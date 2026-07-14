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مدلج المدلج لـ«الشرق الأوسط»: سلوفينيا خيار مثالي لتجهيز «الفيصلي» للموسم الجديد

مدلج المدلج (نادي الفيصلي)
مدلج المدلج (نادي الفيصلي)
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مدلج المدلج لـ«الشرق الأوسط»: سلوفينيا خيار مثالي لتجهيز «الفيصلي» للموسم الجديد

مدلج المدلج (نادي الفيصلي)
مدلج المدلج (نادي الفيصلي)

أكد مدلج المدلج، مساعد المدير التنفيذي بنادي الفيصلي، لـ«الشرق الأوسط»، أن معسكر الفريق الإعدادي في سلوفينيا يمثل محطة مهمة في التحضير للموسم الجديد، مُعرباً عن ثقته بأن يحقق المعسكر أهدافه الفنية ويمنح الجهاز الفني فرصة مثالية للوقوف على جاهزية اللاعبين.

وأوضح المدلج أن اختيار سلوفينيا جاء بعد دراسة مستفيضة؛ نظراً لما توفره من مقوّمات تساعد على إنجاح فترة الإعداد، سواء من حيث جودة المنشآت الرياضية، أم توافر الملاعب المناسبة، أم إمكانية خوض 4 إلى 5 مباريات تجريبية، إلى جانب الأجواء المُناخية الملائمة والإقامة التي تهيئ اللاعبين بدنياً وفنياً بأفضل صورة.

وقال: «نسعى لأن تكون فترة الإعداد على أعلى درجات الجودة، بما ينعكس إيجاباً على جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم، وقد حرصنا على توفير جميع متطلبات المعسكر بما يخدم عمل الجهاز الفني».

وأضاف أن جميع التجهيزات الخاصة بالمعسكر اكتملت، بما في ذلك الأجهزة والمُعدات الفنية والبدنية والصالات الرياضية، مؤكداً أن برنامج الإعداد يسير وفق الخطة الموضوعة مسبقاً بالتنسيق مع الجهاز الفني، بقيادة المدرب الإيطالي جيوفاني وطاقمه المساعد.

كان المدلج قد وصل إلى سلوفينيا قبل بعثة الفريق التي التحقت بالمعسكر، مساء اليوم، وذلك للإشراف على الترتيبات النهائية والتأكد من جاهزية جميع المرافق والتجهيزات، ضِمن استعدادات «الفيصلي» لخوض منافسات الموسم المقبل في «دوري روشن السعودي للمحترفين».

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البرازيلي هوغو مورا يلتحق بمعسكر الفيحاء في هولندا

جانب من وصول فريق الفيحاء لهولندا (نادي الفيحاء)
جانب من وصول فريق الفيحاء لهولندا (نادي الفيحاء)
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البرازيلي هوغو مورا يلتحق بمعسكر الفيحاء في هولندا

جانب من وصول فريق الفيحاء لهولندا (نادي الفيحاء)
جانب من وصول فريق الفيحاء لهولندا (نادي الفيحاء)

وصلت بعثة فريق الفيحاء إلى مطار أمستردام، قبل أن تتوجه إلى مدينة زالتبومل، التي تستضيف المعسكر الخارجي للفريق استعداداً للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يلتحق لاعب الوسط البرازيلي هوغو مورا، لاعب فاسكو دا غاما، ببعثة الفريق في هولندا مساء اليوم أو غداً، تمهيداً لتوقيع عقد احترافي لمدة موسم واحد، وذلك بناءً على توصية من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وكان اللاعب قد أجرى الفحص الطبي قبل التوقيع النهائي، وأثبتت نتائجه سلامته وجاهزيته من الناحية الطبية، تمهيداً لإتمام إجراءات التعاقد.

ويأتي انتقال هوغو مورا إلى الفيحاء بعد فسخ عقده مع فاسكو دا غاما لإتمام الصفقة.

وبدأ اللاعب مسيرته في أكاديمية فلامنغو، قبل أن يخوض عدة تجارب في الكرة البرازيلية، أبرزها مع كوريتيبا وأثلتيكو باراناينسي، ثم انتقل إلى فاسكو دا غاما، حيث قدم مستويات لافتة جعلته أحد العناصر الأساسية في خط الوسط خلال الفترة الماضية.

وتمثل هذه الصفقة أول تجربة احترافية له في الملاعب السعودية.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأهلي يتفق مع الفتح على ضم نايف مسعود

نايف مسعود (نادي الفتح)
نايف مسعود (نادي الفتح)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأهلي يتفق مع الفتح على ضم نايف مسعود

نايف مسعود (نادي الفتح)
نايف مسعود (نادي الفتح)

أتمت إدارة النادي الأهلي اتفاقها مع نظيرتها في نادي الفتح لشراء عقد اللاعب نايف مسعود، في إطار تحركاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الأهلي طلبت من اللاعب الالتحاق بمعسكر الفريق المقام حالياً في البرتغال، تمهيداً لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، قبل توقيع العقود وإكمال إجراءات انتقاله بشكل رسمي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن اجتياز اللاعب للفحص الطبي سيكون الخطوة الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، التي تأتي ضمن خطة الأهلي لحسم ملف التعاقدات في وقت مبكر من فترة الإعداد.

ويستهدف الأهلي من إنهاء صفقاته مبكراً منح الجهاز الفني، بقيادة الألماني ماتياس يايسله، الوقت الكافي لتهيئة ودمج اللاعبين الجدد، بما يعزز جاهزية الفريق لخوض منافسات الموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة النادي في أكثر من استحقاق، يتقدمها دوري روشن السعودي وبطولة القارات.

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الاتحاد يغادر إلى ماربيا لبدء التحضيرات للموسم الجديد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي إلى مدينة ماربيا الإسبانية (نادي الاتحاد)
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي إلى مدينة ماربيا الإسبانية (نادي الاتحاد)
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الاتحاد يغادر إلى ماربيا لبدء التحضيرات للموسم الجديد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي إلى مدينة ماربيا الإسبانية (نادي الاتحاد)
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي إلى مدينة ماربيا الإسبانية (نادي الاتحاد)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي إلى مدينة ماربيا الإسبانية، لإقامة معسكره الخارجي هناك.

ويمثل هذا المعسكر المرحلة الرئيسية من برنامج إعداد الفريق للموسم الرياضي الجديد 2026 - 2027، وسط تطلعات لرفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية.

ويمتد المعسكر حتى 31 يوليو (تموز) الحالي، حيث وضع الجهاز الفني برنامجاً تدريبياً مكثفاً يتضمن حصصاً بدنية وفنية يومية، إلى جانب خوض 3 مباريات ودية تهدف للوقوف على جاهزية اللاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، وتجربة عدد من الخيارات التكتيكية قبل بداية الموسم.

واختارت إدارة الاتحاد مدينة ماربيا لاستضافة المعسكر لما تتمتع به من مرافق رياضية متطورة وأجواء مناخية مناسبة، جعلتها وجهة مفضلة للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية خلال فترة الإعداد الصيفية.

كما سيخوض الفريق تدريباته على ملاعب مجهزة بأحدث الإمكانات، بما يضمن توفير أفضل بيئة عمل للجهاز الفني واللاعبين.

ويكتسب المعسكر أهمية خاصة؛ إذ يمثل المحطة الأبرز في تجهيز (العميد) للموسم الجديد، قبل التوجه للعاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مواجهة الجزيرة الإماراتي في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي المباراة التي يسعى الاتحاد لدخولها بأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

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