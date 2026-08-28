غالتييه: التعب ليس عذراً للاعبي «نيوم»... أشعر بالإحباط

أبدى الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، إحباطه عقب خسارة فريقه أمام «الرياض» بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من «دوري روشن السعودي».

وأكد غالتييه أن «نيوم» لم يقدم المستوى المنتظر، خصوصاً على الصعيد الدفاعي، مشيراً إلى أن «الرياض» أظهر رغبة وإصراراً أكبر في تحقيق الفوز.

وقال مدرب نيوم، خلال المؤتمر الصحافي: «أشعر بالإحباط، فقد كان لدينا تفاؤل بعد المباريات الأولى، لكن دفاعياً، لم يعجبني أداء الفريق، اليوم، وشعرت بأن (الرياض) كان لديه إصرار ورغبة أكبر منا».

وأضاف: «حاولنا خلق الفرص بعد هدف (الرياض)، لكننا لم نوفِّق في استغلالها وتسجيل الأهداف. لم نظهر بالمستوى المطلوب، اليوم، والتعب ليس عذراً. الفريق أظهر، اليوم، وجهاً مختلفاً وغير مقبول، وآملُ ألا يتكرر ذلك في المباريات المقبلة».

وتحدَّث المدرب الفرنسي عن أسباب غياب الفعالية الهجومية لنيوم، خلال المباراة، متفقاً مع الانتقادات المتعلقة بقلة المحاولات والتسديدات على مرمى «الرياض».

وأوضح: «أتفق معك، لم نحاول بالشكل الكافي، اليوم، من ناحية المحاولات والتسديدات. كانت خطتنا تعتمد على اللعب عبر الأطراف، لكننا لم نتمكن من تطبيقها بالشكل المطلوب».