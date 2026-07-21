عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

«التعاون» يتعادل مع «يوبين» البلجيكي ودياً

سيف رجب لاعب «التعاون» لحظة تسجيله الهدف (موقع النادي)
سيف رجب لاعب «التعاون» لحظة تسجيله الهدف (موقع النادي)
TT
TT

«التعاون» يتعادل مع «يوبين» البلجيكي ودياً

سيف رجب لاعب «التعاون» لحظة تسجيله الهدف (موقع النادي)
سيف رجب لاعب «التعاون» لحظة تسجيله الهدف (موقع النادي)

تعادل فريق «التعاون» مع نظيره «يوبين» البلجيكي بنتيجة 2-2، وذلك في ثاني مواجهاته الودية، ضِمن معسكره الخارجي المُقام في هولندا، والذي يمتد حتى 30 يوليو (تموز) الحالي. وجاءت ثنائية «السكري» عن طريق اللاعبيْن سيف رجب ومارين بيتكوف، بعد أن افتتح الفريق أول لقاءاته الودية بالفوز على «هيلموند» الهولندي بنتيجة 2-0.

ودخل المدرب الصربي زاركو لازيتيتش اللقاء بتشكيلة ضمّت مايلسون، محمد محزري، عون السلولي، المفرج، مارين بيتكوف، المرواني، الطليحي، فهد الرشيدي، محمد الكويكبي، سيف رجب، والمهاجم عبد الرزاق حمدالله، في حين غاب عن المشاركة قائد الفريق أشرف المهديوي.

وعمد الجهاز الفني إلى إتاحة الفرصة لعدد من العناصر الشابّة والزج بهم في اللقاء؛ بهدف اختبار جاهزيتهم والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية عن قرب قبل ختام المعسكر والعودة إلى المملكة استعداداً للمنافسات الرسمية.

وعلى الرغم من المردود الهجومي الجيد لـ«التعاون» وتسجيله 4 أهداف، خلال الوديتين، لكن المهاجم عبد الرزاق حمدالله لم يتمكن من افتتاح أول أهدافه بقميص «التعاون»، خلال اللقاءين الأول والثاني.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الأهلي ورديف... «اتفاق نهائي»

رياضة سعودية عبدالله رديف (الشرق الأوسط)

الأهلي ورديف... «اتفاق نهائي»

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي مع عبدالله رديف، مهاجم الهلال، للانضمام إلى صفوف الفريق.

أحمد الجدي (الرياض )
رياضة سعودية اندريه جيروتو (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

البرازيلي جيروتو... من التعاون إلى الفيصلي

اقترب الفيصلي من التعاقد مع المدافع البرازيلي اندريه جيروتو بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي التعاون، وفقاً لمصادر غلوبو البرازيلية.

نواف العقيّل (الرياض )
رياضة سعودية رافاييل أونييديكا (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

الاتحاد ينافس فرانكفورت على النيجيري أونييديكا

أرسل نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، عرضا رسميا الى كلوب بروج البلجيكي، للفوز بخدمات اللاعب النيجيري رافاييل أونييديكا.

نواف العقيّل (الرياض )
رياضة سعودية سفيان أمرابط (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

القادسية يفاوض سفيان أمرابط... والاتحاد يراقب

عاد اسم الدولي المغربي سفيان أمرابط ليتصدر واجهة سوق الانتقالات، بعدما دخل نادي القادسية السعودي على خط التفاوض مع فريق فنربخشة التركي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية محمد حريمات (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

تقييم «الاستقطاب» يحرم الاتفاق من المغربي محمد حريمات

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن نادي الاتفاق خسر فرصة التعاقد مع لاعب الوسط المغربي محمد حريمات، أفضل لاعب في بطولة كأس العرب الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض )