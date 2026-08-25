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الرياضة رياضة سعودية

مدرب أبها: سعيد بما أظهره الفريق أمام الخليج

الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها (تصوير: علي خمج)
الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها (تصوير: علي خمج)
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مدرب أبها: سعيد بما أظهره الفريق أمام الخليج

الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها (تصوير: علي خمج)
الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها (تصوير: علي خمج)

أبدى الكرواتي دامير بوريتش، مدرب أبها، سعادته بالمستوى الذي قدّمه فريقه خلال التعادل أمام الخليج.

وتعادل أبها والخليج بنتيجة 1 - 1 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم في أبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال مدرب أبها في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أعتقد أنها كانت مباراة جميلة بشكل عام، وأنا فخور بالمستوى الذي قدّمه لاعبونا، وسعيد بما أظهره الفريق».

وأضاف: «هناك كثير من النقاط التي يجب أن نعمل عليها، خصوصاً في الجانب الهجومي واستثمار الفرص، لكننا نتحسن من مباراة إلى أخرى».

وعن تبديلاته، قال بوريتش: «نبيل دخل وقدم مباراة جميلة، وكذلك بقية اللاعبين الذين شاركوا بدلاء؛ فجميع التبديلات قدمت الإضافة للفريق».

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بوسيتش مطمئن قبل مواجهة أوكلاند... وإيبانيز: سنقاتل من أجل النهائي

مدرب الأهلي مارينو بوسيتش (النادي الأهلي)
مدرب الأهلي مارينو بوسيتش (النادي الأهلي)
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بوسيتش مطمئن قبل مواجهة أوكلاند... وإيبانيز: سنقاتل من أجل النهائي

مدرب الأهلي مارينو بوسيتش (النادي الأهلي)
مدرب الأهلي مارينو بوسيتش (النادي الأهلي)

أبدى مدرب الأهلي، مارينو بوسيتش، ارتياحه للحالة الفنية التي يعيشها الفريق قبل مواجهة أوكلاند سيتي الأربعاء، فيما أكد المدافع البرازيلي روجر إيبانيز جاهزية الفريق الكاملة لخوض اللقاء، مشدداً على احترام المنافس وقوته، وضرورة التركيز في جميع تفاصيل المباراة وتجنب الأخطاء.

وأكد إيبانيز أن الأهلي سيدخل المواجهة بهدف حسم التأهل إلى النهائي، مشدداً على أهمية التركيز خلال مجريات اللقاء، وقال: «لدينا فرصة أخرى الآن لكسب البطولة التي خسرناها الموسم الماضي، وهذا حافز كبير لنا، وسنقاتل غداً للفوز من أجل الذهاب للمباراة النهائية على اللقب».

وتطرق إيبانيز إلى رحيل مدربه السابق ماتياس يايسله، مؤكداً تمنياته له بالتوفيق، وقال: «ليس لدي الكثير لأقوله عن ماتياس، وأتمنى له كل التوفيق، لديه إمكانيات تؤهله للتواجد في نيوكاسل، لكن لدينا هنا أيضاً إمكانيات تساعدنا على القتال من أجل الألقاب التي نسعى لتحقيقها هذا العام».

وأضاف: «لذلك سنبقى أقوياء هنا، ونعلم أن بوسيتش جاء بالطموح نفسه الذي نملكه، وهذا هو الأمر المهم». وأشاد إيبانيز بمدربه الجديد، وقال: «بوسيتش مدرب رائع أيضاً، وعلى الرغم من أنه لم يمضِ معنا وقتاً طويلاً، فإنه أظهر ذلك بالفعل خلال هذه الأيام، لقد أظهر شخصيته، ونحن نحب ذلك، ولدينا طموح للمضي قدماً هذا العام».

من جانبه، أكد بوسيتش معرفته الجيدة بالمنافس، موضحاً أن أوكلاند سيتي «فريق معروف عالمياً وأسلوب لعبه واضح رغم تغيير مدربيه في الآونة الأخيرة»، مشدداً في الوقت ذاته على جاهزية الأهلي لخوض المواجهة.

وتحدث المدرب عن منهجيته في التحضير للمباريات، وقال: «أنا أقوم بالتحضير للمباريات بشكل عميق تكتيكياً، وأجري مناقشات فردية مع اللاعبين، لكن الأهم هو العمل بشكل محدد على أرض الملعب من الناحية التطبيقية». وأضاف: «نعرض للاعبين مقاطع للخصم وحالات منفصلة، وأنا مدرب أحب التحضير للمباريات بشكل عميق جداً».

