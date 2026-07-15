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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: صفقة شراكة النصر و«البحر الأحمر» مهددة

بعد اقتراب الأهلي من تجديد العقد

صفقة رعاية شركة «البحر الأحمر» لفريق نادي النصر مهددة بالإلغاء (موقع النادي)
صفقة رعاية شركة «البحر الأحمر» لفريق نادي النصر مهددة بالإلغاء (موقع النادي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: صفقة شراكة النصر و«البحر الأحمر» مهددة

صفقة رعاية شركة «البحر الأحمر» لفريق نادي النصر مهددة بالإلغاء (موقع النادي)
صفقة رعاية شركة «البحر الأحمر» لفريق نادي النصر مهددة بالإلغاء (موقع النادي)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن الاتفاق الوشيك بين نادي النصر وشركة «البحر الأحمر» بات مهدداً بعدم الاكتمال، وذلك بعد تطورات شهدتها المفاوضات خلال الأيام الماضية.

وأوضحت المصادر أن الأهلي بات قريباً من التوصل إلى اتفاق مع ذات الشركة لتجديد عقد الرعاية بين الطرفين، بعد تقدم المباحثات بشكل كبير، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار الشركة مع النادي الجداوي، بدلاً من انتقالها لرعاية النصر كما كان مخططاً في وقت سابق.

وكانت «الشرق الأوسط» انفردت سابقاً بالكشف عن اقتراب النصر من التوصل إلى اتفاق مع شركة «البحر الأحمر» لتصبح راعياً بلاتينياً للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسمين، قبل أن تشهد المفاوضات تغييرات أعادت الملف إلى نقطة الترقب.

وتشير المصادر إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد وجهة الرعاية، في ظل استمرار المحاولات من جميع الأطراف لحسم الملف بصورة نهائية، سواء باستمرار «البحر الأحمر» مع الأهلي، أو انتقالها إلى النصر.

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رباعية هولشتاين الألماني تدق جرس الإنذار في الأهلي

من مباراة الأهلي وهولشتاين كيل الألماني في النمسا (موقع النادي الأهلي)
من مباراة الأهلي وهولشتاين كيل الألماني في النمسا (موقع النادي الأهلي)
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رباعية هولشتاين الألماني تدق جرس الإنذار في الأهلي

من مباراة الأهلي وهولشتاين كيل الألماني في النمسا (موقع النادي الأهلي)
من مباراة الأهلي وهولشتاين كيل الألماني في النمسا (موقع النادي الأهلي)

تعرض فريق الأهلي لخسارة كبيرة قد تستدعي الوقوف عندها طويلاً، وذلك على يد هولشتاين كيل الألماني بنتيجة 4 – 1، في ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام في النمسا، وقبل انتقاله إلى البرتغال لاستكمال المرحلة الأخيرة من المعسكر الخارجي.

وبدأ المدرب الألماني ماتياس يايسله اللقاء بتشكيلة ضمت سلمان الجدعاني في حراسة المرمى، وأمامه ماتيو دامس ومحمد سليمان بكر في قلب الدفاع، وزكريا هوساوي في الظهير الأيسر، ومحمد عبد الرحمن في الظهير الأيمن. وفي وسط الملعب شارك فالنتين أتانغانا وإنزو ميو، بينما لعب إدوارد سبيرتسيان خلف المهاجم، وصالح أبو الشامات في الجناح الأيسر، وماتيوس غونسالفيس في الجناح الأيمن، وريكاردو ماتياس في خط الهجوم.

وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق البرازيلي ريكاردو ماتياس، بعدما تابع كرة مرتدة من حارس هولشتاين إثر تسديدة من ماتيوس غونسالفيس، ليضعها في الشباك معلناً تقدم فريقه.

