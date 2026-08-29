«الشرق الأوسط» تكشف بالأرقام حقيقة «مباريات الهلال ورطوبة الشرقية»

تحوّل توقيت مباريات الهلال في المنطقة الشرقية خلال السنوات الأخيرة إلى مادة للجدل مع صدور جداول الدوري السعودي للمحترفين، إذ يتكرر الحديث عن تجنيب الفريق اللعب في الدمام أو الخبر خلال شهر أغسطس، وربط ذلك بارتفاع درجات الرطوبة في المنطقة الشرقية خلال تلك الفترة.

غير أن الأرقام الرسمية لعدد مباريات الأندية السعودية في المنطقة الشرقية خلال حقبة دوري المحترفين تقدم صورة مختلفة عن ذلك الطرح، بل إن قراءة الإحصائيات وفق أكثر من نطاق جغرافي وزمني تضع الهلال بين أكثر الأندية خوضاً للمباريات في المنطقة الشرقية خلال أغسطس، سواء أضيفت الأحساء إلى الدمام والخبر أو جرى احتساب المدينتين وحدهما.

*أغسطس وحده.. الهلال ثالثاً في الشرقية

عند احتساب جميع المباريات التي أقيمت في الدمام والخبر والأحساء خلال شهر أغسطس، يظهر النصر في صدارة الأندية الأكثر لعباً هناك بـ9 مباريات، يليه الأهلي بـ8 مباريات، ثم الهلال والتعاون بـ7 مباريات لكل منهما. ويأتي الاتحاد والشباب بعدهما بـ6 مباريات لكل فريق، ثم الفيصلي بـ5 مباريات.

وبالتالي، فإن الهلال لم يكن من الأندية الأقل حضوراً في المنطقة الشرقية خلال أغسطس، بل يحتل المركز الثالث في هذه القائمة بفارق مباراتين فقط عن النصر المتصدر ومباراة واحدة عن الأهلي.

والترتيب هو:

* النصر: 9 مباريات

* الأهلي: 8 مباريات

* الهلال: 7 مباريات

* التعاون: 7 مباريات

* الاتحاد: 6 مباريات

* الشباب: 6 مباريات

* الفيصلي: 5 مباريات

*ماذا لو استبعدنا الأحساء؟

قد يذهب النقاش إلى أن الأحساء تختلف عن الدمام والخبر، وأن الجدل المرتبط بالرطوبة يتركز بصورة أكبر حول مدن الساحل الشرقي. وهنا تصبح الإحصائية الثانية أكثر أهمية، لأنها تحصر المباريات في الدمام والخبر فقط خلال أغسطس. لكن حتى وفق هذا المعيار، لا يختفي الهلال من مقدمة القائمة.

ويتصدر الأهلي والنصر بـ6 مباريات لكل منهما، فيما يأتي الهلال والفيصلي بعدهما مباشرة بـ4 مباريات لكل فريق. أما الاتحاد والشباب والتعاون فلعب كل منهم مباراتين فقط.

أي أن الهلال لعب في الدمام والخبر خلال أغسطس ضعف عدد مباريات الاتحاد والشباب والتعاون.

(الأهلي: 6، النصر: 6، الهلال: 4، الفيصلي: 4، الاتحاد: 2، الشباب: 2، التعاون: 2).

وهذه المقارنة تحديداً مهمة عند اختبار فرضية أن الهلال يُجنّب اللعب في الدمام والخبر خلال أغسطس؛ إذ إن أرقامه لا تضعه في ذيل القائمة، وإنما في المركز الثالث المشترك، ومتقدماً بفارق واضح على ثلاثة أندية أخرى.

*أغسطس وسبتمبر.. الصورة تتسع

وعند توسيع الفترة الزمنية لتشمل أغسطس وسبتمبر معاً، مع الإبقاء على النطاق الجغرافي محصوراً في الدمام والخبر، يتصدر الأهلي بـ10 مباريات، ثم النصر والفيصلي بـ9 مباريات لكل منهما.

ويأتي الهلال بعد ذلك بـ5 مباريات، مقابل 4 مباريات لكل من الفيحاء والشباب والتعاون، و3 مباريات للاتحاد.

وبذلك يظل الهلال متقدماً في عدد المباريات على الفيحاء والشباب والتعاون والاتحاد، وإن كان الفارق هنا أكبر لمصلحة الأهلي والنصر والفيصلي.

