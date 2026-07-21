«التعاون» يتعادل مع «يوبين» البلجيكي ودياً

تعادل فريق «التعاون» مع نظيره «يوبين» البلجيكي بنتيجة 2-2، وذلك في ثاني مواجهاته الودية، ضِمن معسكره الخارجي المُقام في هولندا، والذي يمتد حتى 30 يوليو (تموز) الحالي. وجاءت ثنائية «السكري» عن طريق اللاعبيْن سيف رجب ومارين بيتكوف، بعد أن افتتح الفريق أول لقاءاته الودية بالفوز على «هيلموند» الهولندي بنتيجة 2-0.

ودخل المدرب الصربي زاركو لازيتيتش اللقاء بتشكيلة ضمّت مايلسون، محمد محزري، عون السلولي، المفرج، مارين بيتكوف، المرواني، الطليحي، فهد الرشيدي، محمد الكويكبي، سيف رجب، والمهاجم عبد الرزاق حمدالله، في حين غاب عن المشاركة قائد الفريق أشرف المهديوي.

وعمد الجهاز الفني إلى إتاحة الفرصة لعدد من العناصر الشابّة والزج بهم في اللقاء؛ بهدف اختبار جاهزيتهم والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية عن قرب قبل ختام المعسكر والعودة إلى المملكة استعداداً للمنافسات الرسمية.

وعلى الرغم من المردود الهجومي الجيد لـ«التعاون» وتسجيله 4 أهداف، خلال الوديتين، لكن المهاجم عبد الرزاق حمدالله لم يتمكن من افتتاح أول أهدافه بقميص «التعاون»، خلال اللقاءين الأول والثاني.