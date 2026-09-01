مازيت لـ«الشرق الأوسط»: السعوديون هم مستقبل «الفنون القتالية»

أكد جيروم مازيت، المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المواهب السعودية في الفنون القتالية تحظى باهتمام كبير لدى الرابطة، مشيراً إلى امتلاكها مجموعة من الأسماء القادرة على تقديم نزالات ممتعة، بالتزامن مع الاستعداد لإقامة الحدث المقبل في العاصمة الرياض يوم الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مازيت، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحدث المرتقب سيقام في بوليفارد رياض سيتي، ويتصدره نزال يجمع السعودي مصطفى ندا بالمصري أسامة السعيدي، موضحاً أن المقاتل السعودي يعود هذا الموسم بعد غياب استمر 18 شهراً بسبب الإصابة.

وتحدث المدير العام عن الحضور السعودي في الرابطة، مستعرضاً عدداً من المقاتلين والمقاتلات الذين يعول عليهم مستقبلاً، وفي مقدمتهم هتان السيف، إلى جانب فاطمة العماري التي انضمت حديثاً، وإيثار اللحيان، فضلاً عن أحمد الإبراهيم، ومالك باسهل، وعبد العزيز معمر.

وأوضح مازيت أن العماري البالغة من العمر 18 عاماً، تمتلك خبرة كبيرة في الفنون القتالية رغم صغر سنها، إلى جانب سجل حافل بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أنها ضمن مجموعة تضم مواهب سعودية متميزة.

مصطفى ندا سيعود إلى قفص القتال بعد غياب طويل (الشرق الأوسط)

وأضاف، في حديثه عن المقاتلات السعوديات: «لدينا العديد من المواهب المتميزة مثل هتان السيف، والآن انضمت إلينا فاطمة العماري، كما أن إيثار اللحيان لم تحصل على فرصتها بعد، ومتحمس لخوضها التجربة مع الرابطة».

وفي تقييمه للمقاتلين السعوديين، أبدى مازيت إعجابه بأحمد الإبراهيم وأسلوبه في القتال، مؤكداً أنه متحمس له ولما يقدمه داخل الحلبة، كما توقف عند مالك باسهل، الذي وصفه بالمقاتل المتميز والمشاكس، وصاحب القدرة على جعل نزالاته ممتعة.

وقال عن باسهل إن لديه طريقة مذهلة في إضفاء المتعة على مواجهاته، فيما أشار إلى أن عبد العزيز معمر يتمتع بالحماس والشخصية القوية داخل الحلبة، رغم صغر سنه، ضمن حديثه عن تنوع الأسماء السعودية الموجودة لدى الرابطة.

وبشأن مصطفى ندا، أكد مازيت أن عودته بعد فترة غياب بسبب الإصابة ستكون من خلال النزال الرئيسي للحدث المقبل بالرياض، حيث يواجه أسامة السعيدي، في مواجهة تتصدر برنامج الحدث المقرر مطلع أكتوبر المقبل.

وعن آلية ضم المقاتلين، شدد المدير العام على أن الرابطة تتعامل بعناية مع عملية الاختيار، ولا تفتح الباب أمام انضمام الأسماء بصورة عشوائية، موضحاً أن الأفضلية تمنح لأصحاب الخبرة في مختلف الفنون القتالية.

وأوضح أن معايير الاختيار تشمل امتلاك خبرة تمتد إلى 5 سنوات أو أكثر، إلى جانب الاهتمام بالبيئة التي نشأ فيها المقاتل، مؤكداً أهمية أن تكون بيئة صحية وجيدة، ضمن تقييم خلفيته قبل الانضمام.

وأشار مازيت إلى أن اهتمام الرابطة يتجاوز ما يقدمه المقاتل داخل الحلبة، ليشمل مسيرته وما حققه وما واجهه خلال حياته، قائلاً: «نهتم كثيراً بخلفية المقاتل، ماذا عمل خلال حياته، وماذا أنجز، وما الذي واجهه بالضبط».