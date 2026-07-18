النصر يتفق مع كوستا... والتسديد على دفعات

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن نادي النصر اتفق بشكل نهائي مع البرتغالي سامو كوستا، لاعب وسط ريال مايوركا الإسباني، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت المصادر أن العقود الخاصة بالصفقة رُفعت إلى اللجنة المالية لملاك نادي النصر لاعتمادها، تمهيداً لإتمام الإجراءات النهائية للتعاقد مع اللاعب البرتغالي، الذي جاء اختياره بناءً على طلب الأسترالي أنج بوستيكوغلو، مدرب الفريق، لتعزيز مركز المحور الدفاعي بعد رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وقاد البرتغالي سيماو، المدير الرياضي لنادي النصر، المفاوضات مع نادي ريال مايوركا، حيث تم الاتفاق على آلية سداد قيمة شراء عقد اللاعب على دفعات، في إطار العمل على استيفاء المتطلبات المالية اللازمة لإتمام الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التزامات مالية ورقابة مشددة على تعاقدات النادي؛ إذ لا تملك اللجنة التنفيذية صلاحية التوقيع النهائي مع أي لاعب قبل الحصول على موافقة اللجنة المالية لملاك النادي على الميزانية المخصصة للصفقة.

ويُعد سامو كوستا، البالغ من العمر 25 عاماً، من لاعبي الوسط الذين يجيدون أداء الأدوار الدفاعية، وسبق له تمثيل المنتخب البرتغالي، كما خاض تجارب مع أندية براغا وألميريا وريال مايوركا.