ورد الفريق الألماني بهدف التعادل في الدقيقة 41 عبر كاسبر كافيتز بتسديدة متقنة، قبل أن يستغل خطأ في التمرير من ماتيو دامس ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم هولشتاين كيل 2 - 1.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى يايسله تغييرات واسعة، بخروج سلمان الجدعاني، وصالح أبو الشامات، وماتيو دامس، ومحمد سليمان بكر، ومحمد عبد الرحمن، وفالنتين أتانجانا، وإدوارد سبيرتسيان، وإنزو ميو، وماتيوس غونسالفيس، وريكاردو ماتياس، ودخول علي باخشوين، وأسامة الدغمة، وريان حامد، ووائل الجهني، وزياد الملا، وفيصل فلاتة، وسالم عبد الله، وياسين الزبيدي، ومشعل المطيري، وموسى أبو بكر.

وواصل هولشتاين كيل أفضليته في الشوط الثاني، بعدما سجل هاريس فيل الهدف الثالث برأسية في الدقيقة 49، قبل أن يضيف الفريق الألماني الهدف الرابع برأسية أخرى في الدقيقة 60، لتنتهي المباراة بفوز هولشتاين كيل بنتيجة 4 - 1.

وشهدت المباراة استمرار غياب الغامبي أبوبكر كينتيه عن قائمة الأهلي للمباراة الثانية على التوالي، إلى جانب غياب البرازيلي جالينو لعدم اكتمال جاهزيته البدنية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى البرتغال عقب نهاية مواجهة هولشتاين كيل، لاستكمال المرحلة الأخيرة من المعسكر الخارجي، والتي تستمر حتى 28 يوليو (تموز)، ضمن برنامج الإعداد للموسم الرياضي الجديد.

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الرياضة رياضة سعودية

توصية «الشورى» ترسم مساراً جامعياً للمواهب الرياضية

مجلس الشورى طالب أكاديمية مهد بالتوسع في برنامج الابتعاث الرياضي (أكاديمية مهد)
مجلس الشورى طالب أكاديمية مهد بالتوسع في برنامج الابتعاث الرياضي (أكاديمية مهد)
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توصية «الشورى» ترسم مساراً جامعياً للمواهب الرياضية

مجلس الشورى طالب أكاديمية مهد بالتوسع في برنامج الابتعاث الرياضي (أكاديمية مهد)
مجلس الشورى طالب أكاديمية مهد بالتوسع في برنامج الابتعاث الرياضي (أكاديمية مهد)

فتح قرار مجلس الشورى، الداعي إلى دراسة تخصيص مقاعد في الجامعات السعودية للطلاب المتميزين رياضياً، الباب أمام مرحلة جديدة لتمكين المواهب الوطنية من الجمع بين التعليم الجامعي والمسيرة الرياضية، في خطوة يرى مختصون أنها قد تسهم في الحفاظ على المواهب ورفع جودة مخرجات الرياضة السعودية.

وطالب المجلس، في قرار أصدره مؤخراً، وزارة الرياضة بدراسة تخصيص مقاعد في الجامعات السعودية لجذب الرياضيين المتميزين، كما دعاها إلى إجراء دراسة لتحديد العوامل المؤثرة في الحضور الجماهيري للمسابقات الرياضية، وتبني برامج ومبادرات لرفع معدلاته بما يحقق مستهدفات القطاع الرياضي، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول الرياضية واستثمارها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يعزز قيمتها الاقتصادية واستدامتها المالية.

كما أصدر المجلس قراراً آخر طالب فيه أكاديمية مهد الرياضية بتطوير منظومة البحث العلمي وإجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تدعم اكتشاف الموهوبين وتطوير أدائهم، إضافة إلى التوسع في برنامج الابتعاث الرياضي ليشمل جميع رياضات الأكاديمية، وتعزيز مسار الاحتراف الدولي لصقل المواهب الوطنية واستمرارها في بيئات تنافسية محلية وخارجية.

ويرى المدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي بندر الجعيثن أن التوصية تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الرياضة السعودية، مؤكداً أن الجامعات تعد أحد أهم روافد صناعة الرياضيين في الدول المتقدمة.

وقال الجعيثن لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس الشورى لم يتخذ هذا القرار من فراغ، وذلك في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام، مشيراً إلى أن الجامعات يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في اكتشاف المواهب وصقلها، إلى جانب تمكين الرياضيين من مواصلة تعليمهم دون التأثير في مسيرتهم الرياضية.

