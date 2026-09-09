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الرياضة رياضة سعودية

الرياض يخسر تريزيغيه أربعة أسابيع بسبب الإصابة

إصابة تريزيغيه شُخّصت على أنها تمزق في العضلة الخلفية (موقع نادي الرياض)
إصابة تريزيغيه شُخّصت على أنها تمزق في العضلة الخلفية (موقع نادي الرياض)
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الرياض يخسر تريزيغيه أربعة أسابيع بسبب الإصابة

إصابة تريزيغيه شُخّصت على أنها تمزق في العضلة الخلفية (موقع نادي الرياض)
إصابة تريزيغيه شُخّصت على أنها تمزق في العضلة الخلفية (موقع نادي الرياض)

أعلن نادي الرياض أن لاعبه المصري محمود حسن «تريزيغيه» سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب الإصابة.

وقال الرياض عبر حسابه بمنصة «إكس»: «كشفت الفحوصات ‌الطبية عن إصابة ‌محمود تريزيغيه، ‌لاعب ⁠الفريق، بتمزق في ⁠العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، على أن يغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع».

وأضاف: «ويستكمل برنامجه العلاجي مع الجهاز الطبي ⁠لمنتخب مصر، بالتنسيق مع طبيب ‌الفريق ‌الأول بالنادي».

وكان تريزيغيه تعرض ‌للإصابة خلال مباراة الرياض ‌أمام الخليج الاثنين في الجولة السادسة من الدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وانضم تريزيغيه ‌إلى الرياض في أغسطس (آب) الماضي في ⁠صفقة ⁠انتقال حر بعد إنهاء اللاعب ارتباطه بالأهلي المصري في يوليو (تموز).

وكان تريزيغيه ضمن تشكيلة منتخب مصر في نسختي كأس العالم 2018 و2026، كما شارك في كأس الأمم الأفريقية خمس مرات أعوام 2017 و2019 و2021 و2023 و2025.

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مصادر «الشرق الأوسط»: الهلال يراقب مؤشرات إنزاغي… والتوقف الآسيوي يرسم مستقبله

ملف إنزاغي بات على طاولة ريتشارد هيوز (موقع نادي الهلال)
ملف إنزاغي بات على طاولة ريتشارد هيوز (موقع نادي الهلال)
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مصادر «الشرق الأوسط»: الهلال يراقب مؤشرات إنزاغي… والتوقف الآسيوي يرسم مستقبله

ملف إنزاغي بات على طاولة ريتشارد هيوز (موقع نادي الهلال)
ملف إنزاغي بات على طاولة ريتشارد هيوز (موقع نادي الهلال)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن مستقبل المدرب الإيطالي إنزاغي بات على طاولة الإدارة الرياضية بنادي الهلال، من خلال المدير الرياضي الاسكوتلندي ريتشارد هيوز، للنظر في الخيارات المرتبطة بمستقبل الجهاز الفني، وذلك في أعقاب خسارة الفريق صفر – 2 أمام نيوم، وفي ظل تقييم شامل للمسار الفني خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن فتح الملف لا يعني أن قراراً اتُّخذ بشأن مستقبل إنزاغي، إذ ستراقب الإدارة الرياضية بصورة مستمرة مؤشرات الأداء الفنية للفريق خلال الفترة التي تسبق التوقف المرتبط بكأس آسيا 2027، الذي يبدأ في 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل ويستمر حتى 11 فبراير (شباط) 2027.

وتتمحور الرؤية الهلالية حول مسارين؛ أولهما أن تظهر مؤشرات الأداء الفنية للفريق تراجعاً أو عدم قدرة على استعادة النسق المطلوب، وعندها سيكون خيار التغيير مطروحاً خلال فترة التوقف الآسيوية الطويلة، بما يمنح الجهاز الفني الجديد فرصة كافية للعمل مع الفريق قبل استئناف المنافسات.

أمّا المسار الآخر، فيرتبط بظهور منحنى فني تصاعدي خلال الفترة التي تسبق 16 ديسمبر، سواء على مستوى الأداء أو النتائج أو استقرار الفريق، وفي هذه الحالة سيستمر إنزاغي في قيادة الهلال حتى نهاية الموسم، بالتزامن مع تحرك الإدارة الرياضية للاتفاق مع مدرب جديد يتولى المهمة اعتباراً من الصيف المقبل.

وأكدت المصادر أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أسماء تدريبية محددة دخلت الإدارة الرياضية في مفاوضات معها، إذ تتركز المرحلة الحالية على مراقبة المؤشرات الفنية وتحديد المسار أولاً، قبل الانتقال إلى اختيار المدرب الذي يتوافق مع المشروع الرياضي للنادي.