وحول إمكانية مشاركة الوافد الأوكراني أرتيم بوندارينكو أمام أوكلاند، رفض بوسيتش الكشف عن قراره، مكتفياً بالقول: «لن أعلن الآن»، قبل أن يؤكد جاهزية اللاعب من الناحية اللياقية، مشيراً إلى سرعة تأقلمه مع المجموعة.

وأوضح بوسيتش أن بوندارينكو وصل إلى الأهلي وهو في حالة بدنية جيدة، وقال: «لقد جاء في حالة بدنية ممتازة، بالطبع، لأنه سبق أن خاض مباريات رسمية قبل القدوم، وكان لديه فترة إعداد جيدة».

وتابع: «وهذا كان أمراً مهماً بالنسبة لنا، أن نحصل على لاعب جاهز بدنياً وقادر على اللعب مباشرة، وإحداث تأثير مباشر معنا». وأكد الأهلي أن الفريق يواصل تحضيراته الأخيرة للمواجهة، وقال: «ما زلنا نستعد للمباراة، وما زال لدينا حصة تدريبية أخيرة اليوم، ونفعل ما بوسعنا لنصبح أقوياء ومميزين داخل الملعب في تلك المباراة للحصول على اللقب».

وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة للأهلي، التي سُمح خلالها لوسائل الإعلام بالحضور لمدة 15 دقيقة، أجواءً حماسية عكست حالة الانسجام وروح المجموعة الواحدة بين اللاعبين، وسط ترحيب بالوافد الجديد أرتيم بوندارينكو، الذي شارك في التدريبات الجماعية استعداداً للمواجهة المرتقبة.

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غوميز: نمر بفترة ضغط وإرهاق... لا نملك وقتاً للتحضير للهلال

البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الخليج (تصوير: علي خمج)
البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الخليج (تصوير: علي خمج)
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غوميز: نمر بفترة ضغط وإرهاق... لا نملك وقتاً للتحضير للهلال

البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الخليج (تصوير: علي خمج)
البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الخليج (تصوير: علي خمج)

قال البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، إن ضغط المباريات وعدم استغلال الفرص أثّرا على نتيجة فريقه أمام أبها.

وتعادل أبها والخليج 1-1 في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ليحصل كل فريق على نقطة في مواجهة شهدت ندية وتقارباً في المستوى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «نمر بفترة مضغوطة، إذ نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، ووصلنا إلى هذه المواجهة في ظل ظروف مرهقة. ومع ذلك بدأنا بشكل جيد، وسنحت لنا أربع فرص محققة، لكننا لم ننجح في استثمارها»

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إهدار الفرص ومدى قلقه من غياب الفاعلية الهجومية قبل مواجهة الهلال، قال البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج: «عندما كانت النتيجة سلبية، كنا الأكثر استحواذاً في الشوط الأول، ونجحنا في تسجيل هدف التقدم، قبل أن نتراجع ويتمكن أبها من إدراك التعادل. وفي الشوط الثاني اعتمدنا على التمريرات القصيرة، بينما شكّلت تسديدات أبها خطورة على مرمانا».

وأضاف: «الهلال خاض مباراته الماضية قبلنا بيوم، وحصل على وقت أكبر للراحة والاستشفاء. أما نحن فلعبنا أمام الشباب، ثم واجهنا أبها اليوم، وسنلعب أمام الهلال بعد يومين؛ لذلك لا نملك الوقت الكافي للاستشفاء والتحضير في ظل ضغط المباريات».

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كاريلي: عانينا كثيراً أمام التعاون

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الفيحاء (الشرق الأوسط)
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الفيحاء (الشرق الأوسط)
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كاريلي: عانينا كثيراً أمام التعاون

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الفيحاء (الشرق الأوسط)
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الفيحاء (الشرق الأوسط)

قال البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء، إنهم عانوا كثيراً في المباراة، لأن الفريق الذي يستحوذ على الكرة يجعل المباراة صعبة.

واستمر الفيحاء في ابتعاده عن نغمة الانتصارات، إذ تعادل أمام التعاون سلباً بدون أهداف في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار كاريلي إلى أنهم في الشوط الثاني وجدوا بعض الصعوبات، لكن مع الروح القتالية التي قدمها لاعبو الفريق تمكنوا من الخروج بنقطة.

وفي رده على سؤال وجه له من «الشرق الأوسط» عن ‏سبب وضعه ساكالا في مركز الهجوم بدلاً من الجناح، أجاب بأن ساكالا يستطيع اللعب في الهجوم ولاعب جناح، ونحن أردنا ألا يعود إلى الدفاع كثيراً، ونعلم أن التعاون يعتمد في لعبه على الأطراف، وكنا نريد تأمين العمق واللعب على الكرات خلف المدافعين.

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