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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الاتحاد: حاولت ولم أستطع

العطوي قال إنه مبهور بأداء لاعبي الفتح

مدرب الاتحاد يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
مدرب الاتحاد يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
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مدرب الاتحاد: حاولت ولم أستطع

مدرب الاتحاد يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
مدرب الاتحاد يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)

أبدى الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، أسفه لخروج فريقه متعادلاً دون أهداف أمام الفتح، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه كان يرغب في تحقيق الفوز، لكنه لم يوفق في استغلال الفرص التي أتيحت له.

وقال فيسينغ خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: كانت رغبتنا في الفوز، وكانت لدينا في الربع ساعة الأولى عدة فرص، لكننا لم نوفق. تأخرنا في التسجيل، وهذا أعطى الفتح فرصاً أكثر لكي يسعى للهجوم على مرمانا، خصوصاً في الشوط الثاني. وفي النهاية خرجنا بتعادل.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول الأسباب التي منعت الاتحاد من تحقيق الفوز، قال المدرب الألماني: تحصلنا على قرابة سبعة فرص للتسجيل، ولم نوفق في التسجيل. نقصنا الحظ والتوفيق، ولو أننا سجلنا إحدى هذه الفرص كان بإمكاننا الفوز. حاولت إيجاد حلول لاستغلال الفرص، ولكن علينا أن نتقبل الحقيقة.

وعن مدى حاجته إلى المهاجم جورج إلينخينا، قال فيسينغ: حينما احتجت إليه، ومع وفرة الفرص، استعنت به من أجل استغلالها، لكن بقي الحال على ما هو عليه .

بدوره أشاد خالد العطوي، مدرب الفتح، بالمستوى الذي قدمه لاعبوه خلال مواجهة الاتحاد، مؤكداً أن فريقه تعامل مع المباراة بتركيز كبير وخرج بنتيجة إيجابية.

وقال العطوي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: أشكر اللاعبين على الجهود الكبيرة التي قدموها خلال المباراة الصعبة. كان اللاعبون في قمة تركيزهم، رغم الظروف التي سبقت المباراة، حيث كان الإعداد بشكل مركز على الفيديو، وعملوا كل ما هو مطلوب، وخرجنا بنتيجة إيجابية.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول كيفية نجاحه في احتواء الضغط الاتحادي المبكر، وكاد معه الفتح أن يخطف المباراة، قال العطوي: لا أريد أن أرجع للحديث عما مضى من مصاعب. حينما نقدم ونجتهد ونثق بلاعبينا، حتى إننا نعيد أكثر من مرة العمل على الفيديو ومشاهدة كل اللقطات، انبهرت بما قدموه من جهد وانضباط تكتيكي، ونجحنا في أن نصل إلى مرمى الاتحاد في أكثر من مناسبة.

وعن غياب مراد باتنا، أوضح مدرب الفتح: مراد غير جاهز، ولذلك لم نجازف به. لدينا دوري طويل ولا نريد أن نخسره. أمام الفيصلي غاب سعيد باعطية، ولذلك نثق في أي لاعب نمنحه الفرصة.

وختم العطوي حديثه بالقول: مع الوقت سنتقدم ونتطور ونتكامل، وسنكون في وضع أفضل.

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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الاتفاق: فرطنا في البداية وعاقبونا في النهاية

من المواجهة التي خسرها الاتفاق أمام الدرعية (واس)
من المواجهة التي خسرها الاتفاق أمام الدرعية (واس)
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مدرب الاتفاق: فرطنا في البداية وعاقبونا في النهاية

من المواجهة التي خسرها الاتفاق أمام الدرعية (واس)
من المواجهة التي خسرها الاتفاق أمام الدرعية (واس)

أرجع الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، خسارة فريقه أمام الدرعية إلى ضعف استغلال الفرص وتراجع الحالة البدنية، مؤكدًا أنه بدأ المواجهة بصورة جيدة وكان الطرف الأكثر خطورة، قبل أن يعاقبه الدرعية من فرصته الخطيرة الأولى.

