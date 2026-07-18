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الرياضة رياضة سعودية

ناصر والحربي وكنو ومندش يلتحقون بمعسكر الهلال

مندش لدى وصوله إلى معسكر الهلال (موقع النادي)
مندش لدى وصوله إلى معسكر الهلال (موقع النادي)
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ناصر والحربي وكنو ومندش يلتحقون بمعسكر الهلال

مندش لدى وصوله إلى معسكر الهلال (موقع النادي)
مندش لدى وصوله إلى معسكر الهلال (موقع النادي)

التحق لاعبو الهلال الدوليون «ناصر الدوسري، ومتعب الحربي، ومحمد كنو، وسلطان مندش»، السبت، بمعسكر الفريق المقام في النمسا، وذلك بعد انقضاء الإجازة الإضافية التي منحت لهم من قبل الجهاز الفني للنادي العاصمي بعد مشاركتهم مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.

وكان المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز قد انضم إلى معسكر الفريق في النمسا أمس، بعد أن انتهت الإجازة الإضافية الممنوحة له بعد مشاركته مع منتخب بلاده، في حين سيحصل عدد من اللاعبين الدوليين؛ بينهم الفرنسي ثيو هيرنانديز، والبرتغالي روبن نيفيز، والمغربي ياسين بونو، على فترات راحة مماثلة بعد انتهاء مشاركاتهم في «المونديال».

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الدرعية يدشن ودياته برباعية في تريليبورغ السويدي

من معسكر الدرعية المقام في السويد (موقع النادي)
من معسكر الدرعية المقام في السويد (موقع النادي)
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الدرعية يدشن ودياته برباعية في تريليبورغ السويدي

من معسكر الدرعية المقام في السويد (موقع النادي)
من معسكر الدرعية المقام في السويد (موقع النادي)

افتتح الدرعية مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بالسويد، بالفوز على تريليبورغ السويدي بنتيجة 4 - 1، في أولى تجاربه التحضيرية استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وجاءت المباراة في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات.

وسيواجه الدرعية فريق إف إيه 2000 الدنماركي في مباراته الودية الثانية يوم 23 يوليو (تموز)، مواصلاً تحضيراته للموسم الجديد.

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السنغالي سيك ينضم إلى الفيصلي

عبد الله سيك مدافع السنغال إلى الفيصلي (أ.ف.ب)
عبد الله سيك مدافع السنغال إلى الفيصلي (أ.ف.ب)
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السنغالي سيك ينضم إلى الفيصلي

عبد الله سيك مدافع السنغال إلى الفيصلي (أ.ف.ب)
عبد الله سيك مدافع السنغال إلى الفيصلي (أ.ف.ب)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي الفيصلي توصل لاتفاق للحصول على خدمات عبد الله سيك، مدافع منتخب السنغال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

ووفقاً للمصادر ذاتها، سيمتد عقد سيك البالغ من العمر 34 عاماً مع الفيصلي لمدة موسم واحد.

سيك يملك 23 مباراة دولية رفقة أسود التيرانغا سجل خلالها أربعة أهداف وصنع 2، كما شارك بديلاً أمام العراق وصنع هدفاً في المباراة التي انتهت بفوز السنغال بخماسية نظيفة ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026.

ويأتي الاتفاق مع سيك ضمن خطة الفيصلي الساعي لتعزيز صفوفه عقب عودته إلى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الفيصلي يترقب وصول كريستيان باسوغوغ إلى سلوفينيا للتوقيع النهائي

الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (نادي الأخدود)
الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (نادي الأخدود)
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الفيصلي يترقب وصول كريستيان باسوغوغ إلى سلوفينيا للتوقيع النهائي

الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (نادي الأخدود)
الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (نادي الأخدود)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن إدارة نادي الفيصلي تنتظر وصول الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (30 عاماً) خلال اليومين المقبلين لتوقيع العقد النهائي الذي يمتد إلى نهاية 2027، وذلك بتوصية من مدرب الفريق الإيطالي جيوفاني سولينس، لخبرة الكاميروني ومعرفته عن الدوري السعودي والأجواء المصاحبة في المباريات مما يسهل تأقلم اللاعب سريعاً خلال مسيرته الاحترافية مع الفيصلي، وبذلك يشكل ثنائياً مع المهاجم الجديد الذي وقعت معه إدارة النادي، الفرنسي ألكسندر ميندي، الذي سيشارك اليوم في المباراة الودية أمام فريق تورنيششي السلوفيني في أولى مواجهات الفيصلي الودية في معسكره الحالي بسلوفينيا.

يذكر أن الكاميروني كريستيان باسوغوغ خاض مع نادي الأخدود موسماً مميزاً في دوري روشن السعودي (2025-2026)، حيث شارك في 29 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 أهداف.

مسيرته الدولية: هو أحد العناصر البارزة في المنتخب الكاميروني، واختير أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا 2017 التي تُوج بلقبها مع «الأسود».

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