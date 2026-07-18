ناصر والحربي وكنو ومندش يلتحقون بمعسكر الهلال

التحق لاعبو الهلال الدوليون «ناصر الدوسري، ومتعب الحربي، ومحمد كنو، وسلطان مندش»، السبت، بمعسكر الفريق المقام في النمسا، وذلك بعد انقضاء الإجازة الإضافية التي منحت لهم من قبل الجهاز الفني للنادي العاصمي بعد مشاركتهم مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.

وكان المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز قد انضم إلى معسكر الفريق في النمسا أمس، بعد أن انتهت الإجازة الإضافية الممنوحة له بعد مشاركته مع منتخب بلاده، في حين سيحصل عدد من اللاعبين الدوليين؛ بينهم الفرنسي ثيو هيرنانديز، والبرتغالي روبن نيفيز، والمغربي ياسين بونو، على فترات راحة مماثلة بعد انتهاء مشاركاتهم في «المونديال».