وقال باباس عقب اللقاء: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وكانت الفرص الأخطر لنا، لكن حارسهم تألق في التصدي، وعاقبونا من فرصتهم الخطيرة الأولى. وحتى بعد استقبال الهدف لم نكن فعالين في استغلال الفرص».

وأوضح مدرب الاتفاق أن الفريق ظهر في الشوط الثاني بصورة مرهقة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة، قائلًا: «ظهرنا كفريق متعب ومنهك، ولم نملك الطاقة الكافية، كما أننا لا نملك رفاهية التدوير بسبب قلة عدد اللاعبين المتاحين حاليًا».

وأشار باباس إلى أهمية منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة واكتساب الخبرة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التركيز على حصد النقاط في المرحلة الحالية، مضيفًا: «منح الفرص للشباب أمر جيد لاكتساب الخبرة، لكن في هذه المرحلة حصد النقاط مهم».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

برونو لاج: ثلاثية الدرعية في الاتفاق نتيجة عمل جماعي

قدم الدرعية نفسه بصورة مثالية أمام الاتفاق (نادي الدرعية)
قدم الدرعية نفسه بصورة مثالية أمام الاتفاق (نادي الدرعية)
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برونو لاج: ثلاثية الدرعية في الاتفاق نتيجة عمل جماعي

قدم الدرعية نفسه بصورة مثالية أمام الاتفاق (نادي الدرعية)
قدم الدرعية نفسه بصورة مثالية أمام الاتفاق (نادي الدرعية)

أبدى البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية، سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه أمام الاتفاق، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه اللاعبون، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي أحاطت بالمواجهة، مؤكدًا أن الفريق استفاد من أخطائه في المباراة أمام النصر.

وحقق الدرعية انتصارا لافتا على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال لاج خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «سعداء بهذا الانتصار، وتعلمنا من أخطائنا في مباراة النصر، وحاولنا أن نتطور، واللاعبون قدموا مباراة رائعة في هذه الأجواء الصعبة».

وأشار مدرب الدرعية إلى أن المحافظة على نظافة الشباك كانت نتاجًا مباشرًا للجهد الجماعي، مؤكدًا أن الفضل في ذلك يعود إلى اللاعبين، الذين أظهروا وعيًا كبيرًا وروحًا جماعية أسهمت في حسم المباراة لمصلحة فريقه.

وأضاف: «الفضل يعود للاعبين في الخروج بشباك نظيفة، ولدينا لاعبون لديهم وعي عالٍ، وروح الفريق كانت حاضرة اليوم»، مشددًا على أن الانتصار لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة العمل الجماعي والانضباط الذي أظهره الفريق طوال المواجهة.

وختم لاج حديثه بالتأكيد على أحقية الدرعية في حصد النقاط الثلاث، قائلًا: «فوزنا مستحق اليوم، والأهداف جاءت من عمل جماعي».

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رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«الشرق الأوسط» تكشف بالأرقام حقيقة «مباريات الهلال ورطوبة الشرقية»

الهلال خاض مباراة الخليج الأخيرة وسط رطوبة عالية (واس)
الهلال خاض مباراة الخليج الأخيرة وسط رطوبة عالية (واس)
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«الشرق الأوسط» تكشف بالأرقام حقيقة «مباريات الهلال ورطوبة الشرقية»

الهلال خاض مباراة الخليج الأخيرة وسط رطوبة عالية (واس)
الهلال خاض مباراة الخليج الأخيرة وسط رطوبة عالية (واس)

تحوّل توقيت مباريات الهلال في المنطقة الشرقية خلال السنوات الأخيرة إلى مادة للجدل مع صدور جداول الدوري السعودي للمحترفين، إذ يتكرر الحديث عن تجنيب الفريق اللعب في الدمام أو الخبر خلال شهر أغسطس، وربط ذلك بارتفاع درجات الرطوبة في المنطقة الشرقية خلال تلك الفترة.

