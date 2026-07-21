الفرنسي «ليون» يذود عن شباك أبها

أعلن نادي أبها تعاقده رسمياً مع حارس المرمى الفرنسي دونوفان ليون في صفقة انتقال حر، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

ووصل الحارس الفرنسي إلى أبها بعد موسم مميز مع أوكسير في الدوري الفرنسي، حيث قدَّم مستويات لافتة جعلته من أبرز حراس المسابقة، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات، وحقق ثاني أعلى نسبة تصدٍّ في الدوري بلغت 73.3 في المائة.

كما جاء رابعاً في معدل التصديات لكل 90 دقيقة بواقع 3.5 تصدٍّ، ورابعاً في مؤشر منع الأهداف (+4.40). وتصدى خلال الموسم لـ96 كرة، ونجح في 21 إنقاذاً حاسماً للمرمى، إلى جانب إرساله 194 كرة طويلة دقيقة.

ويملك ليون، البالغ من العمر 33 عاماً، سجلاً احترافياً مميزاً في الملاعب الفرنسية؛ إذ خاض 216 مباراة رسمية، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 65 مباراة، بينما استقبلت شباكه 252 هدفاً. ودائماً ما كان يظفر بمستويات إيجابية في الدوري الفرنسي خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وخلال مسيرته الاحترافية، دافع ليون عن ألوان ناديي أوكسير وبريست الفرنسيين، ويبلغ طوله 186 سم، وهو ما يمنحه حضوراً مميزاً في الكرات الهوائية والسيطرة داخل منطقة الجزاء.

وتعوّل إدارة أبها على خبرة الحارس الفرنسي لتعزيز الخط الخلفي، في ظل سعي الفريق إلى الظهور بصورة قوية بعد عودته إلى الدوري السعودي للمحترفين؛ إذ تأمل أن يشكل ليون إضافة فنية مؤثرة بفضل خبرته الطويلة ومستوياته المميزة في الملاعب الفرنسية.