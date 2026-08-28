الدرعية يطلب «صبياني الشباب» بنظام الإعارة

أكّد الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، رحيل المهاجم الدولي أولي واتكينز إلى الدوري السعودي، والتعاقد مع السنغالي نيكولاس جاكسون ليحل محله.

ويشهد نادي أستون فيلا، المُتوَّج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم الماضي، رحيل لاعب أساسي جديد، بعد لوكا دينيي وإزري كونسا والبلجيكي يوري تيليمانس ومورغان روغرز. غير أن معظم هذه المغادرات جرى تعويضها عددياً.

وقال إيمري في مؤتمر صحافي: «لا نريد أن نكون نادياً يبيع اللاعبين، لكن ذلك كان من مسؤوليتنا، لأن اللاعبين طلبوا الرحيل ولأنها كانت صفقات جيدة للنادي. هذا لا يغيّر أهدافنا: أن نكون قادرين على المنافسة، والقتال من أجل الوجود في المراكز المتقدمة».

ومن المتوقع أن ينضم واتكينز (30 عاماً) إلى الهلال، علماً بأنه لم يكن ضمن التشكيلة التي خاضت أولى مباريات الدوري الإنجليزي، وخسرت أمام برايتون 0 - 4 الأحد.

وعلّق المدرب الإسباني على غياب اللاعب: «أخبرنا بعد المباراة أنه آسف وأنه ارتكب خطأ. لقد تقبلنا ذلك، وكذلك اللاعبون، لأنه كان دائماً صاحب سلوك مثالي مع النادي ومعي».

وأضاف: «قلت له وداعاً وعانقته بقوة مع بعض الدموع. لكن الآن يبدأ فصلٌ جديدٌ مع نيكولاس جاكسون»، وذلك قبل الإعلانات الرسمية من الناديين المعنيين.

يلعب جاكسون في تشيلسي منذ عام 2023، وقد أعاره الـ«بلوز» إلى بايرن ميونيخ الألماني خلال الموسم الماضي.