غير أن الأرقام الرسمية لعدد مباريات الأندية السعودية في المنطقة الشرقية خلال حقبة دوري المحترفين تقدم صورة مختلفة عن ذلك الطرح، بل إن قراءة الإحصائيات وفق أكثر من نطاق جغرافي وزمني تضع الهلال بين أكثر الأندية خوضاً للمباريات في المنطقة الشرقية خلال أغسطس، سواء أضيفت الأحساء إلى الدمام والخبر أو جرى احتساب المدينتين وحدهما.

*أغسطس وحده.. الهلال ثالثاً في الشرقية

عند احتساب جميع المباريات التي أقيمت في الدمام والخبر والأحساء خلال شهر أغسطس، يظهر النصر في صدارة الأندية الأكثر لعباً هناك بـ9 مباريات، يليه الأهلي بـ8 مباريات، ثم الهلال والتعاون بـ7 مباريات لكل منهما. ويأتي الاتحاد والشباب بعدهما بـ6 مباريات لكل فريق، ثم الفيصلي بـ5 مباريات.

وبالتالي، فإن الهلال لم يكن من الأندية الأقل حضوراً في المنطقة الشرقية خلال أغسطس، بل يحتل المركز الثالث في هذه القائمة بفارق مباراتين فقط عن النصر المتصدر ومباراة واحدة عن الأهلي.

والترتيب هو:

* النصر: 9 مباريات

* الأهلي: 8 مباريات

* الهلال: 7 مباريات

* التعاون: 7 مباريات

* الاتحاد: 6 مباريات

* الشباب: 6 مباريات

* الفيصلي: 5 مباريات

*ماذا لو استبعدنا الأحساء؟

قد يذهب النقاش إلى أن الأحساء تختلف عن الدمام والخبر، وأن الجدل المرتبط بالرطوبة يتركز بصورة أكبر حول مدن الساحل الشرقي. وهنا تصبح الإحصائية الثانية أكثر أهمية، لأنها تحصر المباريات في الدمام والخبر فقط خلال أغسطس. لكن حتى وفق هذا المعيار، لا يختفي الهلال من مقدمة القائمة.

ويتصدر الأهلي والنصر بـ6 مباريات لكل منهما، فيما يأتي الهلال والفيصلي بعدهما مباشرة بـ4 مباريات لكل فريق. أما الاتحاد والشباب والتعاون فلعب كل منهم مباراتين فقط.

أي أن الهلال لعب في الدمام والخبر خلال أغسطس ضعف عدد مباريات الاتحاد والشباب والتعاون.

(الأهلي: 6، النصر: 6، الهلال: 4، الفيصلي: 4، الاتحاد: 2، الشباب: 2، التعاون: 2).

وهذه المقارنة تحديداً مهمة عند اختبار فرضية أن الهلال يُجنّب اللعب في الدمام والخبر خلال أغسطس؛ إذ إن أرقامه لا تضعه في ذيل القائمة، وإنما في المركز الثالث المشترك، ومتقدماً بفارق واضح على ثلاثة أندية أخرى.

*أغسطس وسبتمبر.. الصورة تتسع

وعند توسيع الفترة الزمنية لتشمل أغسطس وسبتمبر معاً، مع الإبقاء على النطاق الجغرافي محصوراً في الدمام والخبر، يتصدر الأهلي بـ10 مباريات، ثم النصر والفيصلي بـ9 مباريات لكل منهما.

ويأتي الهلال بعد ذلك بـ5 مباريات، مقابل 4 مباريات لكل من الفيحاء والشباب والتعاون، و3 مباريات للاتحاد.

وبذلك يظل الهلال متقدماً في عدد المباريات على الفيحاء والشباب والتعاون والاتحاد، وإن كان الفارق هنا أكبر لمصلحة الأهلي والنصر والفيصلي.

*الأحساء تغيّر الصورة مجدداً

أما الإحصائية الأوسع، والتي تجمع مباريات أغسطس وسبتمبر في الدمام والخبر والأحساء، فتقدم نتيجة أكثر لفتاً للانتباه.

