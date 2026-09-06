رودجرز: لا نخشى الأهلي ولا سيناريو الاتحاد... هذا سبب رحيل سفيان

قال بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية، إن مباراة فريقه أمام الأهلي ستكون صعبة لأنها ضد فريق كبير مليء بالأسماء المميزة من اللاعبين ومن الفرق المنافسة مستذكراً سيناريو آخر مباراة جمعت الفريقين قبل أشهر في أواخر الموسم وكيف نجح فريقه في الفوز.

وبين في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قال رودجرز إن القادسية لا يخشى أي فريق ويملك أسماء على مستوى فني مميز من اللاعبين المحليين والأجانب، موضحاً أن المنافسة قوية في الدوري وأن المباريات صعبة، مشيراً إلى أنهم يسعون لصنع متاعب للمنافس.

وحول المخاوف من تكرار سيناريو مباراة الاتحاد في الجولة الثانية حيث سيطر القادسية ولكن كسب الضيوف، قال رودجرز في رده على سؤال «الشرق الأوسط»: «في مباراة الاتحاد قدمنا أداءً كبيراً ومباراة جميلة وتعتبر من أفضل من المباريات التي خضناها ووصلنا فيها عدة مرات إلى مرمى المنافس ولكن كان ينقصنا التوفيق، وأنا راضٍ عما قدمه اللاعبون في تلك المباراة ولست مستاءً إلا من النتيجة، في مباراة الأهلي لن نوفر أي جهد ونحن نواجه فريقاً به نجوم كما ذكرت، وعلينا أن نقدم ونستغل الفرص وسيكون هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية».

️| هل يخشى تكرار ما حصل أمام الاتحاد من السيطرة والخسارة في مواجهة الأهلي؟️ | رودجرز مدرب القادسية رداً على سؤال «الشرق الأوسط»:- أمام الاتحاد قدمنا مباراة جميلة ولم نوفق، وسنواجه الأهلي وهو فريق كبير وبه نجوم ولكن لا نخشى أي فريق. pic.twitter.com/jWyn0weHNW — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 6, 2026

وعن الهداف إيفان توني وإمكانية تحجيم خطورته قال رودجرز: «أعرف هذا اللاعب جيداً وتحركاته الخطرة، وسيكون لدينا تنظيم دفاعي من أجل زيادة المصاعب عليه وعلى فريقه، ونسعى لأن نحجم منه ونحقق ما نريد».

وفيما يخص اللاعب المغربي سفيان الكرواني الذي تم التعاقد معه الصيف الماضي ولم يشارك مع القادسية في أي مباراة رسمية قبل انتقاله لبنفيكا البرتغالي، قال رودجرز: «حين تعاقدنا مع سفيان كانت هناك أفكار في اللعب بطريقة «4-3-3»، وكانت هناك فعلاً حاجة لظهير أيسر بمواصفات سفيان، ولكن الذي حصل أنه كان من الصعب أن نغير النهج لكون اللاعبين المستمرين معنا ليس من السهل أن يتم تعديل الطريقة، وإذا ما كنت أريد تغيير الطريقة يعني إجراء تغييرات واسعة، وهذا ما لم أكن أريد، حاولنا أن ينسجم سفيان مع نهجنا الفني المفضل للاعبين، ولكنه لم يكن يتماشى مع النهج ويريد المشاركة في أكبر عدد من المباريات؛ ولذا كان من المهم اتخاذ خطوة وسمحنا له بالانتقال لنادي كبير ومتى ما كان لدينا نهج يناسب أسلوبه فسيعود، وسفيان لاعب مميز ولذا تم اختياره للقادسية ثم اختاره نادي بنفيكا».

وأشاد بالعطاءات التي يقدمها اللاعبون السعوديون يتقدمهم مصعب الجوير؛ إذ أشاد بأداء اللاعب وأنه يتطور ويبدع ويناسبه في النهج الفني الذي يحب العمل به والذي من خلاله حقق القادسية أفضل الأرقام منذ قدومه مدرباً في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.