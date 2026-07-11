زيدان يتوج بكأس البولو ضمن فريق الأمير ويليام

حقَّق السعودي عمرو زيدان، لاعب البولو، لقب كأس البولو الخيرية الملكية، ضمن الفريق الذي يقوده الأمير ويليام آرثر فيليب لويس، أمير ويلز، في المباراة التي أُقيمت بمدينة وندسور البريطانية، بحضور جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لشركة «الدرعية».
وجاء تتويج زيدان بعد مشاركة فريقه في المباراة الخيرية السنوية، التي تُعدُّ من أبرز فعاليات البولو في بريطانيا، وتُقام برعاية أمير ويلز، وتُخصَّص عوائدها لدعم عدد من المبادرات والمؤسسات الخيرية.
وتأتي مشاركة زيدان امتداداً لحضوره المستمر في البطولة خلال الأعوام الماضية، إذ يُعدُّ من الأسماء المعتادة في المنافسات الدولية ومنها كأس البولو الخيرية الملكية، التي تشهد مشاركة نخبة من لاعبي البولو والشخصيات البارزة من مختلف دول العالم.