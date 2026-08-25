مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الهلال لن يفسخ عقد بنزيمة «أحادياً»... وتكلفة التراضي 78 مليون ريال

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الهلال لن تتجه إلى فسخ عقد الفرنسي كريم بنزيمة من طرف واحد، في ظل المباحثات الجارية بشأن مستقبله مع الفريق، مؤكدة أن أي انفصال محتمل بين الطرفين سيتم عبر اتفاق مشترك لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، وليس من خلال فسخ أحادي للعقد.

وشددت المصادر على أن الأرقام المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن المبالغ التي سيحصل عليها بنزيمة في حال رحيله عن الهلال «مغلوطة وغير صحيحة على الإطلاق»، موضحة أن العقد المباشر الذي يربط المهاجم الفرنسي بالنادي يتضمن راتباً سنوياً متفقاً عليه يبلغ 25 مليون دولار، وينتهي في 30 يونيو (حزيران) 2027.

ومع حصول بنزيمة على راتبه حتى نهاية أغسطس (آب) الجاري، فإن القيمة المتبقية من عقده مع الهلال، اعتباراً من سبتمبر (أيلول) وحتى نهاية يونيو المقبل، تبلغ نحو 20.8 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة 78.1 مليون ريال سعودي.

وبحسب المصادر ذاتها، لن يتحمل الهلال أي مبالغ تتعلق بالعقد الآخر المرتبط ببنزيمة، نظراً إلى أن النادي ليس طرفاً فيه ولا يتحمل التزاماته المالية، إذ يرتبط ذلك العقد بكرة القدم السعودية ويتم تمويله عبر برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

كريم بنزيمة مرتبط بعقد مع رابطة الدوري للترويج لكرة القدم السعودية (سعد العنزي)

وتبلغ قيمة العقد الآخر 23 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 86.25 مليون ريال سعودي في العام، ويمتد حتى عام 2030. وعلى افتراض انتهائه في 30 يونيو 2030، فإن القيمة المتبقية منه، اعتباراً من سبتمبر المقبل، تصل إلى نحو 88.2 مليون دولار، أي قرابة 330.6 مليون ريال سعودي.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن عقد بنزيمة الآخر يتضمن بنداً يمنعه من اللعب خارج السعودية طوال مدة سريانه، وفي حال انتقاله إلى نادٍ خارج المملكة ومشاركته معه، فإن العقد البالغة قيمته السنوية 23 مليون دولار يُلغى بأثر فوري، ما يعني أن قرار مغادرة الدوري السعودي قد يكلف اللاعب عقداً تتجاوز قيمته المتبقية، وفق الحسابات الحالية، 330 مليون ريال.

ويرتبط العقد بأدوار يؤديها بنزيمة في الترويج لكرة القدم السعودية والفعاليات المرتبطة بها منذ وصوله إلى المملكة لاعباً في صفوف الاتحاد. ويعد المهاجم الفرنسي، إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، من اللاعبين المشاركين في هذا المسار، وفقاً للمصادر.

ويضع هذا البند بنزيمة أمام حسابات مختلفة بشأن مستقبله في حال انتهاء علاقته بالهلال، إذ قد يبحث المهاجم الفرنسي عن نادٍ آخر داخل الدوري السعودي، حتى وإن كان ذلك بشروط مالية أقل من عقده الحالي، بما يسمح له بالمحافظة على عقده الآخر الممتد حتى 2030، أو يعيد النظر في موقفه ويقبل خيار الهلال بتسجيله في القائمة الآسيوية.

وفي الجانب الرياضي، أكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن بنزيمة يرفض حتى الآن فكرة تسجيله ضمن قائمة الهلال الآسيوية، التي تتيح له المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس الملك وكأس السوبر السعودي.

وبذلك، تبدو أمام بنزيمة عدة مسارات في المرحلة المقبلة؛ إما الاتفاق مع الهلال على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي والبحث عن نادٍ آخر داخل السعودية، أو القبول بالاستمرار مع الهلال ضمن القائمة الآسيوية، بينما سيكون الانتقال إلى خارج المملكة خياراً ذا تكلفة مالية كبيرة في ظل البند المرتبط بعقده الآخر.

أولي واتكينز (رويترز)

ويرتبط حسم ملف بنزيمة كذلك بتحركات الهلال في سوق الانتقالات، إذ إن الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية معه، أو تسجيله في القائمة الآسيوية، سيتيح للنادي المضي في إجراءات التعاقد مع الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا.

ويتمسك أستون فيلا بموقفه التفاوضي بشأن واتكينز، بعدما رفض النادي الإنجليزي عرضاً بلغت قيمته 52.7 مليون يورو، أي نحو 230 مليون ريال سعودي، للحصول على خدمات مهاجمه وهو العرض الرابع المحسّن والمرفوض من النادي الإنجليزي رغم أن كل المعطيات تشير إلى أن توقيعه للهلال بات مسألة وقت خاصة بعد عدم مغادرته مع الفريق والمشاركة في أولى مباريات الدوري الإنجليزي.

ويترقب الهلال حسم وضع بنزيمة باعتباره إحدى الخطوات الرئيسية في إعادة ترتيب قائمته، بينما يجد المهاجم الفرنسي نفسه أمام معادلة مالية ورياضية معقدة؛ إذ تبلغ القيمة المتبقية من عقده المباشر مع الهلال نحو 78 مليون ريال، في مقابل عقد آخر مرتبط باستمراره داخل كرة القدم السعودية قد تتجاوز قيمته المتبقية 330 مليون ريال حتى 2030.