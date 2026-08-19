مدرب جدة: عندما تمدد «الوزارة» لإدارة النادي يجب أن تساعدها

أعرب الكويتي ماهر الشمري، المدير الفني لفريق جدة، عن أسفه الشديد عقب الخسارة القاسية أمام الخلود بخماسية والخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن الفريق يمر بظروف إدارية وتنظيمية بالغة الصعوبة.

وقال الشمري خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقب مواجهة الخلود: نحن نمر بظروف استثنائية وقاسية للغاية، ونحتاج بشكل عاجل إلى تكاتف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارة النادي للوقوف معنا.

وتابع: حتى اليوم الذي سبق المباراة لم تكتمل قائمة فريقي؛ فهناك لاعبون أجانب لم يصلوا بعد، ولاعبون محليون لم يتمكن النادي من تسجيلهم بسبب قرارات لجنة الاستدامة المالية، ناهيك عن عدم قدرتنا إقامة معسكر إعدادي خارجي، وهي ظروف وأزمات يعلمها الجميع تماماً.

وواصل: إلى قبل بداية الحصة التدريبية الأخيرة لدّي 14 لاعباً فقط، ووضعت تشكيلة ليست في بالي إطلاقاً، أنا لست جديداً على نادي جدة وسبق دربت سبعة أندية في دوري يلو، وما أعرفه أنه عندما تمدد الوزارة لمجلس الإدارة يجب أن تساعده.

وشدد المدرب الكويتي على أهمية الجاهزية الإدارية قبل الفنية قائلاً: كرة القدم والنجاح فيها يبدآن أولاً من الإدارة والعمل داخل المكاتب، وحينها فقط نكون مستعدين ومجهزين للانطلاق داخل أرضية الملعب.

واختتم الشمري حديثه موضحاً: لقد حذرت اللاعبين كثيراً من خطورة الكرات الثابتة للخصم، لكن الظروف المعقدة والصعبة التي شكلت فيها تشكيلة الفريق لم تكن إطلاقاً بالشكل الذي أتمناه أو أطمح له، نظراً لكل تلك العقبات المجهدة.