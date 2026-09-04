ليتش: الشباب لا يمتلك نوعية لاعبي الهلال ... أثق بالإدارة

عَبَّر الألماني توماس ليتش، المدير الفني للشباب، عن أسفه عقب الخسارة في مواجهة الديربي أمام الهلال بنتيجة (2-0) ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال ليتش خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب مواجهة الديربي: "بالنسبة لمباراة اليوم، كنا جيدين خلال الشوط الأول؛ لكن في الشوط الثاني استقبلنا الهدف الأول بعد خسارة الكرة، ثم تلقت شباكنا الهدف الثاني لتصبح المباراة صعبة للغاية علينا. عندما تلعب أمام فريق بحجم الهلال فأنت بحاجة لأن تكون في مستوى ممتاز وقوي طوال اللقاء لكي تتمكن من الفوز".

وأضاف المدرب الألماني موضحاً تفاصيل الأداء والفرص الضائعة: "طلبت من اللاعبين اللعب بتوازن وتركيز عالٍ جداً ونجحنا في تصعيب المباراة على الهلال، ولكن الأخطاء الساذجة يعاقبك عليها المنافس فوراً ويسجل منها الأهداف. ولو استغللنا الفرصة الأولى التي أتيحت لكاراسكو وسجلناها لكانت نتيجة المباراة وحساباتها مختلفة تماماً".

وتطرق ليتش إلى الأخطاء التكتيكية والتغييرات البد اضطرارية قائلًا: "صحيح أننا خسرنا كرات عديدة في عمليات بناء اللعب خلال الشوط الثاني، وتحديداً الكرة التي سجل منها الهلال هدف التقدم وكان من المفترض أن نتفادها تماماً. لم نتخذ القرارات الصحيحة في التمرير اليوم، وخصوصاً من جانب علي الأسمري الذي لم يستطع خوض مباراة كاملة وقمت باستبداله، حيث لا أمتلك ظهير بديل لإجراء ذلك التبديل".

ورداً على سؤال بشأن النواقص والمراكز التي يحتاجها الفريق في الميركاتو، أوضح: "كمدرب أركز تماماً على الفريق واللاعبين المتاحين لدي، ولا ننسى أن لدينا غيابات مؤثرة مثل ضاري العنزي، وتوماس بارتي الذي يعاني من الإصابة. نحن لا نمتلك دكة بدلاء ونوعية لاعبين بنفس القوة والعمق المتواجد في الهلال، لكني لن أشتكي إطلاقاً وأمتلك ثقة كاملة في المدير الرياضي ورئيس النادي لاستقطاب وجلب اللاعبين الجدد".

واختتم مدرب الشباب تصريحاته بالحديث عن التوازن المطلوب أمام القوة الهجومية للخصم قائلًا: "عملية التوازن مهمة جداً والشباب يبحث دائماً عن التوزان بين الخطين الهجومي والدفاعي؛ الهلال يمتلك قوة ضاربة وعناصر مميزة للغاية مثل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، وروبين نيفيز، وغابرييل مارتينيلي".