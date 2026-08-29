الدرعية يعزف بثلاثية نونيز وبولبينة

فرض الأورغوياني نونيز، المنضم حديثاً إلى الدرعية، حضوره بقوة وسجل ثنائية حسمت الفوز على الاتفاق 3 - 0 ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وشهدت المباراة بداية مثيرة، وفي الدقيقة الثامنة، تقدم الدرعية عندما تلقى نونيز تمريرة عرضية وصوب الكرة ببراعة في الشباك، مسجلاً أول هدف له بقميص الفريق.
وعزز الدرعية تقدمه بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما بدأ نونيز هجمة ومرر الكرة إلى أوسكار الذي هيأها أمام عادل بولبينة ليصوبها بقوة بقدمه اليسرى في الشباك.
وأضاف نونيز الهدف الثاني له والثالث للدرعية في الدقيقة 81، عندما انطلق دياندي ببراعة إلى منطقة الجزاء وهيأ الكرة إلى نونيز ليسكنها الشباك.
وحصد الدرعية بذلك سبع نقاط خلال أول أربع مباريات له في الموسم محتلاً المركز الخامس، وتوقف رصيد الاتفاق عند ست نقاط في المركز التاسع.