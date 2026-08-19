باكنغهام: النجوم الشباب هم مستقبل الخلود

عَبّر الإنجليزي ديس باكنغهام، المدير الفني لفريق الخلود، عن سعادته البالغة عقب الفوز العريض على جدة بخماسية نظيفة وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال باكنغهام خلال المؤتمر الصحافي: أنا سعيد جداً بهذا الانتصار العريض والتأهل للدور المقبل، وراضٍ تماماً عن الأداء الفني الذي قدمه الفريق.

وأشاد المدرب بمستوى مهاجمه الإسباني إيكر ألمينا قائلاً: أنا سعيد للغاية لأجل اللاعب إيكر وإحرازه ثلاثة أهداف (هاتريك)، لأنه كان يعمل بجد واجتهاد كبيرين طوال الفترة الماضية. نريد الاستمرار والمواصلة على هذا النهج، فهذه مجرد بداية جيدة ومحفزة للموسم.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان الأداء القوي في افتتاحية الموسم وبلوغ نهائي كأس الملك في الموسم الماضي قد رفعا سقف أهداف وطموحات الفريق، أوضح: ببساطة شديدة، هدفنا الأساسي والجوهري هو العمل على تطوير اللاعبين الشباب؛ فنحن نملك عناصر شابة ممتازة في مختلف المراكز، بدءاً من حراسة المرمى، مروراً بخط الدفاع، ووصولاً إلى الهجوم. كل تركيزنا ينصب على صقل

وتطوير هذه المواهب، وكلما نجحنا في تطويرهم ورعايتهم، سيتطور الأداء الجماعي للفريق تلقائياً وبطبيعة الحال في المنافسات كافة.