وأوضحت المصادر أن الإدارة الرياضية لم تبنِ الفريق خلال الفترة الماضية وفق متطلبات خاصة بإنزاغي أو بما يخدم خطته الفنية وحدها، وإنما جرى تشكيل القائمة وفق هوية فنية وفلسفة تكتيكية تريد الإدارة استمرار الهلال عليها، بما يجعل بنية الفريق غير مرتبطة بمدرب بعينه.

ويمنح هذا التوجه الإدارة الرياضية مرونة أكبر في التعامل مع المرحلة المقبلة، إذ سيكون المعيار عند اختيار أي مدرب جديد مدى توافق فلسفته وأسلوبه مع النهج الفني الذي بُنيت عليه القائمة، دون الحاجة إلى إعادة تشكيل واسعة للفريق مع كل تغيير في الجهاز الفني.

وتضم سوق المدربين في الوقت الراهن عدداً من الأسماء العالمية البارزة المتاحة، يتقدمها الإسباني بيب غوارديولا والفرنسي ديديه ديشان، بينما تضم القائمة أسماء أخرى، من بينها الهولندي أرني سلوت، والإنجليزي غاريث ساوثغيت، والبرتغالي روبرتو مارتينيز، والألماني يوليان ناغلسمان، والدنماركي توماس فرانك، والفرنسي رودي غارسيا، والإنجليزي إيدي هاو.

وبحسب المصادر، فإن وجود أسماء كبيرة ومتاحة في السوق لا يعني بالضرورة دخولها دائرة خيارات الهلال، إذ سيكون التوافق مع المدرسة الفنية التي اعتمدتها الإدارة الرياضية في بناء الفريق عاملاً أساسياً عند اختيار المدرب المقبل، في وقت لا تتناسب فيه فلسفة عدد من المدربين المتاحين حالياً مع النهج الفني الذي تستهدفه الإدارة الزرقاء.

ويرتبط إنزاغي بعقد مع الهلال يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2027، ما يعني أن خيار استمراره حتى نهاية الموسم الحالي يتزامن مع نهاية عقده، في حال واصلت مؤشرات الفريق الفنية منحناها التصاعدي خلال الفترة التي تسبق التوقف الآسيوي.

وفي المقابل، لا تقتصر دائرة المدربين المميزين عالمياً على الأسماء المتاحة دون عقود، إذ يرتبط عدد من الخيارات البارزة بعقود طويلة مع أنديتهم، ومن بينهم الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الإنجليزي، الذي يمتد عقده مع النادي حتى عام 2029، وهو ما يجعل الوصول إلى بعض الأسماء التي قد تتوافق مع المشروع الفني للهلال مرتبطاً أيضاً بوضعها التعاقدي مع أنديتها.

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نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يدشن مشواره الخليجي بـ«شعب حضرموت» اليمني

فريق نيوم يتأهب لأول ظهور خارجي في مسيرته (موقع النادي)
فريق نيوم يتأهب لأول ظهور خارجي في مسيرته (موقع النادي)
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نيوم يدشن مشواره الخليجي بـ«شعب حضرموت» اليمني

فريق نيوم يتأهب لأول ظهور خارجي في مسيرته (موقع النادي)
فريق نيوم يتأهب لأول ظهور خارجي في مسيرته (موقع النادي)

يستعد فريق نيوم لخوض أول تجربة خارجية في تاريخه، مع إزاحة الستار عن مواعيد مبارياته في دوري أبطال الخليج للموسم الرياضي 2026 - 2027، في مشاركة يسعى من خلالها لتأكيد حضوره على الساحة الخليجية، بالتوازي مع منافساته المحلية.

ويبدأ نيوم مشواره في البطولة يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، عندما يستضيف شعب حضرموت اليمني على ملعب النادي الوطني، في مواجهة تمثل ضربة البداية للفريق في المسابقة، ويأمل خلالها في تحقيق انطلاقة قوية تمنحه أفضلية مبكرة في مشوار المنافسة.

ويعود نيوم إلى أجواء المنافسات الخليجية بعد ذلك بأسبوعين تقريباً، عندما يحل ضيفاً على الشباب العُماني يوم 27 أكتوبر 2026، في اللقاء المقرر إقامته على مجمع الرستاق، ضمن الجولة الثانية.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في حسابات المجموعة، كونها أول اختبار خارجي لنيوم في البطولة، وسط تطلعات الجهاز الفني واللاعبين للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق قبل المواجهات المقبلة.

وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، يستضيف نيوم نظيره الدحيل القطري على ملعب النادي الوطني، في واحدة من أبرز مواجهات الفريق خلال دور المجموعات.

وتمثل مواجهة الدحيل اختباراً قوياً لنيوم، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الفريق القطري على المستويين الآسيوي، والخليجي، إلى جانب امتلاكه مجموعة من العناصر المميزة.

ولا تتوقف مواجهات نيوم مع الدحيل عند لقاء الذهاب، إذ يتجدد الموعد بين الفريقين في 24 نوفمبر 2026، عندما يحل ضيفاً على الفريق القطري في ملعب عبد الله بن خليفة، في مواجهة الإياب.

ويواصل نيوم مشواره في البطولة بمواجهة ثانية أمام شعب حضرموت اليمني، ولكن هذه المرة خارج أرضه، وذلك في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2026، على أن يتم تحديد الملعب لاحقاً.

وستكون المواجهة فرصة لنيوم لتعزيز رصيده قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات، خصوصاً أن نتائج المباريات السابقة ستكون ذات تأثير مباشر في تحديد حسابات التأهل.

ويختتم نيوم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الشباب العُماني يوم 16 فبراير (شباط) 2027، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب النادي الوطني.

ويأتي اللقاء بعد فترة زمنية طويلة نسبياً من آخر مباريات الفريق في المجموعة، ما يجعل الجولة الأخيرة مرشحة لأن تحمل أهمية كبيرة في تحديد المتأهلين، بحسب وضع المجموعة، والنتائج التي ستسبقها.

ويخوض نيوم البطولة بطموحات تتجاوز مجرد المشاركة، في ظل التطور الذي شهده الفريق خلال الفترة الماضية، والتعاقدات التي أبرمتها إدارة النادي، بهدف بناء فريق قادر على المنافسة في أكثر من جبهة.

وتأتي المشاركة الخليجية في موسم مزدحم بالنسبة لنيوم، حيث ينافس أيضاً على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، الأمر الذي يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير يتعلق بإدارة المباريات، والجاهزية البدنية، وتوزيع دقائق اللعب على مدار الموسم.

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كرة القدم رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

النصر يوافق على رحيل لوفانغا إلى الدوري الأميركي للسيدات

كلارا ودعت النصر بعد مسيرة بطولية حافلة (موقع النادي)
كلارا ودعت النصر بعد مسيرة بطولية حافلة (موقع النادي)
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النصر يوافق على رحيل لوفانغا إلى الدوري الأميركي للسيدات

كلارا ودعت النصر بعد مسيرة بطولية حافلة (موقع النادي)
كلارا ودعت النصر بعد مسيرة بطولية حافلة (موقع النادي)

وافق نادي النصر على انتقال المهاجمة التنزانية كلارا لوفانغا إلى نادي واشنطن سبيريت الأميركي، لتختتم اللاعبة مشوارها مع الفريق الأصفر بعد تجربة حافلة بالإنجازات المحلية والجماعية.

وكانت لوفانغا أحد أبرز الركائز الهجومية في صفوف النصر خلال المواسم الماضية، وأسهمت في تتويج الفريق بعدد من الألقاب بفضل حضورها المؤثر أمام المرمى وقدرتها على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وتألقت المهاجمة البالغة من العمر 21 عاماً بصورة لافتة خلال الموسم الماضي بعدما تصدرت قائمة هدافات الدوري السعودي الممتاز للسيدات برصيد 24 هدفاً خلال 14 مباراة لتسهم في قيادة النصر إلى التتويج بلقب المسابقة للمرة الرابعة توالياً.

كما حضرت لوفانغا ضمن صفوف الفريق الذي حقق لقب النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات قبل أن تواصل نجاحاتها بقميص الأصفر وتتوج مؤخراً بلقب كأس السوبر السعودي للسيدات.

وتمثل الخطوة الجديدة محطة مهمة في مسيرة الدولية التنزانية، التي تستعد لخوض تجربتها في الدوري الأميركي للسيدات مع واشنطن سبيريت، أحد أبرز أندية البطولة، في انتقال يعكس تطور مستواها خلال تجربتها في الملاعب السعودية.

وكانت لوفانغا قد انضمت إلى النصر قادمة من فريق دي يو إكس لوغرونيو الإسباني، ونجحت منذ وصولها في فرض حضورها ضمن أبرز المهاجمات في الدوري السعودي قبل أن تغادر الفريق متجهة إلى تجربة احترافية جديدة في الولايات المتحدة.

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