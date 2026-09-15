«الاتحاد السعودي» يستحدث لجنة تنفيذية لتسريع القرارات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس الإدارة بدر الرزيزاء، بهدف الإسهام في سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع العاجلة، وذلك ضمن عدد من القرارات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بأعمال ومشاريع الاتحاد للمرحلة المقبلة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي عقد الثلاثاء بمقر الاتحاد في الرياض، برئاسة الرزيزاء، وبحضور جميع أعضاء المجلس والأمين العام المكلف ماجد آل صاحب، وبمشاركة نائب الرئيس المهندس لؤي مشعبي عبر الاتصال المرئي.
ورفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أسمى عبارات الشكر والتقدير للقيادة في البلاد على ما تحظى به كرة القدم السعودية من دعم واهتمام كبيرين، كان لهما بالغ الأثر في مسيرة الاتحاد وتعزيز حضور المملكة على المستويين القاري والدولي.
وثمّن المجلس الدعم والمتابعة المستمرة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للاتحاد السعودي لكرة القدم وبرامجه.
وقدم المجلس شكره وتقديره للأندية أعضاء الجمعية العمومية على الثقة التي منحتها للمجلس، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة للعمل بالشراكة مع الأندية وتحقيق تطلعات الجميع في كرة القدم.
واطلع المجلس على برامج إعداد المنتخبات الوطنية لعام 2026، ومنها البرنامج الإعدادي لمشاركة المنتخب الأول في خليجي 27 وكأس آسيا 2027، ومنتخب تحت 21 عاماً في دورة الألعاب الآسيوية 2026، مؤكداً أهمية استمرار تنفيذ البرامج الإعدادية وفق الخطط المعتمدة بما يضمن استمرار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وتوفير كامل الدعم والمتطلبات اللازمة لتنفيذها.
وأكد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان وتهيئة جميع الممكنات اللازمة لتحقيق المستهدفات، وأداء مهامها وفق أعلى معايير العمل المؤسسي، بما يضمن استقرار العمل مع الموسم الرياضي الحالي دون تأثر.
واستعرض المجلس التوجهات الاستراتيجية للاتحاد ومستهدفاته للمرحلة المقبلة، وما تتضمنه من أولويات تعكس رؤية المجلس، وتستهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب منظومة كرة القدم السعودية وتعزيز كفاءة العمل.