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«الأهلي» ينتظر فحص بابي كابرال الطبي… والصفقة تترقب موافقة اللجنة التنفيذية

كابرال (رويترز)
كابرال (رويترز)
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«الأهلي» ينتظر فحص بابي كابرال الطبي… والصفقة تترقب موافقة اللجنة التنفيذية

كابرال (رويترز)
كابرال (رويترز)

اقترب النادي الأهلي خطوة إضافية من حسم التعاقد مع الفرنسي الشاب بابي كابرال، لاعب وسط «موناكو»، بعدما توصّل الناديان إلى اتفاق على انتقال اللاعب مقابل 10 ملايين يورو (نحو 44 مليون ريال).

ووفق صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن كابرال، البالغ من العمر 19 عاماً والمرتبط بعقد مع موناكو حتى عام 2031، حصل على موافقة ناديه لإجراء الفحوص الطبية، تمهيداً لإكمال انتقاله إلى الأهلي.

وكشفت الصحيفة أن الاتفاق بين الأهلي وموناكو يتضمن أيضاً حصول النادي الفرنسي على 15 في المائة من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً.

وبات إتمام الصفقة رسمياً مرتبطاً بخطوتين، تتمثل الأولى في اجتياز كابرال الفحوص الطبية، والثانية في الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية بشركة الأهلي.

كانت «ليكيب» قد كشفت، في وقت سابق، الخميس، عن دخول الأهلي في مفاوضات متقدمة مع موناكو بشأن اللاعب، وأن الطرفين اقتربا من الاتفاق على صفقة بقيمة 10 ملايين يورو، قبل أن تكشف، في تحديث لاحق، عن توصل الناديين، بالفعل، إلى الاتفاق ومنح اللاعب الإذن لإجراء الفحص الطبي.

ويُعد كابرال أحد اللاعبين الذين تدرّجوا في الفئات السنّية لموناكو، وشارك في 6 مباريات مع الفريق الأول، خلال الموسم الماضي، في بداية مسيرته الاحترافية، كما يمثل المنتخب الفرنسي تحت 19 عاماً.

وكان اللاعب قد مدَّد عقده مع موناكو مؤخراً حتى 2031، قبل أن يتلقى النادي الفرنسي تحرك الأهلي الذي تطوّر سريعاً، خلال الساعات الأخيرة، إلى اتفاق على انتقاله.

وبذلك، انتقلت الصفقة من مرحلة المفاوضات إلى الاتفاق بين الناديين، بينما لم تصبح رسمية حتى الآن، بانتظار الفحوص الطبية وموافقة صندوق الاستثمارات العامة، وفق «ليكيب».

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الاتحاد يجري مفاوضات مع سندرلاند لضم المغربي شمس طالبي

شمس طالبي خلال مباراة سندرلاند الإنجليزي (رويترز)
شمس طالبي خلال مباراة سندرلاند الإنجليزي (رويترز)
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الاتحاد يجري مفاوضات مع سندرلاند لضم المغربي شمس طالبي

شمس طالبي خلال مباراة سندرلاند الإنجليزي (رويترز)
شمس طالبي خلال مباراة سندرلاند الإنجليزي (رويترز)

يجري نادي الاتحاد مفاوضات مع نادي سندرلاند الإنجليزي بشأن التعاقد مع الجناح المغربي شمس الدين طالبي وفقاً لمصادر قناة «سكاي سبورت» البريطانية.

ولم يتم إدراج اللاعب المغربي الدولي في تشكيلة سندرلاند الأوروبية بسبب كونه موضوع مفاوضات انتقال مع اهتمام من فنربخشة وغلاطة سراي أيضاً بالتعاقد مع اللاعب.

وانضم الجناح البالغ من العمر 21 عاماً إلى سندرلاند قادماً من كلوب بروج مقابل 18 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي.

ولعب شمس الدين طالبي بقميص سندرلاند 31 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً وحيداً.

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الدوري السعودي نادي الاتحاد رياضة كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بوسيتش يرد على الصحافيين: الأهلي لا يحتاج «محوراً» فقط

بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي (فيصل المفضلي)
بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي (فيصل المفضلي)
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بوسيتش يرد على الصحافيين: الأهلي لا يحتاج «محوراً» فقط

بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي (فيصل المفضلي)
بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي (فيصل المفضلي)

أظهر مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الفريق المقبلة أمام الرياض، تبايناً في حديثه حول احتياجات الفريق الفنية، بعدما أكد أن قرار التعاقدات المقبلة يعود إلى الإدارة الرياضية، مشدداً في الوقت ذاته على حاجة الفريق إلى تدعيم صفوفه في جميع المراكز، وليس مركز المحور فقط.

وقال بوسيتش: «السوق لا تزال متاحة، والنادي لديه القرار بالكامل بشأن تدعيم الفريق، وأؤمن بأننا نحتاج إلى التدعيم في جميع المراكز، وأنتم كإعلاميين تركزون بشكل كبير على مركز المحور، وتغفلون بقية المراكز».

وأشار المدرب إلى أن الأهلي تلقى 6 أهداف في مبارياته الماضية، وهو رقم لا يرضيه، مؤكداً أن الجهاز الفني يعمل بصورة يومية على معالجة الأخطاء وتطوير أداء الفريق، خصوصاً أن المنافسين، بحسب وصفه، استفادوا من الفرص التي أُتيحت لهم رغم عدم خلقهم عدداً كبيراً من الفرص.

وفي المقابل، أشاد بوسيتش بالإمكانات الفنية للاعب أرتيم بوردانيكو، موضحاً أن استبعاده من قائمة مواجهة الهلال لم يكن لأسباب فنية، وإنما جاء نتيجة ضيق القائمة، وحاجة الجهاز الفني إلى عملية التدوير.

وقال: «لدينا لاعبون جيدون، وأنا أثق في أرتيم وإمكاناته، واستبعاده أمام الهلال كان بسبب التدوير فقط، فلا يمكنني اختيار جميع اللاعبين».

وأضاف: «لدينا جدول مباريات ضيق، واللاعبون الجدد يحتاجون بطبيعة الحال إلى بعض الوقت، وأرتيم يحتاج إلى مزيد من الانسجام مع الفريق، وأنا واثق من قدراته».

وعن المواجهة المقبلة، أكد بوسيتش أن المباراة لن تكون سهلة، في ظل قوة المنافسة في دوري روشن، مشيراً إلى أهمية خوض اللقاء على أرض الأهلي وأمام جماهيره.

وأوضح: «كعادة كل مباراة، ستكون مواجهة تنافسية وصعبة، فالتحدي في هذا الدوري صعب، والتنافسية حاضرة دائماً، لكن الجميل أننا سنعود للعب على أرضنا وبين جماهيرنا».

وختم بوسيتش حديثه بالتأكيد على أن الخسائر الماضية تمثل دافعاً للجهاز الفني لإعادة ترتيب الأوراق، والعمل بصورة أكبر؛ بهدف تحسين النتائج والخروج بصورة أفضل خلال المباريات المقبلة.

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الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي كرة القدم الرياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يعلن التعاقد مع الأرجنتيني فالنتين فادا

الأرجنتيني فالنتين فادا (الدوري السعودي للمحترفين)
الأرجنتيني فالنتين فادا (الدوري السعودي للمحترفين)
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نيوم يعلن التعاقد مع الأرجنتيني فالنتين فادا

الأرجنتيني فالنتين فادا (الدوري السعودي للمحترفين)
الأرجنتيني فالنتين فادا (الدوري السعودي للمحترفين)

أعلن نادي نيوم، اليوم، تعاقده رسمياً مع الأرجنتيني فالنتين فادا، قادماً من نادي ضمك، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد.

ويأتي انضمام فادا ضمن تحركات إدارة نيوم لتعزيز صفوف الفريق ودعم قائمته بالعناصر القادرة على إضافة المزيد من الجودة والخبرة، بالتزامن مع استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويملك اللاعب الأرجنتيني خبرة في الملاعب السعودية، بعد تجربته مع نادي ضمك، التي منحته معرفة بطبيعة المنافسة في الكرة السعودية، الأمر الذي قد يسهم في سرعة اندماجه مع فريقه الجديد.

ويعوّل نيوم على فادا لتقديم الإضافة الفنية المنتظرة، والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم، في ظل الطموحات الكبيرة للنادي على مختلف الأصعدة المحلية.

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