مدلج المدلج لـ«الشرق الأوسط»: سلوفينيا خيار مثالي لتجهيز «الفيصلي» للموسم الجديد

أكد مدلج المدلج، مساعد المدير التنفيذي بنادي الفيصلي، لـ«الشرق الأوسط»، أن معسكر الفريق الإعدادي في سلوفينيا يمثل محطة مهمة في التحضير للموسم الجديد، مُعرباً عن ثقته بأن يحقق المعسكر أهدافه الفنية ويمنح الجهاز الفني فرصة مثالية للوقوف على جاهزية اللاعبين.

وأوضح المدلج أن اختيار سلوفينيا جاء بعد دراسة مستفيضة؛ نظراً لما توفره من مقوّمات تساعد على إنجاح فترة الإعداد، سواء من حيث جودة المنشآت الرياضية، أم توافر الملاعب المناسبة، أم إمكانية خوض 4 إلى 5 مباريات تجريبية، إلى جانب الأجواء المُناخية الملائمة والإقامة التي تهيئ اللاعبين بدنياً وفنياً بأفضل صورة.

وقال: «نسعى لأن تكون فترة الإعداد على أعلى درجات الجودة، بما ينعكس إيجاباً على جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم، وقد حرصنا على توفير جميع متطلبات المعسكر بما يخدم عمل الجهاز الفني».

وأضاف أن جميع التجهيزات الخاصة بالمعسكر اكتملت، بما في ذلك الأجهزة والمُعدات الفنية والبدنية والصالات الرياضية، مؤكداً أن برنامج الإعداد يسير وفق الخطة الموضوعة مسبقاً بالتنسيق مع الجهاز الفني، بقيادة المدرب الإيطالي جيوفاني وطاقمه المساعد.

كان المدلج قد وصل إلى سلوفينيا قبل بعثة الفريق التي التحقت بالمعسكر، مساء اليوم، وذلك للإشراف على الترتيبات النهائية والتأكد من جاهزية جميع المرافق والتجهيزات، ضِمن استعدادات «الفيصلي» لخوض منافسات الموسم المقبل في «دوري روشن السعودي للمحترفين».