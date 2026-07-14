مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأهلي يتفق مع الفتح على ضم نايف مسعود

أتمت إدارة النادي الأهلي اتفاقها مع نظيرتها في نادي الفتح لشراء عقد اللاعب نايف مسعود، في إطار تحركاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الأهلي طلبت من اللاعب الالتحاق بمعسكر الفريق المقام حالياً في البرتغال، تمهيداً لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، قبل توقيع العقود وإكمال إجراءات انتقاله بشكل رسمي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن اجتياز اللاعب للفحص الطبي سيكون الخطوة الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، التي تأتي ضمن خطة الأهلي لحسم ملف التعاقدات في وقت مبكر من فترة الإعداد.

ويستهدف الأهلي من إنهاء صفقاته مبكراً منح الجهاز الفني، بقيادة الألماني ماتياس يايسله، الوقت الكافي لتهيئة ودمج اللاعبين الجدد، بما يعزز جاهزية الفريق لخوض منافسات الموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة النادي في أكثر من استحقاق، يتقدمها دوري روشن السعودي وبطولة القارات.