي هدف حتى الآن رغم الظروف القاسية التي واجهها الفريق.

وأظهر الأخضر صلابة دفاعية مذهلة وشخصية حديدية تجلت في قدرته على التعامل مع الغيابات المؤثرة والضربات الموجعة التي تلقتها الصفوف طوال مشوار البطولة، وعلى رأسها إصابة حارس المرمى الأساسي نواف العقيدي والمدافع الصلب حسن كادش واستبعادهما من قائمة المنتخب، وهي غيابات كانت كفيلة بهز استقرار أي خط دفاعي لولا الروح القتالية العالية وعمق القائمة.

أظهر الأخضر شخصية مثالية تحت قيادة المدرب دونيس (تصوير: محمد المانع)

وفي خضم هذه الأجواء، خرج اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، في المؤتمر الصحافي ليؤكد أن عدم استقبال أي هدف في البطولة يعد أمراً إيجابياً للغاية، ويعود بالدرجة الأولى إلى اللاعبين وقدراتهم ومهاراتهم الكبيرة التي مكنتهم من تجاوز جميع التحديات، مشدداً على أهمية الاستحواذ على الكرة وخطوة بخطوة لبناء هوية خاصة للفريق مع الاستمرار في العمل بجد.

وقد تجسدت هذه الهوية الفنية بوضوح تام على أرض الملعب، حيث بسط الأخضر نفوذه الكامل على مجريات اللقاء أمام قطر محققاً نسبة استحواذ بلغت 60 في المائة مقابل 40 في المائة للمنافس، ومترجماً تفوقه عبر تنفيذ 238 تمريرة ناجحة مقابل 183 تمريرة للعنابي، وسط مؤازرة جماهيرية تاريخية كسرت حاجز الـ50 ألف مشجع كأعلى حضور في البطولة بوجود 51.342 متفرجاً ملأوا مدرجات ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

وبهذا العبور البطولي، يضرب «الأخضر» موعداً مع التاريخ متسلحاً بمنظومة دفاعية صلبة وروح قتالية عالية استعاد بها كامل هيبته وثقته على أرض الميدان، ليقف على أعتاب المجد الخليجي طامحاً في التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه الغني، وإغلاق صفحة طال أمدها لإنهاء صيام عن منصات التتويج الخليجية تجاوز الثلاثة والعشرين عاماً، في محطة يسعى من خلالها رجال المدرب جورجيوس دونيس لترجمة هذا الأداء المثالي إلى ذهبية تاريخية تضيء سماء الكرة السعودية من جديد.

مواضيع
رياضة سعودية كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الإمارات تلحق بالأخضر إلى نهائي كأس الخليج

كمارا محتفلاً بهدفه في الشباك العمانية (تصوير: عدنان مهدلي)
كمارا محتفلاً بهدفه في الشباك العمانية (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

الإمارات تلحق بالأخضر إلى نهائي كأس الخليج

كمارا محتفلاً بهدفه في الشباك العمانية (تصوير: عدنان مهدلي)
كمارا محتفلاً بهدفه في الشباك العمانية (تصوير: عدنان مهدلي)

لحق المنتخب الإماراتي بالأخضر السعودي إلى نهائي كأس الـ27 في جدة، بعد فوزه الصعب على عمان 1-0 في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتوج «الأبيض» مستوياته الرائعة في البطولة بالعبور إلى المحطة الأخيرة للمنافسة على الذهب أمام صاحب الأرض المنتخب السعودي.

وسيطرت الإمارات ⁠منذ البداية حتى نجح كمارا في استغلال أفضليتها بضربة رأس في الدقيقة 21.

وكاد أمجد الحارثي يدرك التعادل ‌سريعا ‌لعمان، لكن ​لوكاس بيمنتا مدافع ‌الإمارات أبعد الكرة ‌من على خط المرمى.

وأهدرت الإمارات ركلة جزاء في الشوط الثاني ‌عن طريق نيكولاس خيمينيز تصدى لها الحارس إبراهيم ⁠المخيني ⁠بعدما تسبب فيها بعرقلة لوان بيريرا في الدقيقة 56.

مواضيع
كأس العالم السعودية