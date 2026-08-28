الدوري السعودي: الرياض يعانق فوزه الأول على حساب نيوم

تخطى الرياض بداياته المتعثرة في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق انتصاره الأول، الجمعة، على حساب ضيفه نيوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وفاز الرياض على ملعبه 1 - 0، مستفيداً من الهدف الوحيد الذي سجله لاعبه الفرنسي تيدي أوكو في الدقيقة 61.

ورفع الرياض رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر، أما نيوم فقد تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السابع، بعدما تلقى الخسارة الثانية هذا الموسم.

وتنتظر الرياض مباراة صعبة في الجولة المقبلة ضد الأهلي في جدة، يوم 5 أغسطس (آب) المُقبل، وقبل ذلك بيوم يلعب فريق نيوم على أرضه مع الخليج في نفس الجولة.