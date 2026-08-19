بـ71 مليون دولار… القادسية يعزز صفوفه برايندرس نجم السيتي

تعاقد القادسية مع لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرس، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، وفقاً لما أعلنه النادي الأربعاء.

وأفاد مصدر مسؤول في القادسية، المملوك لشركة «أرامكو»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن رايندرس وقّع عقداً يمتد حتى عام 2031.

وأعلن القادسية الصفقة عبر حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «تيجاني قدساوي.. يا هلا وسهلا»، كما نشر مقطع فيديو لتقديم اللاعب، مرفقاً بعبارة: «فنان هولندي ويرسم لوحاته في ملاعبنا».

ووصل رايندرس إلى مدينة الخبر، الثلاثاء، حيث خضع للفحص الطبي تمهيداً لإتمام انتقاله، فيما أشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة بلغت 61 مليون يورو (71 مليون دولار).

وكان عقد اللاعب البالغ 28 عاماً مع مانشستر سيتي يمتد حتى يونيو (حزيران) 2030، بعدما انضم إلى الفريق الإنجليزي العام الماضي قادماً من ميلان الإيطالي.

وشارك رايندرس مع منتخب هولندا في كأس العالم 2026 بأميركا الشمالية، كما خاض 47 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، مساهماً في تسجيل 15 هدفاً.

وكان الهولندي قد تُوج بجائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي موسم 2024-2025، الذي أحرز فيه لقب كأس السوبر مع ميلان، وحل وصيفاً في مسابقة الكأس المحلية.

ويأتي رحيل رايندرس ضمن تغييرات واسعة في خط وسط مانشستر سيتي، بعد انتقال الإسباني رودري، أفضل لاعب في كأس العالم 2026، إلى برشلونة، في وقت يرتبط فيه النادي الإنجليزي باهتمامه بضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي.

ويواصل القادسية، بقيادة مدربه الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، تعزيز صفوفه استعداداً لمشاركته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري السعودي.

ويضم الفريق عدداً من الأسماء البارزة، بينهم ناتشو فرنانديز، والمكسيكي خوليان كينيونيس، والإيطالي ماتيو ريتيغي.

واستهل القادسية مشواره في الدوري بالفوز على الشباب 3-1، قبل أن يكتسح الطائي 5-0 في كأس الملك، ويستعد لمواجهة الاتحاد، الجمعة، في الجولة الثانية من الدوري، فيما يبدأ مشواره الآسيوي أمام الوصل الإماراتي في 14 سبتمبر (أيلول).