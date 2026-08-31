مصادر «الشرق الأوسط»: الكولومبي ياسر أسبريلا على رادار الاتحاد

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الاتحاد وضع الجناح الكولومبي ياسر أسبريلا، لاعب جيرونا الإسباني، ضمن خياراته لتدعيم صفوف الفريق، إذ يخطط النادي للتحرك من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب المصادر، يحضر اسم أسبريلا، البالغ من العمر 22 عاماً، على رادار الاتحاد ضمن خياراته الهجومية، في الوقت الذي يرتبط فيه اللاعب بعقد طويل الأمد مع جيرونا يمتد حتى 30 يونيو 2030.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية للجناح الكولومبي 14 مليون يورو، ما يعادل نحو 61 مليون ريال سعودي، وفقاً لآخر تحديث ظاهر في بيانات «ترانسفير ماركت»، فيما سبق أن وصلت قيمته السوقية إلى 18 مليون يورو، نحو 78 مليون ريال، في 2024 الماضي.

ويعد أسبريلا أحد المواهب الكولومبية التي انتقلت مبكراً إلى الكرة الأوروبية، إذ ولد في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 بمدينة باخو باودو الكولومبية، ويبلغ طوله 1.76 متر، ويلعب بقدمه اليسرى، فيما يشغل بصورة أساسية مركز الجناح الأيمن، مع قدرته على اللعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر.

وبدأ اللاعب مسيرته مع إنفيغادو الكولومبي قبل انتقاله إلى واتفورد الإنجليزي في يناير 2022 مقابل 3 ملايين يورو، نحو 13 مليون ريال، ثم عاد إلى ناديه الكولومبي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2021-2022.

وفي أغسطس 2024، انتقل أسبريلا من واتفورد إلى جيرونا مقابل 18 مليون يورو، نحو 78 مليون ريال، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي الإسباني، مع تقارير إسبانية أشارت وقتها إلى إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية إلى 25 مليون يورو وفق المتغيرات.

وخاض اللاعب تجربة قصيرة في تركيا خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، بعدما انتقل من جيرونا إلى غلطة سراي في يناير (كانون الثاني) الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قبل عودته إلى النادي الإسباني في 30 يونيو الماضي. وأعلن غلطة سراي حينها أن الإعارة تمت دون مقابل مع وجود خيار شراء، فيما حصل اللاعب على راتب صافٍ مضمون قدره 1.2 مليون يورو عن موسم 2025-2026.

وعاد أسبريلا هذا الموسم إلى جيرونا بقوة، إذ شارك في المباريات الثلاث الأولى للفريق في دوري الدرجة الثانية الإسباني وسجل ثلاثة أهداف، من بينها ثنائية في الفوز 5-2 على لاس بالماس السبت، في مؤشر على استعادته حضوره الهجومي بعد تجربته القصيرة مع غلطة سراي.

وعلى المستوى الدولي، يحمل أسبريلا قميص المنتخب الكولومبي الأول، وتظهر البيانات خوضه 11 مباراة دولية وتسجيل هدفين.

ويأتي اهتمام الاتحاد باللاعب في ظل صغر سنه وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الهجومي، إضافة إلى خبراته المبكرة في الكرة الإنجليزية والإسبانية والتركية، فيما ستكون الخطوة التالية مرتبطة بتحرك النادي نحو جيرونا لبحث إمكانية إتمام الصفقة وشروطها المالية.