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الرياضة رياضة سعودية

بعد 9 أعوام... رحلة البليهي والهلال تصل للنهاية

علي البليهي أمضى مشواراً طويلاً في صفوف الهلال (الدوري السعودي)
علي البليهي أمضى مشواراً طويلاً في صفوف الهلال (الدوري السعودي)
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بعد 9 أعوام... رحلة البليهي والهلال تصل للنهاية

علي البليهي أمضى مشواراً طويلاً في صفوف الهلال (الدوري السعودي)
علي البليهي أمضى مشواراً طويلاً في صفوف الهلال (الدوري السعودي)

وقّع نادي الهلال مخالصة تعاقدية مع علي البليهي مدافع فريقه، لتنتهي العلاقة رسمياً بين الطرفين بعد 9 أعوام ارتدى فيها البليهي شعار «الأزرق»، حسبما أعلن حساب النادي العاصمي على منصة «إكس».

وكان الهلال تعاقد مع البليهي في صيف عام 2017 قادماً من نادي الفتح، واستمر لاعباً للهلال حتى هذا الصيف الذي شهد توقيع مخالصة تعاقدية بين الطرفين، مع الإشارة إلى انتقاله بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر في النصف الثاني من الموسم الماضي إلى نادي الشباب؛ نظراً لعدم رغبة الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق في الاستفادة من خدمات اللاعب المتبقي في عقده عام واحد؛ إذ استبعده أولاً عن معسكر الفريق الخارجي الذي أقيم في النمسا، قبل أن يجعله يتدرب منفرداً خارج المجموعة خلال الفترة الماضية.

وشهدت فترة وجود البليهي مع «الأزرق» خوضه 263 مباراة، سجل فيها 23 هدفاً، مع تحقيقه عدداً من البطولات والإنجازات المهمة؛ إذ تُوج البليهي مع الهلال بـ14 لقباً، جاءت تفاصيلها بواقع 5 بطولات في الدوري السعودي للمحترفين، ولقبين لدوري أبطال آسيا، و4 ألقاب لكأس الملك، وكأس السوبر السعودي 3 مرات.

الجدير بالذكر أن عقد البليهي الأول مع الهلال كان لمدة 3 أعوام من صيف عام 2017 حتى صيف عام 2020، قبل أن يجدد لـ3 أعوام أخرى حتى صيف عام 2023، ثم جدد لمدة عام واحد مع أفضلية التمديد حتى صيف عام 2024، وهو البند الذي فعّله مسيّرو النادي العاصمي، ومددوا بموجبه عقدهم مع اللاعب حتى صيف عام 2025، وبعد دخوله الفترة الحرة مطلع عام 2025، اتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة عامين حتى صيف 2027، قبل أن ينهياه باتفاق الطرفين مع تبقي عام واحد في العقد.

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إصابة روزييه تربك وسط أبها

اجتماع رئيس مجلس إدارة نادي أبها سعد حامد الأحمري مع اللجنة الفنية (نادي أبها)
اجتماع رئيس مجلس إدارة نادي أبها سعد حامد الأحمري مع اللجنة الفنية (نادي أبها)
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إصابة روزييه تربك وسط أبها

اجتماع رئيس مجلس إدارة نادي أبها سعد حامد الأحمري مع اللجنة الفنية (نادي أبها)
اجتماع رئيس مجلس إدارة نادي أبها سعد حامد الأحمري مع اللجنة الفنية (نادي أبها)

دخل أبها مرحلة مراجعة فنية عقب البداية المتعثرة للفريق في دوري روشن السعودي، إذ عقد رئيس مجلس الإدارة سعد حامد الأحمري اجتماعاً مع اللجنة الفنية واللاعبين والجهازين الفني والإداري، خُصص لمناقشة وضع الفريق وأبرز الملاحظات الفنية، إلى جانب برنامج العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة.

ويستعد أبها لخوض 3 مواجهات متتالية أمام الاتفاق والنصر والدرعية قبل فترة التوقف، وهي سلسلة من المباريات التي تكتسب أهمية كبيرة في تحديد قدرة الفريق على استعادة توازنه وتغيير الصورة التي ظهر بها خلال الجولات الأربع الأولى.

ولم يصدر عن النادي أي موقف رسمي بشأن مستقبل المدرب الكرواتي دامير بوريتش، إلا أن توقيت الاجتماع والنتائج المسجلة حتى الآن يضعان الجهاز الفني أمام مرحلة مهمة، إذ ينتظر أن تمنح المباريات الثلاث المقبلة الإدارة مؤشراً أوضح على مسار الفريق ومدى قدرته على معالجة جوانب القصور.

وتزامنت المراجعة الفنية مع ضربة جديدة تلقاها الفريق، بعدما أعلن النادي غياب لاعب الوسط الفرنسي لورينتز روزييه لمدة تصل إلى 8 أسابيع، إثر تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الفيحاء، ليتأكد غيابه عن المباريات الثلاث التي تسبق فترة التوقف.

وفي ملف تدعيم قائمة اللاعبين الأجانب، يبرز اسم الكاميروني جورج كيفن نكودو ضمن مجموعة من الخيارات التي يدرسها أبها، فيما يرتبط التحرك نحوه باتضاح موقفه مع نادي الدرعية خلال الفترة المقبلة.

