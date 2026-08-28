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الدوري السعودي: الرياض يعانق فوزه الأول على حساب نيوم

من المواجهة التي جمعت نيوم والرياض (موقع نادي الرياض)
من المواجهة التي جمعت نيوم والرياض (موقع نادي الرياض)
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الدوري السعودي: الرياض يعانق فوزه الأول على حساب نيوم

من المواجهة التي جمعت نيوم والرياض (موقع نادي الرياض)
من المواجهة التي جمعت نيوم والرياض (موقع نادي الرياض)

تخطى الرياض بداياته المتعثرة في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق انتصاره الأول، الجمعة، على حساب ضيفه نيوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وفاز الرياض على ملعبه 1 - 0، مستفيداً من الهدف الوحيد الذي سجله لاعبه الفرنسي تيدي أوكو في الدقيقة 61.

ورفع الرياض رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر، أما نيوم فقد تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السابع، بعدما تلقى الخسارة الثانية هذا الموسم.

وتنتظر الرياض مباراة صعبة في الجولة المقبلة ضد الأهلي في جدة، يوم 5 أغسطس (آب) المُقبل، وقبل ذلك بيوم يلعب فريق نيوم على أرضه مع الخليج في نفس الجولة.

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كاريلي: كسبنا أبها بالانضباط

كاريلي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
كاريلي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
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كاريلي: كسبنا أبها بالانضباط

كاريلي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
كاريلي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أبدى فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، سعادته بتحقيق الانتصار الأول في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، مؤكداً أن فريقه فرض سيطرته على معظم مجريات المباراة أمام أبها.

وقال كاريلي خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «سعداء بالانتصار الأول في الدوري، سيطرنا تقريباً على أغلب مجريات المباراة، سواء من ناحية اللعب أو تسجيل الأهداف».

وأضاف: «هناك تحسن واضح في الانضباط، وكذلك في التمريرات الطويلة والقصيرة، وسنستمر في العمل من أجل تحقيق الأفضل خلال الفترة المقبلة».

بدوره، أوضح دامير بوريتش، مدرب أبها، أن الإصابات وضغط المباريات كانتا من أبرز الأسباب التي أثرت في أداء فريقه خلال مواجهة الفيحاء، مشيداً في الوقت نفسه بالمستوى الذي قدمه المنافس وتحقيقه الفوز.

وأضاف: «اضطررنا اليوم إلى إشراك الظهير الأيسر في مركز الظهير الأيمن بسبب ظروف الإصابة، وهذا جزء من المشكلات التي تواجه الفريق، خصوصاً مع خوض عدد كبير من المباريات خلال فترة زمنية قصيرة جداً».

وتابع مدرب أبها: «تحدثت قبل المباراة عن بعض المشكلات التي تواجه فريقنا، ومع بداية المباراة خسرنا لاعباً بسبب الإصابة، كما ظهر التعب على معظم لاعبي الفريق خلال هذه المواجهة، وهو ما أثر في مردودنا».

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دولاك: لاعبو «الرياض» قدموا مباراة عظيمة

البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (الشرق الأوسط)
البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (الشرق الأوسط)
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دولاك: لاعبو «الرياض» قدموا مباراة عظيمة

البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (الشرق الأوسط)
البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (الشرق الأوسط)

أبدى البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض، سعادته بالمستوى الذي ظهر به فريقه خلال مواجهة نيوم، مؤكداً أن الانتصار جاء نتيجة العمل والجهد الذي بذله اللاعبون.

وحقق «الرياض» فوزه الأول في «الدوري السعودي للمحترفين»، هذا الموسم، بعدما تجاوز ضيفه نيوم بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضِمن منافسات الجولة الرابعة.

وقال دولاك، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدمنا مباراة عظيمة، وهذا يعود إلى اللاعبين، وأشكرهم فرداً فرداً على ما قدموه».

ووصف مدرب الرياض الفوز بأنه مهم للغاية، رغم تأخر تحقيقه، مشدداً على ضرورة البناء على هذه النتيجة ومواصلة العمل والتطور، خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: «هذا الانتصار يعني لنا كثيراً، رغم أنه تأخر، ونحتاج إلى مواصلة التطور والعمل بشكل أكبر».

وجاء الانتصار ليمنح «الرياض» دفعة معنوية مهمة، خصوصاً أنه تزامن مع تحقيق الفريق أول شِباك نظيفة له في «الدوري»، بعد أن استقبل 11 هدفاً خلال مبارياته الثلاث الأولى.

وأوضح دولاك أن التحسن الدفاعي لم يكن وليد الصدفة، قائلاً: «عملنا على تطوير الحضور الذهني للفريق، وهذا ساعدَنا على تحقيق أول شِباك نظيفة».

وعن استبدال المصري محمود حسن تريزيغيه، خلال المباراة، أكد دولاك أن اللاعب هو مَن طلب مغادرة الملعب، منوهاً بأن الجهاز الفني سيقف على حالته، خلال الفترة المقبلة.

وقال: «خروج محمود تريزيغيه كان بطلبٍ منه، وسنرى ما الذي حدث له».

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مدرب الاتفاق: مباراة النصر «درس»

باباس قال إنهم استفادوا مما حدث لهم في مباراة النصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)
باباس قال إنهم استفادوا مما حدث لهم في مباراة النصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)
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مدرب الاتفاق: مباراة النصر «درس»

باباس قال إنهم استفادوا مما حدث لهم في مباراة النصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)
باباس قال إنهم استفادوا مما حدث لهم في مباراة النصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)

قال آرثر باباس مدرب الاتفاق إن فريقه استفاد مما حصل في المباراة الماضية أمام النصر، وذلك في أثناء استعداداته لمواجهة الدرعية في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف باباس في المؤتمر الصحافي قبل المباراة المقررة، السبت، أن فريقه مر بتجارب عديدة، وأن الخسارة الماضية أمام منافس بعشرة لاعبين هي «كرة قدم» تحصل فيها مثل هذه الأمور، وأن الفوز من الممكن أن يحدث حتى والفريق المقابل مكتمل وهذا يحصل، ودرس مهم الاستفادة منه ومراجعة الأخطاء.

وحول ضيق الوقت بين المباريات مما يصعب تصحيح الأخطاء، قال: «الجميع يشكو من هذا الجانب، الأمر ليس منحصراً في الاتفاق، وما بين المباراة الماضية والقادمة عملنا على التصحيح وآخرها في تدريب اليوم الأخير».

وعن الأخطاء الدفاعية التي في الشوط الثاني من مباراة النصر، قال آرثر: «لا يمكن أن نبني قراراتنا على انفعالات، مهم أن نصحح بهدوء، في المباراة التي سبقت مواجهة النصر خرجنا بشباك نظيفة، ولذا علينا معالجة عدة أمور وليس الانفعال».

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