مصادر لـ«الشرق الأوسط»: صفقة شراكة النصر و«البحر الأحمر» مهددة

رباعية هولشتاين الألماني تدق جرس الإنذار في الأهلي

تعرض فريق الأهلي لخسارة كبيرة قد تستدعي الوقوف عندها طويلاً، وذلك على يد هولشتاين كيل الألماني بنتيجة 4 – 1، في ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام في النمسا، وقبل انتقاله إلى البرتغال لاستكمال المرحلة الأخيرة من المعسكر الخارجي.

وبدأ المدرب الألماني ماتياس يايسله اللقاء بتشكيلة ضمت سلمان الجدعاني في حراسة المرمى، وأمامه ماتيو دامس ومحمد سليمان بكر في قلب الدفاع، وزكريا هوساوي في الظهير الأيسر، ومحمد عبد الرحمن في الظهير الأيمن. وفي وسط الملعب شارك فالنتين أتانغانا وإنزو ميو، بينما لعب إدوارد سبيرتسيان خلف المهاجم، وصالح أبو الشامات في الجناح الأيسر، وماتيوس غونسالفيس في الجناح الأيمن، وريكاردو ماتياس في خط الهجوم.

وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق البرازيلي ريكاردو ماتياس، بعدما تابع كرة مرتدة من حارس هولشتاين إثر تسديدة من ماتيوس غونسالفيس، ليضعها في الشباك معلناً تقدم فريقه.

ورد الفريق الألماني بهدف التعادل في الدقيقة 41 عبر كاسبر كافيتز بتسديدة متقنة، قبل أن يستغل خطأ في التمرير من ماتيو دامس ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم هولشتاين كيل 2 - 1.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى يايسله تغييرات واسعة، بخروج سلمان الجدعاني، وصالح أبو الشامات، وماتيو دامس، ومحمد سليمان بكر، ومحمد عبد الرحمن، وفالنتين أتانجانا، وإدوارد سبيرتسيان، وإنزو ميو، وماتيوس غونسالفيس، وريكاردو ماتياس، ودخول علي باخشوين، وأسامة الدغمة، وريان حامد، ووائل الجهني، وزياد الملا، وفيصل فلاتة، وسالم عبد الله، وياسين الزبيدي، ومشعل المطيري، وموسى أبو بكر.

وواصل هولشتاين كيل أفضليته في الشوط الثاني، بعدما سجل هاريس فيل الهدف الثالث برأسية في الدقيقة 49، قبل أن يضيف الفريق الألماني الهدف الرابع برأسية أخرى في الدقيقة 60، لتنتهي المباراة بفوز هولشتاين كيل بنتيجة 4 - 1.

وشهدت المباراة استمرار غياب الغامبي أبوبكر كينتيه عن قائمة الأهلي للمباراة الثانية على التوالي، إلى جانب غياب البرازيلي جالينو لعدم اكتمال جاهزيته البدنية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى البرتغال عقب نهاية مواجهة هولشتاين كيل، لاستكمال المرحلة الأخيرة من المعسكر الخارجي، والتي تستمر حتى 28 يوليو (تموز)، ضمن برنامج الإعداد للموسم الرياضي الجديد.