الأهلي يتصدر بـ14 مباراة، فيما يأتي الهلال والنصر والرائد في المركز الثاني بـ12 مباراة لكل منهم.

ويأتي الفيصلي بـ11 مباراة، والتعاون بـ10 مباريات، ثم الاتحاد والشباب بـ9 مباريات لكل منهما، وأخيراً الفيحاء بـ7 مباريات.

وهنا يصبح الفارق بين الهلال والأهلي المتصدر مباراتين فقط، فيما يتساوى الهلال مع النصر والرائد، ويتفوق على الفيصلي والتعاون والاتحاد والشباب والفيحاء.

*أربع قراءات.. والنتيجة لا تدعم الرواية المتداولة

الأهمية في هذه الأرقام أنها لا تعتمد على اختيار نطاق واحد يمكن أن يعطي نتيجة مسبقة، بل تختبر المسألة بأربع طرق مختلفة: أغسطس في الدمام والخبر والأحساء، وأغسطس في الدمام والخبر فقط، ثم أغسطس وسبتمبر في الدمام والخبر، وأخيراً أغسطس وسبتمبر في مدن المنطقة الشرقية الثلاث.

وفي أغسطس تحديداً، وهو الشهر الذي يدور حوله الجدل، لعب الهلال 7 مباريات في الدمام والخبر والأحساء، مقابل 9 للنصر و8 للأهلي و7 للتعاون و6 لكل من الاتحاد والشباب و5 للفيصلي.

وحتى عند تضييق النطاق إلى الدمام والخبر فقط، خاض الهلال 4 مباريات، وهو رقم يقل عن الأهلي والنصر بمباراتين فقط، ويساوي الفيصلي، ويبلغ ضعف رصيد الاتحاد والشباب والتعاون.

أما عند جمع أغسطس وسبتمبر وإضافة الأحساء، فإن الهلال يقف عند 12 مباراة، متساوياً مع النصر والرائد، وخلف الأهلي وحده بفارق مباراتين.

هذه الأرقام لا تعني أن كل جدول في كل موسم كان متطابقاً بين الأندية، ولا أن الظروف المناخية ليست أحد الاعتبارات الممكنة عند تحديد مواعيد المباريات، لكنها تكشف أن الادعاء العام بأن الهلال لا يلعب في المنطقة الشرقية خلال أغسطس بسبب الرطوبة لا ينسجم مع السجل الرقمي للمباريات.

والأهم أن الجدل هنا يمكن اختباره بعيداً عن الانطباعات: الهلال لم يكن غائباً عن الشرقية في أغسطس، ولم يكن الأقل لعباً فيها، بل كان ضمن الثلاثة الأكثر خوضاً للمباريات عند احتساب الدمام والخبر والأحساء، وضمن الثلاثة الأوائل أيضاً عند الاقتصار على الدمام والخبر.

وتزداد دلالة الأرقام مع الموسم الحالي؛ إذ خاض الهلال بالفعل مواجهة الخليج في الدمام يوم 28 أغسطس 2026، وانتهت بفوزه 5-1، وفق رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

كما أن المعايير المنشورة من الرابطة لبناء جدول موسم 2026-2027 تحدد عوامل تتعلق بتوازن المباريات داخل وخارج الأرض، وفترات الراحة، وتصنيف الأندية، وجاهزية الملاعب وتوفرها، وأكدت أن الأندية أتيحت لها فرصة تقديم طلباتها قبل اعتماد الجدول.

وبالتالي، فإن تحويل كل موسم لا يشهد مباراة للهلال في الدمام أو الخبر خلال فترة معينة من أغسطس إلى دليل على وجود «استثناء بسبب الرطوبة» يصطدم بسجل تاريخي يظهر أن الهلال لعب فعلياً في الشرقية خلال الشهر نفسه مرات عديدة، وبأرقام تفوق عدداً من منافسيه.

وعموما الجدول قد يتغير من موسم إلى آخر، أما الأرقام التراكمية فتقول بوضوح: أغسطس لم يكن شهراً محظوراً على الهلال في المنطقة الشرقية.

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