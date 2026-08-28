مدرب الاتفاق: مباراة النصر «درس»

قال آرثر باباس مدرب الاتفاق إن فريقه استفاد مما حصل في المباراة الماضية أمام النصر، وذلك في أثناء استعداداته لمواجهة الدرعية في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف باباس في المؤتمر الصحافي قبل المباراة المقررة، السبت، أن فريقه مر بتجارب عديدة، وأن الخسارة الماضية أمام منافس بعشرة لاعبين هي «كرة قدم» تحصل فيها مثل هذه الأمور، وأن الفوز من الممكن أن يحدث حتى والفريق المقابل مكتمل وهذا يحصل، ودرس مهم الاستفادة منه ومراجعة الأخطاء.

وحول ضيق الوقت بين المباريات مما يصعب تصحيح الأخطاء، قال: «الجميع يشكو من هذا الجانب، الأمر ليس منحصراً في الاتفاق، وما بين المباراة الماضية والقادمة عملنا على التصحيح وآخرها في تدريب اليوم الأخير».

وعن الأخطاء الدفاعية التي في الشوط الثاني من مباراة النصر، قال آرثر: «لا يمكن أن نبني قراراتنا على انفعالات، مهم أن نصحح بهدوء، في المباراة التي سبقت مواجهة النصر خرجنا بشباك نظيفة، ولذا علينا معالجة عدة أمور وليس الانفعال».