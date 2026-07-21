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الرياضة رياضة سعودية

نيوم يتجه لاعتماد ملعب «الوطني» لاستضافة مبارياته وتدريباته

ملعب النادي الوطني (الشرق الأوسط)
ملعب النادي الوطني (الشرق الأوسط)
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نيوم يتجه لاعتماد ملعب «الوطني» لاستضافة مبارياته وتدريباته

ملعب النادي الوطني (الشرق الأوسط)
ملعب النادي الوطني (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي نيوم يتجه لاعتماد ملعب منشأة النادي الوطني مقراً لمباريات الفريق الأول وتدريباته خلال الموسم الرياضي المقبل، في إطار استعدادات النادي لخوض منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت المصادر أن الخطة الحالية تقتضي بإقامة جميع المباريات غير الجماهيرية، إلى جانب التدريبات اليومية للفريق الأول، على أرضية ملعب المنشأة، بما يضمن الاستقرار الفني واللوجستي طوال الموسم.

وأضافت المصادر أن إدارة النادي تدرس إمكانية استضافة المباريات التي تجمع الفريق بالأندية الجماهيرية على الملعب نفسه، على أن يكون القرار النهائي مرتبطاً بما يحقق المصلحة الفنية والتنظيمية للنادي، إضافة إلى استيفاء المتطلبات الخاصة بتنظيم تلك المواجهات.

وبيّنت المصادر أن اعتماد الملعب بشكل نهائي لا يزال مرهوناً باستكمال دراسة جميع الجوانب القانونية والتنظيمية ذات العلاقة، قبل إصدار القرار الرسمي بشأن مقر إقامة مباريات الفريق في الموسم المقبل.

ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من الترتيبات التي تعمل عليها إدارة نيوم لتوفير بيئة مثالية للفريق الأول، بما يتماشى مع طموحات النادي في دوري المحترفين.

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