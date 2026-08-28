ميتي: جماهير الهلال أسعدتني... وتركيزنا على الأهلي

قال الفرنسي محمد قادر ميتي لاعب الهلال، إن فريقه استعد بصورة جيدة للمواجهة التي جمعته بالخليج، مبدياً سعادته بالانتصار والنجاح في تسجيل خمسة أهداف، مؤكداً أن التركيز سيتحول سريعاً نحو المباراة المقبلة أمام الأهلي.

وقال ميتي: استعددنا جيداً طوال الأسبوع، ونحن سعداء جداً بتسجيل خمسة أهداف، فمن غير المعتاد أن تسجل هذا العدد الكبير من الأهداف. الآن علينا العودة للعمل والاستعداد للمواجهة المقبلة أمام الأهلي، وهدفنا حصد ثلاث نقاط جديدة.

وعن قدرة الفريق في المحافظة على الإيقاع ذاته رغم توالي المباريات، أوضح: علينا الاستمرار في التدريبات، والاهتمام بالاستشفاء بصورة جيدة، ثم تقديم كل ما لدينا في كل مباراة. نمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين، وهذا يمنحنا إمكانية إجراء الكثير من المداورة.

️ | الفرنسي محمد قادر ميتي مهاجم #الهلال لممثلي وسائل الإعلام:- جماهيرنا موجودة دائماً وتساعدنا كثيراً، وسعيد بوجودهم في الملعب. https://t.co/at4k2rbQee — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 28, 2026

وتحدث ميتي عن أهدافه الشخصية هذا الموسم، قائلاً: أشعر بأنني في حالة جيدة، وأطمح إلى تسجيل الكثير من الأهداف، ومساعدة الفريق بصورة أكبر، واكتساب المزيد من الثقة. خطوة بعد أخرى سأتمكن من الوصول إلى أهدافي.

وعن تسجيله وحضوره اللافت في المباراة، قال: أريد الاستمرار في التأثير على المباريات وتسجيل الأهداف، هذا ما أسعى إليه.

واختتم ميتي حديثه بالإشادة بالجماهير التي حضرت رغم ظروف الطقس، وقال: هم موجودون دائماً، ويواصلون الهتاف وتشجيعنا ويساعدوننا كثيراً. سعيد جداً بوجودهم في الملعب، وسنواصل العمل بهذه الطريقة.