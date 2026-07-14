بطولة «صعود الهضبة» تعود بـ10 فئات... وكأس للسيدات

تعود منافسات بطولة السعودية صعود الهضبة 2026 إلى عقبة المحمدية بمنطقة الشفا في محافظة الطائف، مع إقامة الجولة الثانية يومي 17 و18 يوليو (تموز) الحالي.

وتنطلق الجولة الثانية بعد بداية قوية شهدتها الجولة الافتتاحية، التي حسم فيها مأمون عمرو القباني صدارة الترتيب العام بزمن بلغ 3 دقائق و28 ثانية و936 جزءاً من الثانية، متقدماً على فيصل سفيان القباني صاحب المركز الثاني بفارق 787 جزءاً من الثانية فقط، فيما حل أحمد القايدي ثالثاً بفارق 13 ثانية و292 جزءاً من الثانية عن المتصدر، في جولة افتتاحية عكست قوة المنافسة وتقارب المستويات بين المتسابقين.

وتقام منافسات الجولة الثانية ضمن 10 فئات، إلى جانب كأس السيدات، على مسار عقبة المحمدية الذي يمتد لمسافة 4.2 كيلومتر، ويتضمن 30 منعطفاً، صعوداً من ارتفاع 1900 متر إلى نحو 2150 متراً فوق سطح البحر، بما يضع المتسابقين أمام اختبار يجمع بين دقة القيادة، وحسن التعامل مع المنعطفات، والقدرة على الموازنة بين السرعة والسيطرة.

ويشهد الجمعة انطلاق برنامج الجولة بإجراءات التدقيق الإداري والفحص الفني للمركبات المشاركة، ثم يُعقد اجتماع السائقين بحضور الحكام والفرق التنظيمية والفنية، ثم تُقام التجارب الرسمية، قبل انطلاق السباق الأول. وتتواصل المنافسات يوم السبت بإقامة السباق الثاني، يليه السباقان الثالث والرابع، ثم يُقام حفل توزيع الجوائز.

وعلى مستوى التنظيم الميداني، كان لوجود 38 مارشالاً دور بارز في نجاح الجولة الأولى، من خلال تنظيم حركة المتسابقين والمركبات، ومتابعة جاهزية الموقع، ودعم تطبيق إجراءات السلامة، ما أسهم في سير المنافسات بصورة منظمة وآمنة.

وتُختتم بطولة السعودية صعود الهضبة 2026 بالجولة الثالثة والأخيرة، التي تقام على المسار نفسه خلال الفترة من 31 يوليو إلى 1 أغسطس (آب) المقبل، ليُسدل الستار على منافسات الموسم في الطائف.