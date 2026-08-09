مصادر «الشرق الأوسط»: صفقة كوستا تستنفد ميزانية النصر من الاستقطاب... وموافقة صباحية سبقت الإعلان

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت إعلان نادي النصر تعاقده رسمياً مع البرتغالي سامو كوستا، موضحة أن إدارة النادي توصلت صباح الاثنين إلى اتفاق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين يسمح لها بإتمام الصفقة، باعتبار أن التعاقد مع اللاعب سيكون خارج ميزانية النادي المباشرة، على أن يتم تمويل الصفقة بالكامل من خلال برنامج الاستقطاب.
وأوضحت المصادر أن النصر ونادي ريال مايوركا الإسباني كانا قد توصلا إلى اتفاق كامل بشأن انتقال اللاعب قبل نحو شهر ونصف الشهر، فيما ظل إتمام الصفقة رسمياً مرتبطاً باستكمال الموافقات والإجراءات المالية اللازمة.
وأضافت المصادر أن الساعات الممتدة من صباح الأحد وحتى فترة العصر شهدت استكمال وتوقيع العقود الرسمية بين النصر ومايوركا، بعد الحصول على الموافقة اللازمة، ليعلن النادي بعدها تعاقده مع اللاعب رسمياً.
وبحسب المصادر، أُبلغت إدارة النصر عقب إتمام صفقة كوستا باستنفاد الميزانية المخصصة للنادي ضمن برنامج الاستقطاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتكون صفقة اللاعب البرتغالي قد استنفدت كامل المبلغ المخصص للنصر من البرنامج لهذا الصيف.