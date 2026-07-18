مركز طبي متخصص يعالج إصابة تمبكتي

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد انسحب من صفقة الغنام

فيسينغ مدرب الاتحاد يراقب أداء لاعبيه من على سقالة بجانب ملعب التدريبات في إسبانيا (موقع النادي)

أكدت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن نادي الاتحاد انسحب مؤقتاً من صفقة التعاقد مع خالد الغنام لاعب الاتفاق.

ووفقاً للمصادر فإن ذلك يعود إلى ترتيب النادي أولوياته حيث فضّل القائمون توجيه الميزانية المخصصة لصفقة خالد الغنام إلى اتجاه لاعب المحور الأجنبي الذي يعمل عليه النادي حالياً كهدف رئيسي واستراتيجي لتعزيز صفوف الفريق بعد رحيل فابينهو قائد الفريق عقب نهاية عقده مع النادي.

وكان نادي الاتحاد قد أتم الاتفاقيات اللازمة مع نظرائه في الاتفاق لانتقال الغنام قبل أن يتوقف الأمر تماماً من طرف الاتحاد.

ويستهدف الاتحاد صفقتين رئيسيتين على مستوى التعاقدات الأجنبية في هذه الفترة الصيفية، الأولى هي لاعب رقم 6 والثانية لاعب وسط آخر في مركز 8، ويعتقد الاتحاديون أن هذين التعاقدين سيستطيع من خلالهما الفريق رفع جودته في الموسم الجديد.

ورأى نادي الاتحاد بعد مراجعة شاملة أن صفقة الغنام لا تعد أولوية خاصة بامتلاك الفريق عدداً من اللاعبين في مركز الجناحين بين الأيمن والأيسر، ويعد خيار تحويل الميزانية المتاحة للتعاقد مع محور أجنبي هو الأولوية.