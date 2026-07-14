البرازيلي هوغو مورا يلتحق بمعسكر الفيحاء في هولندا

وصلت بعثة فريق الفيحاء إلى مطار أمستردام، قبل أن تتوجه إلى مدينة زالتبومل، التي تستضيف المعسكر الخارجي للفريق استعداداً للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يلتحق لاعب الوسط البرازيلي هوغو مورا، لاعب فاسكو دا غاما، ببعثة الفريق في هولندا مساء اليوم أو غداً، تمهيداً لتوقيع عقد احترافي لمدة موسم واحد، وذلك بناءً على توصية من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وكان اللاعب قد أجرى الفحص الطبي قبل التوقيع النهائي، وأثبتت نتائجه سلامته وجاهزيته من الناحية الطبية، تمهيداً لإتمام إجراءات التعاقد.

ويأتي انتقال هوغو مورا إلى الفيحاء بعد فسخ عقده مع فاسكو دا غاما لإتمام الصفقة.

وبدأ اللاعب مسيرته في أكاديمية فلامنغو، قبل أن يخوض عدة تجارب في الكرة البرازيلية، أبرزها مع كوريتيبا وأثلتيكو باراناينسي، ثم انتقل إلى فاسكو دا غاما، حيث قدم مستويات لافتة جعلته أحد العناصر الأساسية في خط الوسط خلال الفترة الماضية.

وتمثل هذه الصفقة أول تجربة احترافية له في الملاعب السعودية.