وتضاعف الضغوط على أبها بعد فشله في تحقيق أي انتصار خلال الجولات الأربع الأولى، إذ بدأ مشواره بالخسارة أمام الحزم 1-2، ثم سقط أمام الأهلي برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل مع الخليج 1-1، ويخسر أمام الفيحاء 2-3، ليكتفي بنقطة واحدة من أصل 12 نقطة ممكنة.

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الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يستبعد أرتيم وماتياس من قائمة الهلال

جانب من مغادرة فريق الأهلي إلى العاصمة الرياض (النادي الأهلي)
جانب من مغادرة فريق الأهلي إلى العاصمة الرياض (النادي الأهلي)
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الأهلي يستبعد أرتيم وماتياس من قائمة الهلال

جانب من مغادرة فريق الأهلي إلى العاصمة الرياض (النادي الأهلي)
جانب من مغادرة فريق الأهلي إلى العاصمة الرياض (النادي الأهلي)

غادرت بعثة فريق الأهلي إلى العاصمة الرياض، استعداداً لمواجهة الهلال، ضمن منافسات الجولة الثالثة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

واختار الجهاز الفني للأهلي 8 لاعبين أجانب للدخول في قائمة المواجهة، يتقدمهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، إلى جانب روجر إيبانيز، وميريح ديميرال، وفالنتين أتانغانا، وإدوارد سبيرتسيان، وويندرسون جالينو، وفرانسيسكو ترينكاو، وإيفان توني.

في المقابل، استبعد الجهاز الفني الثلاثي الأجنبي أرتيم بوندارينكو، وماثيوس غونسالفيس، وريكاردو ماتياس من قائمة الفريق المغادرة إلى الرياض.

ويسعى الأهلي إلى الظهور بصورة قوية أمام الهلال، والعودة بنتيجة إيجابية من المواجهة المؤجلة، في ظل أهمية المباراة في مسيرة الفريقين بجدول ترتيب الدوري.

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زينب القلاف لـ«الشرق الأوسط»: «فضية» بطولة العالم للفنون القتالية لحظة مميزة في مسيرتي

القلاف قالت إنها تطمح للذهبية والمركز الأول في البطولات العالمية المقبلة (حساب اللاعبة في «إنستغرام»)
القلاف قالت إنها تطمح للذهبية والمركز الأول في البطولات العالمية المقبلة (حساب اللاعبة في «إنستغرام»)
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زينب القلاف لـ«الشرق الأوسط»: «فضية» بطولة العالم للفنون القتالية لحظة مميزة في مسيرتي

القلاف قالت إنها تطمح للذهبية والمركز الأول في البطولات العالمية المقبلة (حساب اللاعبة في «إنستغرام»)
القلاف قالت إنها تطمح للذهبية والمركز الأول في البطولات العالمية المقبلة (حساب اللاعبة في «إنستغرام»)

قالت زينب القلاف، لاعبة المنتخب السعودي للفنون القتالية المختلطة، إنها احتاجت إلى شهر واحد فقط لتحقيق أول ميدالية فضية نسائية بتاريخ اللعبة، وذلك خلال مشاركتها في بطولة العالم للشباب، التي أقيمت مؤخراً في الإمارات العربية المتحدة تحديداً أبوظبي من 17 إلى 23 أغسطس (آب).

وعن بدايتها في رياضة الفنون القتالية المختلطة، قالت زينب القلاف (15 عاماً) في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»: «منذ صغري وأنا محبة للمصارعة والرياضات القتالية، ولأن بطولة فنون القتال المختلطة تجمع كل الأساليب القتالية، بدأت في تطوير نفسي وأتعلم رياضة غير المصارعة، وأنافس حالياً في فئة الناشئين وزن 48 كجم».

وتابعت: «دخولي لعالم فنون القتال المختلطة لم يكن سهلاً خاصة وأنها لعبة غير مشهورة ولا توجد أندية مخصصة لها، بالإضافة إلى قلة الفتيات فيها وصعوبة الالتزام بتنزيل الوزن والتوفيق ما بين الدراسة والتمرين، كما أنني خضت بطولة العالم وبدايتي فيها كانت قبل شهر تقريباً».

وأشارت زينب إلى مشاركاتها الأخرى، التي كانت ميداليتان فضية وبرونزية في لعبة المصارعة على مستوى المملكة، والإنجاز الكبير وهو الميدالية الفضية في بطولة العالم للناشئين لـ«MMA) «IMMAF) في أبوظبي، مشيرة إلى أنها البطولة ذات الطابع المختلف التي حملت بداخلها شعور الفخر والشرف الكبير بتمثيل اسم الوطن، وأعطتها المسؤولية الكبيرة عن أي مشاركة شخصية.

وأضافت: «لحظة تتويجي بالميدالية الفضية على منصة بطولة العالم هي أكثر لحظة مميزة في مسيرتي الرياضية، شعرت حينها أن كل التعب والمعسكرات والتمارين القاسية كانت تستحق ذلك».

وأكدت زينب أن الداعم الأول لها بعد توفيق الله هي أسرتها، والداها وأختها الكبيرة، فكان والدها يتابع معها التغذية وتمارين الصباح والالتزام، أما والدتها وأختها الكبيرة فكانتا الداعمين النفسيين لها في كل خطوة.

واختتمت زينب حديثها بمخططاتها المستقبلية: «طموحي الذهبية والمركز الأول في البطولات العالمية في القادم، وبإذن الله سأثبت نفسي وأرفع العلم السعودي فوق دائماً، وأن أكون مثالاً مشجعاً للفتيات بالرياضة».

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