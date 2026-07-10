مصادر «الشرق الأوسط»: صفقة رعاية منتظرة بين النصر و«البحر الأحمر»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن نادي النصر اقترب من إتمام اتفاق مع شركة البحر الأحمر لتصبح راعياً رسمياً وبلاتينياً للفريق الكروي، بعقد يمتد لمدة موسمين، علماً بأنه لم يتبق سوى بعض التفاصيل قبل التعاقد بشكل رسمي.
وأوضحت المصادر أن إدارة نادي النصر نجحت في الوصول إلى هذه المرحلة في ظل النجاحات التي حقّقها الفريق خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب القيمة التسويقية الكبيرة التي يمتلكها النادي بوجود نخبة من النجوم العالميين، يتقدمهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما عزّز من جاذبية النادي لدى الشركات الراعية.
وأضافت المصادر أن شركة البحر الأحمر قررت تحويل رعايتها من النادي الأهلي، بعد انتهاء عقدها مع الفريق الغربي الذي كانت ترعاه خلال الفترة الماضية، لتبدأ مرحلة جديدة مع نادي النصر بصفتها راعياً بلاتينياً، في واحدة من أكبر صفقات الرعاية على مستوى الأندية السعودية.