فيسينغ بعد توقيعه لـ«الاتحاد»: هذا هو التحدي الذي اخترته

أعلن نادي الاتحاد تعاقده رسمياً مع المدرب الألماني ينز فيسينغ، وذلك لقيادة الفريق الكروي حتى عام 2028.

ورحّب فرنك كاربو، المدير الرياضي للنادي، بالمدرب الألماني، مُعرباً عن ثقته في قدراته الفنية لقيادة الفريق، خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق الإضافة الفنية التي تتطلع إليها إدارة النادي.

وأكد كاربو تمنياته للمدرب ينز فيسينغ وجهازه الفني وجميع أعضاء الفريق التوفيق وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات جماهير «الاتحاد»، ومواصلة المنافسة على البطولات في المواسم المقبلة.

من جانبه، عبّر ينز فيسينغ عن سعادته بتولّي المهمة، مؤكداً إدراكه حجم المسؤولية التي يحملها تدريب نادٍ بحجم «الاتحاد»، وقال: «كل بداية تحمل تحدياً، وهذا هو التحدي الذي اخترته. منذ اللحظة الأولى، أدركت عراقة هذا النادي وحجم المسؤولية التي يحملها هذا الشعار».

وأضاف: «أؤمن بأن التحديات تصنع أعظم الإنجازات، وهدفنا بناء فريق يليق بـ(الاتحاد) ويحقق تطلعات جماهيره العظيمة، وأنا هنا لأخوض هذا التحدي بكل شغف، لكن هذه الرحلة لن تكتمل إلا بكم».

وبإعلان «الاتحاد» التعاقد مع المدرب الألماني ينز فيسينغ، يكون النادي قد جدد ثقته بالمدرسة الألمانية التي سبق أن حضرت في محطات عدة عبر تاريخه.

وتعاقب على تدريب «الاتحاد» خمسة مدربين ألمان هم: ديمتار كرامر (1978)، هاينز هوهر (1989)، ثيو بوكير (1991)، سلفستر (2002)، ينز فيسينغ (2026).

وبدأ الفريق تحضيراته تحت إشراف الوطني حسن خليفة المساعد الدائم للمدربين على مدار المواسم السابقة، ومن المتوقع أن يواصل خليفة أعماله حتى انطلاق المعسكر يوم 14 يوليو (تموز) في ماربيا الإسبانية، والذي سيستمر حتى 31 يوليو.

وسيلعب «الاتحاد»، خلال معسكره، مواجهتين تحضيريتين أمام «أورلاندو بايرتس» 21 يوليو، و«لاس بالماس» 25 يوليو.