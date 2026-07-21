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الرياضة رياضة سعودية

«الفتح» والعطوي... إعلان توقيع بـ«أثر رجعي»

خالد العطوي (الشرق الأوسط)
خالد العطوي (الشرق الأوسط)
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«الفتح» والعطوي... إعلان توقيع بـ«أثر رجعي»

خالد العطوي (الشرق الأوسط)
خالد العطوي (الشرق الأوسط)

أعلنت إدارة نادي الفتح تعاقدها رسمياً مع المدرب السعودي خالد العطوي لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

ووقّعت إدارة «الفتح» مع المدرب منذ شهر تقريباً، إلا أن الإعلان الرسمي عن التوقيع كان يتطلب موافقة لجنة الاستدامة المالية.

وبدأ العطوي مهمته مع فريق «الفتح» منذ اليوم الأول من انطلاقة التدريبات على ملعب النادي بالأحساء، قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي الحالي المُقام في إسبانيا، وتحديداً في مدينة ماربيا.

وتُعد هذه التجربة الجديدة للعطوي في نادٍ يلعب بـ«دوري المحترفين»، بعد تجاربه مع «الاتفاق» و«ضمك»، في حين درّب عدة أندية أخرى كـ«القادسية» و«الدرعية»، حيث قاد الأخير للصعود إلى النسخة المقبلة من «الدوري السعودي للمحترفين».

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