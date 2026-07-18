القباني يكسب تحدي «صعود الهضبة»

اختُتمت، مساء السبت، منافسات الجولة الثانية من بطولة السعودية «صعود الهضبة 2026»، والتي استضافتها عقبة المحمدية بمنطقة الشفا في محافظة الطائف، تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بصفته الجهة المالكة للبطولة.

وشهدت الجولة الثانية مشاركة 46 متسابقاً ومتسابقة، تنافسوا ضمن 10 فئات، إلى جانب كأس السيدات، على مسار عقبة المحمدية ذي الطبيعة الجبلية والمنعطفات المتتابعة، الذي شكّل اختباراً فنياً لقدرات المتسابقين في التحكم والقيادة، والموازنة بين السرعة والسيطرة.

وفي الترتيب العام للجولة، أحرز مأمون القباني المركز الأول بعد احتساب مجموع أفضل زمنين سجلهما في السباقات الأربعة، والبالغ 3 دقائق و25 ثانية و451 جزءاً من الثانية، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة، كما نجح في تسجيل رقم قياسي جديد لمسار عقبة المحمدية بعد أن أنهى السباق الثاني بزمن دقيقة واحدة و42 ثانية و301 جزء من الثانية.

وجاء فيصل القباني في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة و650 جزءاً من الثانية، وحل ربيع مؤيد الأعور في المركز الثالث بفارق 7 ثوانٍ و948 جزءاً من الثانية عن المتصدر.

وعلى الجانب التنظيمي، تولّى 38 مارشالاً مهام ميدانية أسهمت في نجاح الجولة الثانية، شملت تنظيم حركة المتسابقين والمركبات، ومتابعة جاهزية المسار، ودعم تطبيق إجراءات السلامة، ما انعكس على انسيابية المنافسات وخروجها بصورة منظمة وآمنة.

وتختتم بطولة صعود الهضبة 2026 منافساتها بالجولة الثالثة والأخيرة، التي تُقام على عقبة المحمدية خلال الفترة من 31 يوليو (تموز) إلى 1 أغسطس (آب) المقبل، لتُختتم معها منافسات البطولة.