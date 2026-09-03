«الأهلي» ينتظر فحص بابي كابرال الطبي… والصفقة تترقب موافقة اللجنة التنفيذية

اقترب النادي الأهلي خطوة إضافية من حسم التعاقد مع الفرنسي الشاب بابي كابرال، لاعب وسط «موناكو»، بعدما توصّل الناديان إلى اتفاق على انتقال اللاعب مقابل 10 ملايين يورو (نحو 44 مليون ريال).

ووفق صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن كابرال، البالغ من العمر 19 عاماً والمرتبط بعقد مع موناكو حتى عام 2031، حصل على موافقة ناديه لإجراء الفحوص الطبية، تمهيداً لإكمال انتقاله إلى الأهلي.

وكشفت الصحيفة أن الاتفاق بين الأهلي وموناكو يتضمن أيضاً حصول النادي الفرنسي على 15 في المائة من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً.

وبات إتمام الصفقة رسمياً مرتبطاً بخطوتين، تتمثل الأولى في اجتياز كابرال الفحوص الطبية، والثانية في الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية بشركة الأهلي.

كانت «ليكيب» قد كشفت، في وقت سابق، الخميس، عن دخول الأهلي في مفاوضات متقدمة مع موناكو بشأن اللاعب، وأن الطرفين اقتربا من الاتفاق على صفقة بقيمة 10 ملايين يورو، قبل أن تكشف، في تحديث لاحق، عن توصل الناديين، بالفعل، إلى الاتفاق ومنح اللاعب الإذن لإجراء الفحص الطبي.

ويُعد كابرال أحد اللاعبين الذين تدرّجوا في الفئات السنّية لموناكو، وشارك في 6 مباريات مع الفريق الأول، خلال الموسم الماضي، في بداية مسيرته الاحترافية، كما يمثل المنتخب الفرنسي تحت 19 عاماً.

وكان اللاعب قد مدَّد عقده مع موناكو مؤخراً حتى 2031، قبل أن يتلقى النادي الفرنسي تحرك الأهلي الذي تطوّر سريعاً، خلال الساعات الأخيرة، إلى اتفاق على انتقاله.

وبذلك، انتقلت الصفقة من مرحلة المفاوضات إلى الاتفاق بين الناديين، بينما لم تصبح رسمية حتى الآن، بانتظار الفحوص الطبية وموافقة صندوق الاستثمارات العامة، وفق «ليكيب».