وأضاف أن رفع المستوى العلمي للرياضي يسهم في تعزيز ثقافته ووعيه، وهو ما ينعكس إيجاباً على أدائه داخل المنافسات وخارجها، لافتاً إلى أن كثيراً من الجامعات العالمية أصبحت رافداً رئيسياً لإعداد الرياضيين واستقطاب الجماهير للفعاليات الرياضية.

وفيما يتعلق بالحضور الجماهيري، أوضح الجعيثن أن زيادة أعداد المشجعين لا ترتبط بالمنافسة فقط، بل بتطوير تجربة المشجع داخل المنشآت الرياضية، من خلال توفير البرامج والخدمات التي تجعل حضور المباريات أكثر جاذبية.

وأشار إلى أن أكاديمية مهد تؤدي دوراً مهماً في اكتشاف المواهب، مؤكداً أن نجاح هذه المهمة يعتمد على وجود مدربين متخصصين قادرين على اكتشاف اللاعبين وصقلهم فنياً وذهنياً، إلى جانب توسيع برامج الابتعاث والاحتكاك الخارجي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة في المحافل الدولية.

من جانبه، عدّ إسلام سراج، لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، واللاعب السابق في عدد من الأندية السعودية، توصيات مجلس الشورى خطوة مهمة لدعم مسيرة الرياضة السعودية، مؤكداً أن تخصيص مقاعد جامعية للطلاب المتميزين رياضياً من شأنه أن يساعد المواهب على مواصلة تعليمها دون التخلي عن مسيرتها الرياضية.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التوصيات المتعلقة بتطوير أكاديمية مهد، والتوسع في برامج الابتعاث الرياضي، وتعزيز مسارات الاحتراف الخارجي، تمثل دعماً مهماً للمواهب السعودية، مضيفاً أن اللاعب السعودي يمتلك الإمكانات التي تؤهله للاحتراف خارجياً متى ما توفرت له البيئة المناسبة وفرص الاحتكاك الدولي.

وأشار إلى أن الاهتمام بالبحث العلمي وتطوير برامج اكتشاف المواهب سيسهم في إعداد جيل جديد من الرياضيين، معرباً عن ثقته بأن هذه التوجهات ستنعكس إيجاباً على مستقبل الرياضة السعودية وتعزز حضورها في المحافل الدولية.

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الرياضة رياضة سعودية

دوران وسيماكان يلتحقان بتدريبات النصر

دوران في طريقه لتدريبات النصر (موقع النادي)
دوران في طريقه لتدريبات النصر (موقع النادي)
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دوران وسيماكان يلتحقان بتدريبات النصر

دوران في طريقه لتدريبات النصر (موقع النادي)
دوران في طريقه لتدريبات النصر (موقع النادي)

انتظم الكولومبي جون دوران والفرنسي محمد سيماكان، الثلاثاء، في تدريبات فريق النصر التي جرت على ملعب النادي.

وانطلقت الحصة التدريبية بإشراف المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، الذي بدأ تنفيذ برنامجه الإعدادي استعداداً للموسم الجديد، وشهدت التدريبات المشاركة الأولى للثنائي دوران وسيماكان مع الفريق خلال فترة الإعداد الحالية.

وفي الوقت ذاته، تسابق إدارة النصر الزمن لحسم ترتيبات المرحلة المقبلة من البرنامج الإعدادي؛ إذ تدرس إمكانية تقديم موعد إقامة معسكر الفريق في البرتغال، وفي حال تعذر ذلك تعمل على إعداد خطة بديلة تتضمن خوض مباراة ودية في الرياض قبل السفر، لتعويض المواجهة الودية التي كانت مقررة أمام ضمك ضمن معسكر أبها قبل إلغائه.

وفي الجانب الطبي، يواصل الثنائي سلطان الغنام ومبارك البوعينين تنفيذ برنامجهما التأهيلي بإشراف الجهاز الطبي، تمهيداً لعودتهما إلى التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما، فيما واصل بقية لاعبي الفريق تدريباتهم وفق البرنامج الفني والبدني الذي وضعه الجهاز الفني استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

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