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الرياضة رياضة سعودية

مصادر «الشرق الأوسط»: صفقة رعاية منتظرة بين النصر و«البحر الأحمر»

وجود الأسماء العالمية عزّز من جاذبية النادي لدى الشركات الراعية (نادي النصر)
وجود الأسماء العالمية عزّز من جاذبية النادي لدى الشركات الراعية (نادي النصر)
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مصادر «الشرق الأوسط»: صفقة رعاية منتظرة بين النصر و«البحر الأحمر»

وجود الأسماء العالمية عزّز من جاذبية النادي لدى الشركات الراعية (نادي النصر)
وجود الأسماء العالمية عزّز من جاذبية النادي لدى الشركات الراعية (نادي النصر)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن نادي النصر اقترب من إتمام اتفاق مع شركة البحر الأحمر لتصبح راعياً رسمياً وبلاتينياً للفريق الكروي، بعقد يمتد لمدة موسمين، علماً بأنه لم يتبق سوى بعض التفاصيل قبل التعاقد بشكل رسمي.

وأوضحت المصادر أن إدارة نادي النصر نجحت في الوصول إلى هذه المرحلة في ظل النجاحات التي حقّقها الفريق خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب القيمة التسويقية الكبيرة التي يمتلكها النادي بوجود نخبة من النجوم العالميين، يتقدمهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما عزّز من جاذبية النادي لدى الشركات الراعية.

وأضافت المصادر أن شركة البحر الأحمر قررت تحويل رعايتها من النادي الأهلي، بعد انتهاء عقدها مع الفريق الغربي الذي كانت ترعاه خلال الفترة الماضية، لتبدأ مرحلة جديدة مع نادي النصر بصفتها راعياً بلاتينياً، في واحدة من أكبر صفقات الرعاية على مستوى الأندية السعودية.

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الرياضة رياضة سعودية

الهلال والعويس... حسمت «رسمياً»

العويس سيعود إلى صفوف الهلال من جديد (الشرق الأوسط)
العويس سيعود إلى صفوف الهلال من جديد (الشرق الأوسط)
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الهلال والعويس... حسمت «رسمياً»

العويس سيعود إلى صفوف الهلال من جديد (الشرق الأوسط)
العويس سيعود إلى صفوف الهلال من جديد (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الهلال أنهى إجراءات التعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس، ليعود مجدداً إلى صفوف الفريق الأزرق.

وتأتي عودة العويس ضمن توجه الإدارة الرياضية في الهلال لتعزيز مركز حراسة المرمى، في ظل الرؤية الفنية الهادفة إلى توفير عنصر خبرة محلي قادر على منح الجهاز الفني خيارات أكبر خلال الموسم المقبل، إلى جانب تعزيز الاستقرار في أحد أهم مراكز الفريق.

ويُعد العويس من أبرز الحراس السعوديين خلال السنوات الأخيرة، إذ يملك خبرات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، كما سبق له تمثيل الهلال وتحقيق عدد من البطولات، الأمر الذي جعل عودته تحظى بقناعة كاملة من الإدارة والجهاز الفني، باعتبارها خطوة مهمة لتأمين مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الاستحقاقات المقبلة.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت قبل أيام بالكشف عن تفضيل محمد العويس عرض الهلال على جميع العروض التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن تُستكمل المفاوضات بنجاح، ليحسم الهلال واحدة من أبرز صفقات اللاعبين المحليين استعداداً للموسم الجديد.

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نادي الهلال الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفتح ينتظر «صفقة مربحة» للموافقة على رحيل مسعود للأهلي

نايف المسعود (موقع نادي الفتح)
نايف المسعود (موقع نادي الفتح)
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الفتح ينتظر «صفقة مربحة» للموافقة على رحيل مسعود للأهلي

نايف المسعود (موقع نادي الفتح)
نايف المسعود (موقع نادي الفتح)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن نادي الفتح ما زال مهدداً برحيل عدد من الأسماء المحلية وعلى رأسها نايف المسعود والذي يلقى اهتماماً من أندية كبيرة عدة، من بينها الأهلي.

ويمثل الوصول إلى رقم مالي يرضي الأطراف كافة لإتمام هذه الصفقة التحدي الأكبر للفتح، خصوصاً أن نادي القادسية سيكون له نصيبه من أي عملية بيع لعقد اللاعب، كما أن الفتح يريد رقماً مالياً يمكنه إتمام صفقات نوعية قبل الموسم الجديد، كما أن اللاعب نفسه يريد عقداً يؤمّن به بقيه مستقبله، ويظل الأهلي هو صاحب القرار بشأن المبلغ الذي يمكن أن يقنع به جميع الأطراف.

وعلى الصعيد ذاته، يلقى اللاعب الشاب عثمان العثمان اهتماماً من أندية عدة؛ ما يمهد لرحيله بشكل مجاني هذا الصيف بعد نهاية عقده مع الفتح.

وبينما حسمت معظم أندية الدوري السعودي للمحترفين ملفات مدربيها في الموسم الجديد، ينتظر الفتحاويون اسم مدربهم الجديد والذي سيخلف البرتغالي غوميز الذي رحل إلى الجار الخليج.

