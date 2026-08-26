التعاون يلوّح للنصر بـ«أفضل مراوغ في الدوري البلجيكي»

أعلن نادي التعاون تعاقده مع الجناح العاجي بارفيه جوياجون، البالغ من العمر 25 عاماً، والمدافع الإكوادوري الشاب جاير كولاهوازو، البالغ من العمر 20 عاماً.

وأوضح التعاون أن عقد جوياجون يمتد لثلاثة مواسم كروية حتى عام 2029، مع أفضلية التجديد لموسم رابع، في حين سيكون عقد كولاهوازو إعارة لمدة عام مع أفضلية شراء عقده.

وتسعى الإدارة التعاونية إلى ترميم صفوف الفريق بلاعبين يقدمون الإضافة الفنية، خصوصاً بعد البداية المتعثرة للفريق الأول في الجولات الثلاث من الدوري السعودي للمحترفين.

ويمتلك الجناح العاجي جوياجون سجلاً مميزاً خلال مسيرته الأخيرة، إذ خاض 108 مباريات نجح خلالها في المساهمة بـ44 هدفاً، بعدما سجّل 26 هدفاً، وصنع 18 هدفاً آخر، فضلاً عن صناعته 20 فرصة محققة للتسجيل.

كما تُوّج كأفضل مراوغ في الدوري البلجيكي خلال موسمي 2024-2025 و2025-2026 بإجمالي 223 مراوغة ناجحة، ويصل جوياجون وهو في جاهزية تامة، ومن المتوقع مشاركته في لقاء الفريق المقبل ضد النصر.

وعلى الجانب الآخر، يملك المدافع الإكوادوري الشاب جاير كولاهوازو بنية جسدية قوية بطول يصل إلى 196 سم، ما يمنحه القدرة في التعامل مع الكرات العرضية والثابتة.

وشارك كولاهوازو في 49 مباراة، أسهم في الحفاظ على نظافة شباكه في 7 مباريات، وسجل هدفين وصنع هدفاً آخر، إلى جانب تفوقه الميداني بتسجيل 44 تدخلاً دفاعياً، و64 اعتراضاً للكرات، وكسب 87 صراعاً هوائياً.