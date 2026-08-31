بعد 9 أعوام... رحلة البليهي والهلال تصل للنهاية

وقّع نادي الهلال مخالصة تعاقدية مع علي البليهي مدافع فريقه، لتنتهي العلاقة رسمياً بين الطرفين بعد 9 أعوام ارتدى فيها البليهي شعار «الأزرق»، حسبما أعلن حساب النادي العاصمي على منصة «إكس».

وكان الهلال تعاقد مع البليهي في صيف عام 2017 قادماً من نادي الفتح، واستمر لاعباً للهلال حتى هذا الصيف الذي شهد توقيع مخالصة تعاقدية بين الطرفين، مع الإشارة إلى انتقاله بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر في النصف الثاني من الموسم الماضي إلى نادي الشباب؛ نظراً لعدم رغبة الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق في الاستفادة من خدمات اللاعب المتبقي في عقده عام واحد؛ إذ استبعده أولاً عن معسكر الفريق الخارجي الذي أقيم في النمسا، قبل أن يجعله يتدرب منفرداً خارج المجموعة خلال الفترة الماضية.

وشهدت فترة وجود البليهي مع «الأزرق» خوضه 263 مباراة، سجل فيها 23 هدفاً، مع تحقيقه عدداً من البطولات والإنجازات المهمة؛ إذ تُوج البليهي مع الهلال بـ14 لقباً، جاءت تفاصيلها بواقع 5 بطولات في الدوري السعودي للمحترفين، ولقبين لدوري أبطال آسيا، و4 ألقاب لكأس الملك، وكأس السوبر السعودي 3 مرات.

الجدير بالذكر أن عقد البليهي الأول مع الهلال كان لمدة 3 أعوام من صيف عام 2017 حتى صيف عام 2020، قبل أن يجدد لـ3 أعوام أخرى حتى صيف عام 2023، ثم جدد لمدة عام واحد مع أفضلية التمديد حتى صيف عام 2024، وهو البند الذي فعّله مسيّرو النادي العاصمي، ومددوا بموجبه عقدهم مع اللاعب حتى صيف عام 2025، وبعد دخوله الفترة الحرة مطلع عام 2025، اتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة عامين حتى صيف 2027، قبل أن ينهياه باتفاق الطرفين مع تبقي عام واحد في العقد.