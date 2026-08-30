الحزم يحبط فرحة الشباب بجزائية الوقت القاتل

أعلن نادي الهلال تعاقده رسمياً مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، لمدة 3 أعوام، آتياً من نادي أستون فيلا الإنجليزي، في صفقة لدعم الخط الهجومي للفريق العاصمي، وبلغت قيمة الانتقال 58 مليون يورو.

وبث حساب النادي على منصة «إكس» إعلانه للتعاقد بعنوان: «ومن هنا تبدأ الحكاية»، في فيديو قال فيه اللاعب الإنجليزي: «فخور بارتدائي الأزرق... فخور بأنني هلالي».

وكان واتكينز وصل للعاصمة السعودية الرياض مساء الجمعة عبر صالة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي، قبل أن يقوم بعمل الفحص الطبي، ومن ثم إكمال إجراءات انتقاله بتوقيع العقود ليتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، في صفقة تكفل بها الأمير الوليد بن طلال حسبما أعلن النادي.

وينتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه مساء اليوم؛ استعداداً لمواجهة ضيفه الأهلي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد واتكينز، البالغ من العمر (30 عاماً)، أحد أبرز المهاجمين الإنجليز خلال الأعوام الأخيرة، ويتميز بسرعته وتحركاته المستمرة خلف المدافعين، إلى جانب قدرته على الضغط على الخط الخلفي واللعب كأنه مهاجم صريح أو التحرك على الأطراف، وهي عوامل تجعله إضافة هجومية مختلفة للهلال.

وبدأ واتكينز مسيرته الكروية في أكاديمية إكستر سيتي، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول عام 2014، ثم خاض تجربة قصيرة مع ويستون سوبر مير، على سبيل الإعارة، في موسم 2014 - 2015.

وبعد تألقه مع إكستر، انتقل واتكينز إلى برنتفورد في صيف 2017، وهناك بدأ في لفت الأنظار بشكل أكبر، خصوصاً خلال موسم 2019 - 2020، عندما تحول إلى مهاجم صريح تحت قيادة المدرب توماس فرنك، وأنهى الموسم هدافاً مشتركاً لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعدما سجل 26 هدفاً في جميع المسابقات.

وتوج تألقه مع برنتفورد بالانتقال إلى أستون فيلا في صيف 2020، في أولى تجاربه بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسرعان ما أثبت قدرته على اللعب في أعلى مستويات كرة القدم الإنجليزية، ليصبح خلال سنواته مع الفريق أحد أبرز عناصره الهجومية.

وخلال مسيرته مع أستون فيلا، سجل واتكينز 108 أهداف مع الفريق في 278 مباراة لعبها معه في مختلف المسابقات، كما أصبح صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف التي سجلها لاعب مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم غابرييل أغبونلاهور.

وشهد موسم 2023 - 2024 واحدة من أفضل فترات واتكينز، بعدما سجل 19 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع 13 هدفاً، ليتوج بجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة، كما حصل على جائزتي أفضل لاعب من الجماهير وزملائه في أستون فيلا.

وعلى الصعيد الدولي، ظهر واتكينز للمرة الأولى مع المنتخب الإنجليزي في مارس (آذار) 2021 أمام سان مارينو، وسجل في ظهوره الأول، كما ارتبط اسمه بأحد أبرز أهدافه الدولية عندما سجل هدف الفوز المتأخر أمام هولندا في نصف نهائي كأس أوروبا 2024، ليقود إنجلترا إلى المباراة النهائية، واستمر حضور واتكينز مع المنتخب الإنجليزي، إذ شارك في كأس العالم 2026، بعدما بلغ رصيده الدولي 24 مباراة و7 أهداف.