*الأحساء تغيّر الصورة مجدداً

أما الإحصائية الأوسع، والتي تجمع مباريات أغسطس وسبتمبر في الدمام والخبر والأحساء، فتقدم نتيجة أكثر لفتاً للانتباه.

الأهلي يتصدر بـ14 مباراة، فيما يأتي الهلال والنصر والرائد في المركز الثاني بـ12 مباراة لكل منهم.

ويأتي الفيصلي بـ11 مباراة، والتعاون بـ10 مباريات، ثم الاتحاد والشباب بـ9 مباريات لكل منهما، وأخيراً الفيحاء بـ7 مباريات.

وهنا يصبح الفارق بين الهلال والأهلي المتصدر مباراتين فقط، فيما يتساوى الهلال مع النصر والرائد، ويتفوق على الفيصلي والتعاون والاتحاد والشباب والفيحاء.

*أربع قراءات.. والنتيجة لا تدعم الرواية المتداولة

الأهمية في هذه الأرقام أنها لا تعتمد على اختيار نطاق واحد يمكن أن يعطي نتيجة مسبقة، بل تختبر المسألة بأربع طرق مختلفة: أغسطس في الدمام والخبر والأحساء، وأغسطس في الدمام والخبر فقط، ثم أغسطس وسبتمبر في الدمام والخبر، وأخيراً أغسطس وسبتمبر في مدن المنطقة الشرقية الثلاث.

وفي أغسطس تحديداً، وهو الشهر الذي يدور حوله الجدل، لعب الهلال 7 مباريات في الدمام والخبر والأحساء، مقابل 9 للنصر و8 للأهلي و7 للتعاون و6 لكل من الاتحاد والشباب و5 للفيصلي.

وحتى عند تضييق النطاق إلى الدمام والخبر فقط، خاض الهلال 4 مباريات، وهو رقم يقل عن الأهلي والنصر بمباراتين فقط، ويساوي الفيصلي، ويبلغ ضعف رصيد الاتحاد والشباب والتعاون.

أما عند جمع أغسطس وسبتمبر وإضافة الأحساء، فإن الهلال يقف عند 12 مباراة، متساوياً مع النصر والرائد، وخلف الأهلي وحده بفارق مباراتين.

هذه الأرقام لا تعني أن كل جدول في كل موسم كان متطابقاً بين الأندية، ولا أن الظروف المناخية ليست أحد الاعتبارات الممكنة عند تحديد مواعيد المباريات، لكنها تكشف أن الادعاء العام بأن الهلال لا يلعب في المنطقة الشرقية خلال أغسطس بسبب الرطوبة لا ينسجم مع السجل الرقمي للمباريات.

والأهم أن الجدل هنا يمكن اختباره بعيداً عن الانطباعات: الهلال لم يكن غائباً عن الشرقية في أغسطس، ولم يكن الأقل لعباً فيها، بل كان ضمن الثلاثة الأكثر خوضاً للمباريات عند احتساب الدمام والخبر والأحساء، وضمن الثلاثة الأوائل أيضاً عند الاقتصار على الدمام والخبر.

وتزداد دلالة الأرقام مع الموسم الحالي؛ إذ خاض الهلال بالفعل مواجهة الخليج في الدمام يوم 28 أغسطس 2026، وانتهت بفوزه 5-1، وفق رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

كما أن المعايير المنشورة من الرابطة لبناء جدول موسم 2026-2027 تحدد عوامل تتعلق بتوازن المباريات داخل وخارج الأرض، وفترات الراحة، وتصنيف الأندية، وجاهزية الملاعب وتوفرها، وأكدت أن الأندية أتيحت لها فرصة تقديم طلباتها قبل اعتماد الجدول.

وبالتالي، فإن تحويل كل موسم لا يشهد مباراة للهلال في الدمام أو الخبر خلال فترة معينة من أغسطس إلى دليل على وجود «استثناء بسبب الرطوبة» يصطدم بسجل تاريخي يظهر أن الهلال لعب فعلياً في الشرقية خلال الشهر نفسه مرات عديدة، وبأرقام تفوق عدداً من منافسيه.

وعموما الجدول قد يتغير من موسم إلى آخر، أما الأرقام التراكمية فتقول بوضوح: أغسطس لم يكن شهراً محظوراً على الهلال في المنطقة الشرقية.