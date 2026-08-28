الدرعية يطلب «صبياني الشباب» بنظام الإعارة

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن إدارة نادي الدرعية قدّمت عرضاً رسمياً لنظيرتها في نادي الشباب، للتعاقد مع الظهير الأيسر حسين صبياني خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بنظام الإعارة مقابل مبلغ مالي، مع إدراج خيار الشراء بنهاية العقد.
وأكّدت المصادر نفسها أن إدارة نادي الشباب أبدت موافقتها على العرض المقدم، حيث يقف الملف حالياً في انتظار صدور موافقة لجنة الرقابة المالية للتوقيع الرسمي وإتمام جميع إجراءات الصفقة.
يُذكر أن حسين صبياني (25 عاماً) مثّل الفريق الأول بنادي الشباب في 60 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدفين، وصناعة 3 تمريرات حاسمة.