وعلى الرغم من وجود المدرب السعودي خالد العطوي في انطلاقة تدريبات الفريق الأسبوع الماضي، فإن الموافقة الرسمية من الجهات ذات العلاقة وتحديداً لجنة الاستدامة المالية، للتوقيع مع العطوي لم تصل بعد.

ووُجد الفتح في قائمة الأندية الممنوعة من التسجيل من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم نتيجة وجود مستحقات عليه تجاه أطراف أخرى سبق لها العمل في النادي، إلا أن هذا المنع زال في الساعات الأخيرة كما تشير بعض المصادر، وبات الأمر مقتصراً على الموافقات المحلية، خصوصاً أن النادي لم يحصل في فترة التسجيل الشتوية على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي فهو يعاني مالياً بشكل مؤكد.

وتلقى الفتح دعماً من وزارة الرياضة في الأشهر الأخيرة قبل نهاية الموسم الماضي، وأسهم ذلك في الإيفاء بالكثير من الالتزامات، من بينها الرواتب المتأخرة، إلا أنه لم يحل كل الإشكاليات أو المشاكل التي يعاني منها النادي.

ومن اللافت أيضاً، أن نادي الفتح لم يلقَ اهتماماً كبيراً من قِبل رجالات الأعمال في محافظة الأحساء أو حتى الشركات الكبرى للاستثمار فيه بعد الإعلان الذي تم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بشأن فتح استقبال الطلبات للاستثمار في نادي الفتح من خلال دخوله مسار الخصخصة مع أندية عدة.

ومن المقرر أن يبدأ الفتح، الاثنين، معسكره الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية حسب الخطة المعلن عنها منذ أيام بشأن البرنامج الزمني، إلا أن التحدي الأكبر سيكون على صعيد ضم أسماء للمعسكر دون الحصول على الموافقات الرسمية سواء من المحلين أو الأجانب أو حتى الجهاز الفني.

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فيسينغ بعد توقيعه لـ«الاتحاد»: هذا هو التحدي الذي اخترته

فيسينغ خلال جولته الأولى في نادي الاتحاد (موقع النادي)
فيسينغ خلال جولته الأولى في نادي الاتحاد (موقع النادي)
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فيسينغ بعد توقيعه لـ«الاتحاد»: هذا هو التحدي الذي اخترته

فيسينغ خلال جولته الأولى في نادي الاتحاد (موقع النادي)
فيسينغ خلال جولته الأولى في نادي الاتحاد (موقع النادي)

أعلن نادي الاتحاد تعاقده رسمياً مع المدرب الألماني ينز فيسينغ، وذلك لقيادة الفريق الكروي حتى عام 2028.

ورحّب فرنك كاربو، المدير الرياضي للنادي، بالمدرب الألماني، مُعرباً عن ثقته في قدراته الفنية لقيادة الفريق، خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق الإضافة الفنية التي تتطلع إليها إدارة النادي.

وأكد كاربو تمنياته للمدرب ينز فيسينغ وجهازه الفني وجميع أعضاء الفريق التوفيق وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات جماهير «الاتحاد»، ومواصلة المنافسة على البطولات في المواسم المقبلة.

من جانبه، عبّر ينز فيسينغ عن سعادته بتولّي المهمة، مؤكداً إدراكه حجم المسؤولية التي يحملها تدريب نادٍ بحجم «الاتحاد»، وقال: «كل بداية تحمل تحدياً، وهذا هو التحدي الذي اخترته. منذ اللحظة الأولى، أدركت عراقة هذا النادي وحجم المسؤولية التي يحملها هذا الشعار».

وأضاف: «أؤمن بأن التحديات تصنع أعظم الإنجازات، وهدفنا بناء فريق يليق بـ(الاتحاد) ويحقق تطلعات جماهيره العظيمة، وأنا هنا لأخوض هذا التحدي بكل شغف، لكن هذه الرحلة لن تكتمل إلا بكم».

وبإعلان «الاتحاد» التعاقد مع المدرب الألماني ينز فيسينغ، يكون النادي قد جدد ثقته بالمدرسة الألمانية التي سبق أن حضرت في محطات عدة عبر تاريخه.

وتعاقب على تدريب «الاتحاد» خمسة مدربين ألمان هم: ديمتار كرامر (1978)، هاينز هوهر (1989)، ثيو بوكير (1991)، سلفستر (2002)، ينز فيسينغ (2026).

وبدأ الفريق تحضيراته تحت إشراف الوطني حسن خليفة المساعد الدائم للمدربين على مدار المواسم السابقة، ومن المتوقع أن يواصل خليفة أعماله حتى انطلاق المعسكر يوم 14 يوليو (تموز) في ماربيا الإسبانية، والذي سيستمر حتى 31 يوليو.

وسيلعب «الاتحاد»، خلال معسكره، مواجهتين تحضيريتين أمام «أورلاندو بايرتس» 21 يوليو، و«لاس بالماس» 25 يوليو.

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