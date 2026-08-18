الأنوار يحتج على التحكيم... ويطالب بإبعاد العويدان عن مبارياته

طالب نادي الأنوار المنافس في دوري الدرجة الأولى لجنة الحكام بعدم إسناد أي مباراة مستقبلية للفريق إلى الحكم عبد الله العويدان، على خلفية ما وصفه بأخطاء تحكيمية مؤثرة شهدتها مواجهته أمام الأهلي في كأس الملك، مؤكداً أن بعض القرارات كان لها تأثير مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته.

وأضاف النادي في بيان رسمي أن الحكم ارتكب «خطأ تحكيمياً مؤثراً غيّر من مجرى المباراة»، رغم استدعائه من حكام غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة الحالة، موضحاً أن القرار لم يتغير، وهو ما أثار استغراب واستهجان المتابعين، بحسب البيان.

وأكد الأنوار احترامه لمنظومة التحكيم والجهات المختصة، مع تمسكه بحقه في التعبير عن موقفه تجاه القرارات التي يرى أنها أثرت بصورة جوهرية على مجريات المباراة، ومطالبته بتوفير أعلى درجات العدالة والحياد في مبارياته المقبلة.

وفي جانب آخر، بارك الأنوار للأهلي الفوز والتأهل في كأس الملك، كما قدم شكره لجماهيره على حضورها ومساندتها للفريق، وخص بالشكر ممثل محافظة حوطة بني تميم، مؤكداً اعتزازه بالدعم والحضور الجماهيري.